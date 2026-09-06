O GP da Itália da Fórmula 1 teve Pierre Gasly na pole, mas o francês aguentou apenas uma volta antes de ser superado por George Russell. O britânico não conseguiu segurar o companheiro de equipe porque não trocou os pneus durante a bandeira amarela e Andrea Kimi Antonelli cruzou a linha de chegada em primeiro.

Gasly conseguiu largar muito bem, mantendo-se à frente de George Russell, enquanto as duas Ferraris se encontraram na primeira curva, com Lewis Hamilton tomando um leve toque do companheiro e perdendo diversas posições.

O incidente entre os carros #44 e #16 foi anotado, mas a FIA teve pouco tempo para fazer a investigação, pois na terceira volta, Charles Leclerc acabou batendo com força depois de perder o controle do carro na Parabólica.

A corrida precisou ser parada, com a direção de prova acionando a bandeira vermelha para limpar a pista e restaurar a barreira de proteção.

Na relargada, Franco Colapinto conseguiu fazer uma ultrapassagem sobre Max Verstappen, mas na sequência escapou da pista e perdeu diversas posições, caindo para 15º.

Gabriel Bortoleto também não conseguiu se manter no top 10, caindo diversas posições.

A McLaren enfrentou dificuldades para imprimir um bom ritmo, com os dois pilotos andando apenas no pelotão intermediário entre os 10 primeiros - inicialmente com Oscar Piastri em quinto e Lando Norris em sétimo. Andrea Kimi Antonelli é quem chamava a atenção, conseguindo se recuperar e ganhar posições.

Na 12ª volta, Verstappen assumiu a ponta da corrida, fazendo a ultrapassagem na curva antes da reta principal. Na 17ª, o tetracampeão estava na terceira posição, sem conseguir disputar com as duas Mercedes.

Na 26ª volta, Piastri conseguiu voltar a atacar Hamilton pela quarta posição, enquanto o heptacampeão tentava se recuperar e se manter dentro da janela de um segundo.

Três voltas depois, Lance Stroll foi chamado para também retirar o carro e voltar para a garagem por problemas hidráulicos. Com uma bandeira amarela agitada, Antonelli e Verstappen foram chamados para o box e trocaram os pneus por duros.

Norris enfrentou problemas ao longo de toda a prova com o freio, não conseguindo se defender das investidas dos rivais e ficou preso na região da sexta posição.

Russell, que não parou durante o virtual safety car, reclamou algumas vezes sobre a condição dos pneus, sem conseguir imprimir ritmo contra Antonelli, que, na 39ª volta, já era o segundo colocado.

A dupla da McLaren conseguiu encontrar um ritmo melhor nas últimas voltas, com Piastri disputando a última posição do pódio ao longo das curvas e Norris conseguindo ultrapassar Hamilton e subir para o quinto.

Na 46ª volta, Russell foi avisado que o pneu estava começando a ceder e perder ritmo contra Antonelli. Vale lembrar que o britânico não fez a troca durante a bandeira amarela e, por isso, tinha pneus duros de 44 voltas.

Na 49ª volta, Antonelli tentou fazer a ultrapassagem sobre o companheiro de equipe na curva após a reta principal, mas escapou da pista, passando pela brita.

A ultrapassagem foi finalizada na volta 50, com o italiano assumindo a ponta, enquanto Norris e Piastri continuavam disputando mais para trás, com Verstappen conseguindo avançar e se livrar da briga.

Antonelli cruzou a linha de chegada em primeiro, com Russell em segundo e Verstappen em terceiro. Norris conseguiu assumir a quarta posição na última volta.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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