F1: Antonelli estudou largadas de Verstappen para vencer em Austin
Italiano conseguiu se manter na liderança na curva e venceu o GP dos Estados Unidos
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Andrea Kimi Antonelli conquistou sua nona vitória no GP dos Estados Unidos no último domingo (26) e já está quase coroado campeão de 2026 da Fórmula 1. Porém, o italiano teve um 'segredinho' que o ajudou a ter uma largada limpa e dominante.
Além de ter um carro competitivo em mãos, o italiano conseguiu se desvencilhar da briga entre as duas Ferraris e Red Bulls e isso garantiu uma liderança muito tranquila e sem grandes pressões por parte dos rivais ao longo de toda a corrida.
O italiano venceu uma estatística que apenas Max Verstappen e Valtteri Bottas tinham superado nas últimas oito temporadas de Austin presente no calendário da F1: Kimi conseguiu manter a liderança na curva 1 e vencer a corrida.
Segundo informações do Gazzetta dello Sport, o piloto foi visto assistindo às largadas de Verstappen nos últimos anos.
No sábado à noite, Kimi estava em um restaurante em Austin com a família e funcionários da Mercedes quando foi flagrado abrindo um notebook: "Vamos ver como o Max largou aqui nos últimos anos".
Não é nenhum segredo que os pilotos costumam usar as on-boards dos rivais para estudar suas reações e prever como podem agir para se defender, principalmente nas largadas.
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
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