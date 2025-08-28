George Russell revelou que nunca imaginou que sua vaga na Fórmula 1 da Mercedes estivesse ameaçada para o próximo ano, afirmando que "era mais uma questão de quem seria seu companheiro de equipe".

O contrato do piloto de 27 anos expira no final da temporada de 2025, assim como o de seu companheiro de equipe estreante Andrea Kimi Antonelli, levando à especulação de que qualquer um deles poderia ser substituído por Max Verstappen.

Mas essa especulação acabou quando o tetracampeão mundial confirmou no mês passado que permaneceria na Red Bull, o que significa que Russell e Antonelli agora devem seguir na Mercedes.

Houve rumores de que Verstappen poderia ser parceiro de Antonelli, apesar de o jovem de 19 anos estar em uma temporada difícil em comparação a Russell, que tem sido um dos destaques.

Então, quando perguntado antes do GP da Holanda deste fim de semana se ele já acreditou que seu futuro na Mercedes estava em dúvida, Russell disse: "Não, de jeito nenhum, para ser honesto. Era mais uma questão de quem seria meu companheiro de equipe.”

"Acho que sou bastante racional em relação ao funcionamento deste esporte, e a equipe sentiu que não precisava assinar um acordo.”

"Sempre acreditei em mim mesmo, e meus resultados sempre mostraram isso. Não é apenas o desempenho deste ano, mas ao longo de toda a minha carreira, desde os 10 anos de idade. Então, sim, se você se apoiar e tiver um bom desempenho, nunca terá com o que se preocupar."

Toda a especulação começou com Russell antes do GP do Canadá em junho, quando ele afirmou que Verstappen "sempre esteve no radar" da Mercedes.

Em Zandvoort, Russell foi questionado se havia iniciado a saga deliberadamente, mas ele negou, alegando que "não achava que fosse segredo" que a Mercedes estava interessada em Verstappen.

"Talvez tenha sido um... qual é a palavra? Um segredo não guardado, mas eu não sabia que não era de conhecimento geral”, acrescentou Russell.

O britânico ainda não assinou uma extensão de contrato, mas piloto e a Mercedes não têm pressa, tendo acabado de retornar das férias anuais de verão da F1.

“Estamos em conversas positivas no momento”, disse Russell, que já havia confirmado que nada aconteceria em agosto.

“Como eu disse, nada aconteceria durante as férias de verão, porque, de ambos os lados, não havia motivo para isso acontecer, porque queríamos aproveitar o pouco tempo que tínhamos de folga, mas as coisas estão caminhando na direção certa.”

“Então, sim, espero que no devido tempo, mas como eu disse antes das férias, precisamos garantir que tudo esteja certo e que não haja nenhuma pressão da minha parte, nem da equipe, então pode levar mais tempo do que o normal, mas não há motivo para vocês interpretarem isso como algo além da realidade.

George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

O próximo ano testemunhará a introdução de mudanças generalizadas no regulamento, o que significa que a hierarquia é atualmente desconhecida, e isso está influenciando as negociações contratuais.

"Você precisa analisar o que seria benéfico para você, mas também quais são os riscos", disse Russell, que ingressou na Mercedes como piloto júnior.

"Então, você precisa jogar nesse cenário de risco/recompensa. Sou leal à Mercedes, porque nos apoiamos muito ao longo desses anos e, como eu disse, quero vencer com a Mercedes, mas tudo tem que estar certo e alinhado.”

"Então, se isso significa que será por um ano, se significa que será por vários anos, é mais ou menos isso que estamos discutindo agora e partindo daí."

