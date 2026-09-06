F1: Antonelli faz corrida brilhante na Itália e vence à frente de Russell; Bortoleto termina em 11º
Italiano quebrou jejum nacional ao conquistar o máximo de pontos neste domingo em Monza
O GP da Itália da Fórmula 1 teve Pierre Gasly na pole, mas o francês aguentou apenas uma volta antes de ser superado por George Russell. O britânico não conseguiu segurar o companheiro de equipe porque não trocou os pneus durante a bandeira amarela e Andrea Kimi Antonelli cruzou a linha de chegada em primeiro.
Gasly conseguiu largar muito bem, mantendo-se à frente de George Russell, enquanto as duas Ferraris se encontraram na primeira curva, com Lewis Hamilton tomando um leve toque do companheiro e perdendo diversas posições.
O incidente entre os carros #44 e #16 foi anotado, mas a FIA teve pouco tempo para fazer a investigação, pois na terceira volta, Charles Leclerc acabou batendo com força depois de perder o controle do carro na Parabólica.
A corrida precisou ser parada, com a direção de prova acionando a bandeira vermelha para limpar a pista e restaurar a barreira de proteção.
Na relargada, Franco Colapinto conseguiu fazer uma ultrapassagem sobre Max Verstappen, mas na sequência escapou da pista e perdeu diversas posições, caindo para 15º.
Gabriel Bortoleto também não conseguiu se manter no top 10, caindo diversas posições.
A McLaren enfrentou dificuldades para imprimir um bom ritmo, com os dois pilotos andando apenas no pelotão intermediário entre os 10 primeiros - inicialmente com Oscar Piastri em quinto e Lando Norris em sétimo. Andrea Kimi Antonelli é quem chamava a atenção, conseguindo se recuperar e ganhar posições.
Na 12ª volta, Verstappen assumiu a ponta da corrida, fazendo a ultrapassagem na curva antes da reta principal. Na 17ª, o tetracampeão estava na terceira posição, sem conseguir disputar com as duas Mercedes.
Na 26ª volta, Piastri conseguiu voltar a atacar Hamilton pela quarta posição, enquanto o heptacampeão tentava se recuperar e se manter dentro da janela de um segundo.
Três voltas depois, Lance Stroll foi chamado para também retirar o carro e voltar para a garagem por problemas hidráulicos. Com uma bandeira amarela agitada, Antonelli e Verstappen foram chamados para o box e trocaram os pneus por duros.
Norris enfrentou problemas ao longo de toda a prova com o freio, não conseguindo se defender das investidas dos rivais e ficou preso na região da sexta posição.
Russell, que não parou durante o virtual safety car, reclamou algumas vezes sobre a condição dos pneus, sem conseguir imprimir ritmo contra Antonelli, que, na 39ª volta, já era o segundo colocado.
A dupla da McLaren conseguiu encontrar um ritmo melhor nas últimas voltas, com Piastri disputando a última posição do pódio ao longo das curvas e Norris conseguindo ultrapassar Hamilton e subir para o quinto.
Na 46ª volta, Russell foi avisado que o pneu estava começando a ceder e perder ritmo contra Antonelli. Vale lembrar que o britânico não fez a troca durante a bandeira amarela e, por isso, tinha pneus duros de 44 voltas.
Na 49ª volta, Antonelli tentou fazer a ultrapassagem sobre o companheiro de equipe na curva após a reta principal, mas escapou da pista, passando pela brita.
A ultrapassagem foi finalizada na volta 50, com o italiano assumindo a ponta, enquanto Norris e Piastri continuavam disputando mais para trás, com Verstappen conseguindo avançar e se livrar da briga.
Antonelli cruzou a linha de chegada em primeiro, com Russell em segundo e Verstappen em terceiro. Norris conseguiu assumir a quarta posição na última volta.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|53
|
-
|2
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|53
|
+3.857
3.857
|3.857
|1
|18
|Mercedes
|Mercedes
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|53
|
+14.718
14.718
|10.861
|2
|15
|Red Bull
|Red Bull
|4
|L. Norris McLaren
|1
|53
|
+19.056
19.056
|4.338
|1
|12
|McLaren
|Mercedes
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|53
|
+19.253
19.253
|0.197
|1
|10
|McLaren
|Mercedes
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|53
|
+24.655
24.655
|5.402
|1
|8
|Ferrari
|Ferrari
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|53
|
+27.351
27.351
|2.696
|1
|6
|Alpine
|Mercedes
|8
|A. Lindblad RB
|41
|53
|
+45.136
45.136
|17.785
|1
|4
|RB
|Red Bull
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|53
|
+47.353
47.353
|2.217
|1
|2
|Alpine
|Mercedes
|10
|Y. Tsunoda RB
|22
|53
|
+58.187
58.187
|10.834
|1
|1
|RB
|Red Bull
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|53
|
+1'05.187
1'05.187
|7.000
|1
|Audi
|Audi
|12
|N. Hulkenberg Audi
|27
|53
|
+1'06.187
1'06.187
|1.000
|2
|Audi
|Audi
|13
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|53
|
+1'14.117
1'14.117
|7.930
|2
|Williams
|Mercedes
|14
|L. Lawson Red Bull Racing
|30
|53
|
+1'15.609
1'15.609
|1.492
|2
|Red Bull
|Red Bull
|15
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|53
|
+1'18.958
1'18.958
|3.349
|1
|Haas
|Ferrari
|16
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|52
|
1 lap
|2
|Haas
|Ferrari
|17
|A. Albon Williams
|23
|52
|
1 lap
|2
|Williams
|Mercedes
|18
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|52
|
1 lap
|2
|Cadillac
|Ferrari
|19
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|51
|
2 laps
|2
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|26
|
|1
|Abandono
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|23
|
|2
|Abandono
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|C. Leclerc Ferrari
|16
|1
|
|Acidente
|Ferrari
|Ferrari
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