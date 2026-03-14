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Relato de classificação
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F1: Antonelli faz a pole para o GP da China e bate recorde histórico; Bortoleto erra no Q2 e termina em 16º

Líder do campeonato, Russell ficou com o carro parado na pista no início do Q3, o que impactou sua performance na disputa pela pole

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:

A Fórmula 1 encerrou as atividades do sábado em Xangai com a classificação para o GP da China, segunda etapa da temporada 2026. Andrea Kimi Antonelli aproveitou um problema no carro de George Russell para ser o mais rápido e se tornar o pole position mais jovem da história da categoria, em uma dobradinha da Mercedes. Já Gabriel Bortoleto não teve uma boa sessão, com um erro no final do Q2 comprometendo seu resultado e, com isso, o brasileiro larga em 16º no domingo.

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Q1

Leclerc foi o mais rápido da primeira parte do quali, com 01min33s175, 0s087 à frente de Russell, com Antonelli em terceiro a 0s130, enquanto Verstappen e Hamilton completaram o top 7. Já Bortoleto foi o sétimo colocado, a 0s374.

Foram eliminados, ficando com as posições de 17º a 22º no grid do domingo: Carlos Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Sergio Pérez.

 

Q2

A sessão terminou sob bandeira amarela após Bortoleto ficar com sua Audi na caixa de brita da última curva. O replay mostrou que o brasileiro perdeu o controle do carro na tomada da última curva, batendo de leve na barreira de pneus, mas sem danos.

 

Antonelli foi o mais rápido com 01min32s443, 0s043 à frente de Leclerc, com Russell em terceiro a 0s080 e Hamilton e Norris no top 5. Gasly, Verstappen, Piastri, Bearman e Hadjar completaram os dez que avançaram para a disputa da pole position.

Foram eliminados, ficando com as posições de 11º a 16º no grid do domingo: Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvid Lindblad e Gabriel Bortoleto.

 

Q3

A sessão começou já com uma bandeira amarela, após Russell ficar com o carro parado em uma das curvas. O britânico conseguiu fazer sua Mercedes voltar a andar para retornar aos boxes, mas avisando no rádio que não estava conseguindo trocar marcha. Ele conseguiu voltar à pista com pouco mais de 02min no relógio em busca de uma volta rápida.

 

No final, Andrea Kimi Antonelli garantiu uma pole position histórica com 01min32s064, 0s222 à frente de George Russell, com Lewis Hamilton em terceiro e Charles Leclerc em quarto. Completaram o top 10: Oscar Piastri, Lando Norris, Pierre Gasly, Max Verstappen, Isack Hadjar e Oliver Bearman.

A Fórmula 1 encerra sua passagem por Xangai na madrugada de sábado para domingo. Às 04h, horário de Brasília, tem a largada do GP da China, segunda etapa da temporada 2026, e você acompanha a ação no SporTV, GloboplayF1TV Pro. E anote aí! Assim que rolar a bandeira quadriculada tem Pódio AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube, com uma análise completa da prova. Não perca!

Confira o grid de largada para o GP da China de F1:

Cla Piloto # Tempo km/h
1 A. AntonelliMercedes 12

1'32.064

 213.151
2 G. RussellMercedes 63

+0.222

1'32.286

 212.638
3 L. HamiltonFerrari 44

+0.351

1'32.415

 212.342
4 C. LeclercFerrari 16

+0.364

1'32.428

 212.312
5 O. PiastriMcLaren 81

+0.486

1'32.550

 212.032
6 L. NorrisMcLaren 1

+0.544

1'32.608

 211.899
7 P. GaslyAlpine 10

+0.809

1'32.873

 211.294
8 M. VerstappenRed Bull Racing 3

+0.938

1'33.002

 211.001
9 I. HadjarRed Bull Racing 6

+1.057

1'33.121

 210.732
10 O. BearmanHaas F1 Team 87

+1.228

1'33.292

 210.346
11 N. HulkenbergAudi 27

+1.290

1'33.354

 210.206
12 F. ColapintoAlpine 43

+1.293

1'33.357

 210.199
13 E. OconHaas F1 Team 31

+1.474

1'33.538

 209.792
14 L. LawsonRB 30

+1.701

1'33.765

 209.284
15 A. LindbladRB 41

+1.720

1'33.784

 209.242
16 G. BortoletoAudi 5

+1.901

1'33.965

 208.839
17 C. Sainz Jr.Williams 55

+2.253

1'34.317

 208.060
18 A. AlbonWilliams 23

+2.708

1'34.772

 207.061
19 F. AlonsoAston Martin Racing 14

+3.139

1'35.203

 206.123
20 V. BottasCadillac-Ferrari 77

+3.372

1'35.436

 205.620
21 L. StrollAston Martin Racing 18

+3.931

1'35.995

 204.423
22 S. PerezCadillac-Ferrari 11

+4.842

1'36.906

 202.501

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