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Fórmula 1 GP da Bélgica

F1: Antonelli faz a pole para o GP da Bélgica; Bortoleto larga em oitavo com punição de Norris

Atual campeão ficou em terceiro, mas larga em 13º no domingo com a troca de motor. Hadjar foi o 10º, mas sai em penúltimo

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:

A Fórmula 1 fechou o sábado em Spa-Francorchamps com a classificação, que definiu o grid de largada para o GP da Bélgica, 10ª etapa da temporada 2026. A pole ficou com Andrea Kimi Antonelli, que voou em sua última volta rápida, superando Max Verstappen em segundo e Lando Norris em terceiro. Mas vale lembrar que o atual campeão sai apenas em 13º com a punição de troca de motor. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto chegou ao Q3 e larga em oitavo no domingo.

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Q1

Com a previsão de chuva apenas para o período noturno, a primeira parte da classificação começou de forma calma, com os carros indo à pista apenas com cinco minutos transcorridos.

Norris foi o mais rápido com 01min45s865, apenas 0s065 à frente de Verstappen, com Hadjar em terceiro a 0s197, Hamilton em quarto a 0s259 e Russell fechando o top 5 a 0s320, enquanto Antonelli ficou em oitavo e Bortoleto em 11º.

Foram eliminados, ficando com as posições de 17º a 22º no grid do domingo: Alex Albon, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso e Lance Stroll.

 

Q2

Antonelli respondeu, sendo o mais rápido do Q2, baixando e muito a marca de Norris do Q1, para 01min45s142, 0s255 à frente de Leclerc, com Norris em terceiro a 0s312, enquanto Hamilton e Verstappen fecharam o top 5.

Lindblad, Piastri, Russell, Hadjar e Bortoleto foram os outros cinco classificados para a disputa da pole. O brasileiro ficou a 0s940 da marca do italiano da Mercedes. Foram eliminados, ficando com as posições de 11º a 16º na corrida: Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz e Oliver Bearman.

 

E logo após o fim do Q2, a Audi instruiu Hulkenberg a parar o carro na área de escape, após a detecção de um vazamento hidráulico.

 

Q3

A sessão teve uma rápida bandeira vermelha a 06min06s do fim para limpeza da pista após alguns carros passarem pela brita.

No final, Andrea Kimi Antonelli ficou com a pole, marcando 01min44s361, 0s317 à frente de Max Verstappen. Lando Norris foi o terceiro, mas larga em 13º com a punição. Isso sobe George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Oscar Piastti, Arvid Lindblad e Gabriel Bortoleto em uma posição cada, enquanto Isack Hadjar foi o 10º no Q3, mas larga em penúltimo.

A Fórmula 1 encerra sua passagem por Spa-Francorchamps no domingo. O GP da Bélgica, décima etapa da temporada 2026, tem largada marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo da Globo, do SporTV, do GloboPlay e da F1TV Pro. E não esqueça! O Motorsport.com faz um react ao vivo no canal do YouTube, com o programa Pódio AO VIVO na sequência. Não perca!

Confira o grid de largada para o GP da Bélgica de F1:

Grid piloto Punição
Pole ANT  
2 VER  
3 RUS  
4 LEC  
5 HAM  
6 PIA  
7 LIN  
8 BOR  
9 LAW  
10 GAS  
11 COL  
12 HUL  
13 NOR 10 Posições
14 SAI  
15 BEA  
16 ALB  
17 OCO  
18 BOT  
19 PER  
20 STR 10 Posições
21 HAD 30 Posições
22 ALO 20 Posições

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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