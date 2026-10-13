F1: Antonelli explica problemas com freios durante GP de Singapura

Andrea Kimi Antonelli pode ter saído do GP de Singapura com uma vantagem de 102 pontos sobre George Russell e uma mão na taça da Fórmula 1 2026, mas o fim de semana do italiano quase foi de mal a pior, com o jovem italiano reclamando muito ao longo da prova dos problemas com os freios da Mercedes.

O terceiro lugar do líder do campeonato, atrás do vencedor Max Verstappen e do segundo colocado Charles Leclerc, escondem uma corrida surpreendentemente tensa para Antonelli.

Calor, ar sujo e um problema no sensor

A corrida de Antonelli começou com um problema antes mesmo de as luzes se apagarem, já que a equipe encontrou uma falha no sensor do freio enquanto o carro estava no grid. O reparo foi feito ali mesmo, mas a equipe teve de correr com seu carro sem quaisquer dados de freio.

Mais problemas surgiram durante a corrida, quando o italiano reclamou que seu pedal de freio estava "longo", ou seja, que ele precisava forçar mais o pedal para conseguir fazer a frenagem. Durante a coletiva de imprensa após o GP de Singapura, ele respondeu a perguntas sobre como contornou o problema.

"Bem, apenas tentando tirar o pé e economizar antes de cada frenagem, chegar um pouco mais devagar na curva e colocar menos pressão no pedal", disse ele. "Porque, especialmente na relargada pós-SC Virtual, quando fui frear, nada aconteceu. Eu tinha uma capacidade de frenagem muito ruim, pouca força no pedal, e quase fui parar no muro".

"Então, foi muito complicado, o pedal estava muito longo. Mas isso também era meio esperado. Sabe, fiz três quartos da corrida atrás de um carro em ar sujo e, obviamente, com tanto calor".

"Além disso, também tivemos o problema do sensor nos freios, então nem sequer tínhamos os dados. Não sabíamos exatamente a que temperatura eles estavam funcionando, então foi tudo na sensação. Mas eles estavam quentes, porque eu conseguia até sentir o cheiro, então não foi muito agradável".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Clive Mason / Getty Images

O líder do campeonato também foi questionado sobre o pacote de atualizações que usou em sua Mercedes pela segunda vez, após o carro não render o esperado na Malásia.

"Acho que nesta pista, ainda não", admitiu Antonelli. "Nesta pista, onde há muita baixa velocidade, ainda não estamos exatamente lá em termos de desempenho. É simplesmente porque, com o pacote antigo, você sabe exatamente onde colocar o carro, em qual janela, e o carro funciona muito bem".

"Com este novo pacote, vemos o potencial, o desempenho que ele pode trazer, e eu sinto isso em certas curvas. Mas a janela em que o carro opera neste momento é simplesmente pequena demais. Então, também na pilotagem, ele é muito sensível a qualquer diferença que você faça na forma como aborda uma curva ou como ataca a frenagem".

"Então, sinto que, sim, o pacote vai ser mais rápido e vai ser, sim, acho que pode ser um bom passo à frente quando entendermos como usar todo o potencial".

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