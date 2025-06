F1: Antonelli é punido por batida com Verstappen no GP da Áustria

Kimi Antonelli abandonou o GP da Áustria de Fórmula 1 após bater em Max Verstappen ainda na primeira volta. No momento do acidente e durante a corrida nenhuma investigação foi anunciada, mas a FIA divulgou a punição do italiano pouco mais de uma hora após o fim da prova.

O piloto da Mercedes foi punido com 2 pontos na superlicença e perda de 3 posições no GP da Grã-Bretanha, que acontecerá no próximo fim de semana.

O italiano travou as rodas traseiras e acabou batendo no tetracampeão. Em entrevista a Sky Sports, Antonelli explicou que "não foi necessariamente que eu freiei tarde demais, é que, quando eu freei, freeei forte porque estava atrás de outros carros e, naquele momento, as rodas traseiras travaram. Com isso, não consegui parar o carro".

Antonelli pediu desculpas a equipe pelo rádio e também a Verstappen, que não pareceu muito estressado com a batida: "Todo mundo já cometeu um erro assim na carreira e, além disso, o Kimi é um talento enorme, então ele aprende com isso, sabe? Está tudo certo", disse o holandês.

