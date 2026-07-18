F1: Antonelli faz a pole para o GP da Bélgica; Bortoleto larga em oitavo com punição de Norris
Atual campeão ficou em terceiro, mas larga em 13º no domingo com a troca de motor. Hadjar foi o 10º, mas sai em penúltimo
A Fórmula 1 fechou o sábado em Spa-Francorchamps com a classificação, que definiu o grid de largada para o GP da Bélgica, 10ª etapa da temporada 2026. A pole ficou com Andrea Kimi Antonelli, que voou em sua última volta rápida, superando Max Verstappen em segundo e Lando Norris em terceiro. Mas vale lembrar que o atual campeão sai apenas em 13º com a punição de troca de motor. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto chegou ao Q3 e larga em oitavo no domingo.
Q1
Com a previsão de chuva apenas para o período noturno, a primeira parte da classificação começou de forma calma, com os carros indo à pista apenas com cinco minutos transcorridos.
Norris foi o mais rápido com 01min45s865, apenas 0s065 à frente de Verstappen, com Hadjar em terceiro a 0s197, Hamilton em quarto a 0s259 e Russell fechando o top 5 a 0s320, enquanto Antonelli ficou em oitavo e Bortoleto em 11º.
Foram eliminados, ficando com as posições de 17º a 22º no grid do domingo: Alex Albon, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso e Lance Stroll.
Q2
Antonelli respondeu, sendo o mais rápido do Q2, baixando e muito a marca de Norris do Q1, para 01min45s142, 0s255 à frente de Leclerc, com Norris em terceiro a 0s312, enquanto Hamilton e Verstappen fecharam o top 5.
Lindblad, Piastri, Russell, Hadjar e Bortoleto foram os outros cinco classificados para a disputa da pole. O brasileiro ficou a 0s940 da marca do italiano da Mercedes. Foram eliminados, ficando com as posições de 11º a 16º na corrida: Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz e Oliver Bearman.
E logo após o fim do Q2, a Audi instruiu Hulkenberg a parar o carro na área de escape, após a detecção de um vazamento hidráulico.
Q3
A sessão teve uma rápida bandeira vermelha a 06min06s do fim para limpeza da pista após alguns carros passarem pela brita.
No final, Andrea Kimi Antonelli ficou com a pole, marcando 01min44s361, 0s317 à frente de Max Verstappen. Lando Norris foi o terceiro, mas larga em 13º com a punição. Isso sobe George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Oscar Piastti, Arvid Lindblad e Gabriel Bortoleto em uma posição cada, enquanto Isack Hadjar foi o 10º no Q3, mas larga em penúltimo.
A Fórmula 1 encerra sua passagem por Spa-Francorchamps no domingo. O GP da Bélgica, décima etapa da temporada 2026, tem largada marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo da Globo, do SporTV, do GloboPlay e da F1TV Pro. E não esqueça! O Motorsport.com faz um react ao vivo no canal do YouTube, com o programa Pódio AO VIVO na sequência. Não perca!
Confira o grid de largada para o GP da Bélgica de F1:
|Grid
|piloto
|Punição
|Pole
|ANT
|2
|VER
|3
|RUS
|4
|LEC
|5
|HAM
|6
|PIA
|7
|LIN
|8
|BOR
|9
|LAW
|10
|GAS
|11
|COL
|12
|HUL
|13
|NOR
|10 Posições
|14
|SAI
|15
|BEA
|16
|ALB
|17
|OCO
|18
|BOT
|19
|PER
|20
|STR
|10 Posições
|21
|HAD
|30 Posições
|22
|ALO
|20 Posições
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