F1 - Antonelli é o novo líder e McLaren volta a aparecer: Veja classificação do campeonato após GP do Japão
Italiano da Mercedes venceu em Suzuka e tomou primeira posição do companheiro de equipe
A Fórmula 1 tem um líder inédito em 2026! Com a vitória no GP do Japão nesta madrugada, Kimi Antonelli assume a liderança do campeonato e se torna o mais jovem da história a conseguir tal feito, com apenas 19 anos.
O companheiro de equipe do italiano, George Russell, foi quarto colocado em Suzuka e agora é vice-líder, com 63 pontos, nove a menos que Antonelli. Charles Leclerc, da Ferrari, é terceiro com 49, seguido por Lewis Hamilton, com 41.
Após um GP da China desastroso, em que os dois carros não conseguiram largar, a McLaren 'volta a vida' na tabela de classificação: Lando Norris é quinto colocado com 25 pontos e Oscar Piastri é sexto, com 21.
Oliver Bearman, da Haas, sofreu um acidente no GP do Japão e deixou de pontuar. O britânico passou por avaliação médica e está bem, mas caiu duas posições na tabela, ocupando agora a sétima colocação.
Campeonato de pilotos - pós-GP do Japão
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|A. AntonelliMercedes
|72
|2
|G. RussellMercedes
|63
|3
|C. LeclercFerrari
|49
|4
|L. HamiltonFerrari
|41
|5
|L. NorrisMcLaren
|25
|6
|O. PiastriMcLaren
|21
|7
|O. BearmanHaas F1 Team
|17
|8
|P. GaslyAlpine
|15
|9
|M. VerstappenRed Bull Racing
|12
|10
|L. LawsonRB
|10
|11
|A. LindbladRB
|4
|12
|I. HadjarRed Bull Racing
|4
|13
|G. BortoletoAudi
|2
|14
|C. Sainz Jr.Williams
|2
|15
|E. OconHaas F1 Team
|1
|16
|F. ColapintoAlpine
|1
|17
|N. HulkenbergAudi
|18
|A. AlbonWilliams
|19
|V. BottasCadillac-Ferrari
|20
|S. PerezCadillac-Ferrari
|21
|L. StrollAston Martin Racing
|22
|F. AlonsoAston Martin Racing
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