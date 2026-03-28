Kimi Antonelli, da Mercedes, cravou 1min29s362 e liderou o terceiro e último treino livre do GP do Japão de Fórmula 1, seguido pelo companheiro de equipe George Russell, com 1min29s616, e Charles Leclerc, da Ferrari, com 1min30s229. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, ficou em 9° ao marcar volta de 1min31s000.

Os treinos classificatórios que definem o grid da corrida de domingo em Suzuka começam às 3h de sábado (28).

Como foi o TL3?

Antes mesmo do início do TL3, a McLaren informou que o MCL40 #1 de Lando Norris teve mais problemas, dessa vez no Sistema de Recuperação de Energia (ERS), e ficou de fora de boa parte da sessão, voltando com menos de 25 minutos para o fim.

Nos primeiros cinco minutos do TL3, apenas os carros da Alpine e o Cadillac de Sergio Pérez saíram para a pista, com Franco Colapinto marcando a primeira volta, 1min33s665. Pouco depois, Pierre Gasly superou o companheiro de equipe com 1min32s860, mas Lewis Hamilton tomou a ponta com 1min32s283.

Com 10 minutos de sessão, o francês da Alpine retomou a liderança da sessão ao marcar 1min32s251, ainda de pneus médios se comparados com os compostos macios de Hamilton. No entanto, o britânico da Ferrari foi para a ponta mais uma vez, cravando 1min31s056, 1s1 mais rápido que Gasly.

Bortoleto, nas primeiras tentativas de volta, subiu para a terceira colocação da tabela de tempos ao marcar 1min32s151, superando o companheiro de equipe Nico Hulkenberg (1min32s321), que reclamou de um bloqueio de Oscar Piastri enquanto estava em volta rápida.

Com 18 minutos de TL3, Leclerc tomou a posição de Hamilton ao cravar 1min31s018. No entanto, essa liderança durou pouco, já que Antonelli marcou 1min30s418 e subiu ao topo, o primeiro na casa de 1min30s. Enquanto isso, Bortoleto subiu para a sexta colocação, com 1min31s573.

Em seguida, Leclerc retomou a liderança com volta rápida de 1min30s229, seguido dos pilotos da Mercedes Antonelli e George Russell, com 1min30s545. Pouco depois, Russell superou o companheiro de equipe e subiu para segundo, com 1min30s395. Bortoleto seguia melhorando a volta, marcando 1min31s101, o melhor entre os carros com pneus médios.

Com menos de meia hora para o fim da sessão, Antonelli foi o primeiro piloto a marcar volta na casa de 1min29s, com 1min29s929, subindo para o topo da tabela de tempos. No entanto, Russell tomou a liderança ao cravar 1min29s918, apenas 11 milésimos na frente do italiano.

Com 22 minutos restantes, Norris finalmente foi para a pista, depois da McLaren trocar o sistema ERS do carro. O atual campeão marcou 1min31s463 em sua primeira volta. Pouco depois, Antonelli mais uma vez subiu para liderança, com 1min29s362. Piastri também melhorou significamente a volta (1min30s364), ficando em quarto.

Com 16 minutos de TL3, Oliver Bearman perdeu a traseira na curva Spoon e rodou, mas permanecendo na pista. O 'susto' causou uma breve bandeira amarela no trecho. Pouco depois, Hulkenberg subiu para quinto com tempo de 1min30s658.

Nos minutos de TL3, Norris melhorou o tempo e subiu para sexto lugar, com 1min30s600. Liam Lawson e Leclerc foram mais dois pilotos que escaparam da pista na Spoon. Ambos os pilotos da Mercedes permaneceram nos boxes, mas Antonelli permaneceu na liderança até o final, seguido de Russell e Leclerc. Enquanto isso, Bortoleto ficou em nono, com volta de 1min31s000.

Tabela em instantes.

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