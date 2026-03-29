F1 - Antonelli é o novo líder e McLaren volta a aparecer: Veja classificação do campeonato após GP do Japão

A Fórmula 1 tem um líder inédito em 2026! Com a vitória no GP do Japão nesta madrugada, Kimi Antonelli assume a liderança do campeonato e se torna o mais jovem da história a conseguir tal feito, com apenas 19 anos.

O companheiro de equipe do italiano, George Russell, foi quarto colocado em Suzuka e agora é vice-líder, com 63 pontos, nove a menos que Antonelli. Charles Leclerc, da Ferrari, é terceiro com 49, seguido por Lewis Hamilton, com 41.

Após um GP da China desastroso, em que os dois carros não conseguiram largar, a McLaren 'volta a vida' na tabela de classificação: Lando Norris é quinto colocado com 25 pontos e Oscar Piastri é sexto, com 21.

Oliver Bearman, da Haas, sofreu um acidente no GP do Japão e deixou de pontuar. O britânico passou por avaliação médica e está bem, mas caiu duas posições na tabela, ocupando agora a sétima colocação.

Campeonato de pilotos - pós-GP do Japão

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