A Fórmula 1 encerrou as atividades do sábado em Xangai com a classificação para o GP da China, segunda etapa da temporada 2026. Andrea Kimi Antonelli aproveitou um problema no carro de George Russell para ser o mais rápido e se tornar o pole position mais jovem da história da categoria, em uma dobradinha da Mercedes. Já Gabriel Bortoleto não teve uma boa sessão, com um erro no final do Q2 comprometendo seu resultado e, com isso, o brasileiro larga em 16º no domingo.

Q1

Leclerc foi o mais rápido da primeira parte do quali, com 01min33s175, 0s087 à frente de Russell, com Antonelli em terceiro a 0s130, enquanto Verstappen e Hamilton completaram o top 7. Já Bortoleto foi o sétimo colocado, a 0s374.

Foram eliminados, ficando com as posições de 17º a 22º no grid do domingo: Carlos Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Sergio Pérez.

Q2

A sessão terminou sob bandeira amarela após Bortoleto ficar com sua Audi na caixa de brita da última curva. O replay mostrou que o brasileiro perdeu o controle do carro na tomada da última curva, batendo de leve na barreira de pneus, mas sem danos.

Antonelli foi o mais rápido com 01min32s443, 0s043 à frente de Leclerc, com Russell em terceiro a 0s080 e Hamilton e Norris no top 5. Gasly, Verstappen, Piastri, Bearman e Hadjar completaram os dez que avançaram para a disputa da pole position.

Foram eliminados, ficando com as posições de 11º a 16º no grid do domingo: Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvid Lindblad e Gabriel Bortoleto.

Q3

A sessão começou já com uma bandeira amarela, após Russell ficar com o carro parado em uma das curvas. O britânico conseguiu fazer sua Mercedes voltar a andar para retornar aos boxes, mas avisando no rádio que não estava conseguindo trocar marcha. Ele conseguiu voltar à pista com pouco mais de 02min no relógio em busca de uma volta rápida.

No final, Andrea Kimi Antonelli garantiu uma pole position histórica com 01min32s064, 0s222 à frente de George Russell, com Lewis Hamilton em terceiro e Charles Leclerc em quarto. Completaram o top 10: Oscar Piastri, Lando Norris, Pierre Gasly, Max Verstappen, Isack Hadjar e Oliver Bearman.

A Fórmula 1 encerra sua passagem por Xangai na madrugada de sábado para domingo. Às 04h, horário de Brasília, tem a largada do GP da China, segunda etapa da temporada 2026, e você acompanha a ação no SporTV, Globoplay e F1TV Pro. E anote aí! Assim que rolar a bandeira quadriculada tem Pódio AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube, com uma análise completa da prova. Não perca!

Confira o grid de largada para o GP da China de F1:

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!