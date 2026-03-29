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F1 - Antonelli é o novo líder e McLaren volta a aparecer: Veja classificação do campeonato após GP do Japão

Italiano da Mercedes venceu em Suzuka e tomou primeira posição do companheiro de equipe

Redação Motorsport.com
Publicado:

A Fórmula 1 tem um líder inédito em 2026! Com a vitória no GP do Japão nesta madrugada, Kimi Antonelli assume a liderança do campeonato e se torna o mais jovem da história a conseguir tal feito, com apenas 19 anos. 

Leia também:

O companheiro de equipe do italiano, George Russell, foi quarto colocado em Suzuka e agora é vice-líder, com 63 pontos, nove a menos que Antonelli. Charles Leclerc, da Ferrari, é terceiro com 49, seguido por Lewis Hamilton, com 41. 

Após um GP da China desastroso, em que os dois carros não conseguiram largar, a McLaren 'volta a vida' na tabela de classificação: Lando Norris é quinto colocado com 25 pontos e Oscar Piastri é sexto, com 21. 

Oliver Bearman, da Haas, sofreu um acidente no GP do Japão e deixou de pontuar. O britânico passou por avaliação médica e está bem, mas caiu duas posições na tabela, ocupando agora a sétima colocação. 

Campeonato de pilotos - pós-GP do Japão 

Posição Piloto Pontos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 72
2 United KingdomG. RussellMercedes 63
3 MonacoC. LeclercFerrari 49
4 United KingdomL. HamiltonFerrari 41
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 25
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 21
7 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 17
8 FranceP. GaslyAlpine 15
9 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 12
10 New ZealandL. LawsonRB 10
11 United KingdomA. LindbladRB 4
12 FranceI. HadjarRed Bull Racing 4
13 BrazilG. BortoletoAudi 2
14 SpainC. Sainz Jr.Williams 2
15 FranceE. OconHaas F1 Team 1
16 ArgentinaF. ColapintoAlpine 1
17 GermanyN. HulkenbergAudi  
18 ThailandA. AlbonWilliams  
19 FinlandV. BottasCadillac-Ferrari  
20 MexicoS. PerezCadillac-Ferrari  
21 CanadaL. StrollAston Martin Racing  
22 SpainF. AlonsoAston Martin Racing  

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

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