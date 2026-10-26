Andrea Kimi Antonelli conquistou sua nona vitória no GP dos Estados Unidos no último domingo (26) e já está quase coroado campeão de 2026 da Fórmula 1. Porém, o italiano teve um 'segredinho' que o ajudou a ter uma largada limpa e dominante.

Além de ter um carro competitivo em mãos, o italiano conseguiu se desvencilhar da briga entre as duas Ferraris e Red Bulls e isso garantiu uma liderança muito tranquila e sem grandes pressões por parte dos rivais ao longo de toda a corrida.

O italiano venceu uma estatística que apenas Max Verstappen e Valtteri Bottas tinham superado nas últimas oito temporadas de Austin presente no calendário da F1: Kimi conseguiu manter a liderança na curva 1 e vencer a corrida.

Segundo informações do Gazzetta dello Sport, o piloto foi visto assistindo às largadas de Verstappen nos últimos anos.

No sábado à noite, Kimi estava em um restaurante em Austin com a família e funcionários da Mercedes quando foi flagrado abrindo um notebook: "Vamos ver como o Max largou aqui nos últimos anos".

Não é nenhum segredo que os pilotos costumam usar as on-boards dos rivais para estudar suas reações e prever como podem agir para se defender, principalmente nas largadas.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!