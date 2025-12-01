Andrea Kimi Antonelli explicou o erro que lhe custou o quarto lugar no GP do Catar de Fórmula 1 – o que beneficiou o candidato ao título Lando Norris, que acabou passando o italiano da Mercedes.

Antonelli estava perseguindo Carlos Sainz pela última vaga no pódio quando perdeu o controle do seu Mercedes na penúltima volta da corrida. Norris assumiu o quarto lugar, somando dois pontos cruciais a mais, o que gerou críticas ao novato da Mercedes por parte do conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, e do engenheiro de corrida de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase.

“Com o pneu duro eu estava pressionando bastante e, no fim, estava conseguindo o DRS [atrás do Sainz]”, relatou Antonelli. “Mas na [Curva 9] tive um momento [erro] enorme e quase bati, então saí da pista e perdi a posição para o Lando, o que foi muito irritante".

Questionado se o erro foi dele ou do carro, o jovem italiano disse: “Preciso analisar. Entrei um pouco mais rápido do que na volta anterior – obviamente com o ar sujo o carro fica mais imprevisível porque tem menos downforce, e os pneus esquentam mais, mas entrei um pouco mais rápido e de repente perdi a traseira".

“Não esperava, e obviamente em uma velocidade tão alta saí da pista, e na curva seguinte, ao pegar toda a sujeira, tive outro momento enorme e saí da pista de novo, então preciso analisar em detalhes, mas foi bem frustrante.”

Antonelli acrescentou que, de outra forma, teria mantido Norris para trás “confortavelmente” – “no ar sujo, ele não conseguiria passar” – mas provavelmente não teria chances reais no pódio.

“Muito difícil,” avaliou. “Estávamos ganhando bastante do Carlos, e éramos bem mais fortes no último setor, então com certeza, faltando duas voltas, teríamos DRS naquela volta, e provavelmente teríamos uma chance na última volta, mas no fim não aconteceu porque saí da pista e simplesmente não tive chance".

