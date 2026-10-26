Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F3: De Palo lidera primeiro dia de testes de Barcelona; Costa é o mais rápido entre brasileiros

F3
F3
F3: De Palo lidera primeiro dia de testes de Barcelona; Costa é o mais rápido entre brasileiros

F1: Antonelli estudou largadas de Verstappen para vencer em Austin

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Antonelli estudou largadas de Verstappen para vencer em Austin

GP da Malásia de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Sepang, com Moreira

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
GP da Malásia de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Sepang, com Moreira

Com 414 inscritos para 30 vagas no grid, e-Stock inicia seletiva virtual 2026

Stock Car
Stock Car
Com 414 inscritos para 30 vagas no grid, e-Stock inicia seletiva virtual 2026

GP do México de F1: Confira horários e como assistir à etapa, com Bortoleto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
GP do México de F1: Confira horários e como assistir à etapa, com Bortoleto

Confira programação da estreia da NASCAR Brasil em Chapecó

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Chapecó
Confira programação da estreia da NASCAR Brasil em Chapecó

F1: Por que McLaren deu ordem de equipe a Piastri no GP dos Estados Unidos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Por que McLaren deu ordem de equipe a Piastri no GP dos Estados Unidos

Vencedores e perdedores do GP dos Estados Unidos de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
Vencedores e perdedores do GP dos Estados Unidos de F1
Fórmula 1 GP dos EUA

F1: Antonelli estudou largadas de Verstappen para vencer em Austin

Italiano conseguiu se manter na liderança na curva e venceu o GP dos Estados Unidos

Livia Veiga
Publicado:
Add as a preferred source
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli conquistou sua nona vitória no GP dos Estados Unidos no último domingo (26) e já está quase coroado campeão de 2026 da Fórmula 1. Porém, o italiano teve um 'segredinho' que o ajudou a ter uma largada limpa e dominante.

Leia também:

Além de ter um carro competitivo em mãos, o italiano conseguiu se desvencilhar da briga entre as duas Ferraris e Red Bulls e isso garantiu uma liderança muito tranquila e sem grandes pressões por parte dos rivais ao longo de toda a corrida.

O italiano venceu uma estatística que apenas Max Verstappen e Valtteri Bottas tinham superado nas últimas oito temporadas de Austin presente no calendário da F1: Kimi conseguiu manter a liderança na curva 1 e vencer a corrida.

Segundo informações do Gazzetta dello Sport, o piloto foi visto assistindo às largadas de Verstappen nos últimos anos.

No sábado à noite, Kimi estava em um restaurante em Austin com a família e funcionários da Mercedes quando foi flagrado abrindo um notebook: "Vamos ver como o Max largou aqui nos últimos anos".

Não é nenhum segredo que os pilotos costumam usar as on-boards dos rivais para estudar suas reações e prever como podem agir para se defender, principalmente nas largadas.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior GP do México de F1: Confira horários e como assistir à etapa, com Bortoleto

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no México?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no México?

F1 - Bortoleto lamenta resultado nos EUA após bom ritmo da Audi: "É frustrante"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Bortoleto lamenta resultado nos EUA após bom ritmo da Audi: "É frustrante"

F1: Como fica o campeonato após vitória de Antonelli no GP dos Estados Unidos?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Como fica o campeonato após vitória de Antonelli no GP dos Estados Unidos?

Últimas notícias

F3: De Palo lidera primeiro dia de testes de Barcelona; Costa é o mais rápido entre brasileiros

F3
F3 F3
F3: De Palo lidera primeiro dia de testes de Barcelona; Costa é o mais rápido entre brasileiros

F1: Antonelli estudou largadas de Verstappen para vencer em Austin

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Antonelli estudou largadas de Verstappen para vencer em Austin

GP da Malásia de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Sepang, com Moreira

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Malásia
GP da Malásia de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Sepang, com Moreira

Com 414 inscritos para 30 vagas no grid, e-Stock inicia seletiva virtual 2026

Stock Car
STCK Stock Car
Com 414 inscritos para 30 vagas no grid, e-Stock inicia seletiva virtual 2026