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F1: Antonelli faz corrida brilhante na Itália e vence à frente de Russell; Bortoleto termina em 11º

Italiano quebrou jejum nacional ao conquistar o máximo de pontos neste domingo em Monza

Livia Veiga
Editado:

O GP da Itália da Fórmula 1 teve Pierre Gasly na pole, mas o francês aguentou apenas uma volta antes de ser superado por George Russell. O britânico não conseguiu segurar o companheiro de equipe porque não trocou os pneus durante a bandeira amarela e Andrea Kimi Antonelli cruzou a linha de chegada em primeiro.

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Gasly conseguiu largar muito bem, mantendo-se à frente de George Russell, enquanto as duas Ferraris se encontraram na primeira curva, com Lewis Hamilton tomando um leve toque do companheiro e perdendo diversas posições.

O incidente entre os carros #44 e #16 foi anotado, mas a FIA teve pouco tempo para fazer a investigação, pois na terceira volta, Charles Leclerc acabou batendo com força depois de perder o controle do carro na Parabólica.

 

A corrida precisou ser parada, com a direção de prova acionando a bandeira vermelha para limpar a pista e restaurar a barreira de proteção.

Na relargada, Franco Colapinto conseguiu fazer uma ultrapassagem sobre Max Verstappen, mas na sequência escapou da pista e perdeu diversas posições, caindo para 15º.

Gabriel Bortoleto também não conseguiu se manter no top 10, caindo diversas posições.

A McLaren enfrentou dificuldades para imprimir um bom ritmo, com os dois pilotos andando apenas no pelotão intermediário entre os 10 primeiros - inicialmente com Oscar Piastri em quinto e Lando Norris em sétimo. Andrea Kimi Antonelli é quem chamava a atenção, conseguindo se recuperar e ganhar posições.

Na 12ª volta, Verstappen assumiu a ponta da corrida, fazendo a ultrapassagem na curva antes da reta principal. Na 17ª, o tetracampeão estava na terceira posição, sem conseguir disputar com as duas Mercedes.

 

Na 26ª volta, Piastri conseguiu voltar a atacar Hamilton pela quarta posição, enquanto o heptacampeão tentava se recuperar e se manter dentro da janela de um segundo.

Três voltas depois, Lance Stroll foi chamado para também retirar o carro e voltar para a garagem por problemas hidráulicos. Com uma bandeira amarela agitada, Antonelli e Verstappen foram chamados para o box e trocaram os pneus por duros.

Norris enfrentou problemas ao longo de toda a prova com o freio, não conseguindo se defender das investidas dos rivais e ficou preso na região da sexta posição.

Russell, que não parou durante o virtual safety car, reclamou algumas vezes sobre a condição dos pneus, sem conseguir imprimir ritmo contra Antonelli, que, na 39ª volta, já era o segundo colocado.

A dupla da McLaren conseguiu encontrar um ritmo melhor nas últimas voltas, com Piastri disputando a última posição do pódio ao longo das curvas e Norris conseguindo ultrapassar Hamilton e subir para o quinto.

Na 46ª volta, Russell foi avisado que o pneu estava começando a ceder e perder ritmo contra Antonelli. Vale lembrar que o britânico não fez a troca durante a bandeira amarela e, por isso, tinha pneus duros de 44 voltas.

Na 49ª volta, Antonelli tentou fazer a ultrapassagem sobre o companheiro de equipe na curva após a reta principal, mas escapou da pista, passando pela brita.

A ultrapassagem foi finalizada na volta 50, com o italiano assumindo a ponta, enquanto Norris e Piastri continuavam disputando mais para trás, com Verstappen conseguindo avançar e se livrar da briga.

Antonelli cruzou a linha de chegada em primeiro, com Russell em segundo e Verstappen em terceiro. Norris conseguiu assumir a quarta posição na última volta.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 53

-

     2 25   Mercedes Mercedes
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 53

+3.857

3.857

 3.857   1 18   Mercedes Mercedes
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 53

+14.718

14.718

 10.861   2 15   Red Bull Red Bull
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 53

+19.056

19.056

 4.338   1 12   McLaren Mercedes
5 Australia O. Piastri McLaren 81 53

+19.253

19.253

 0.197   1 10   McLaren Mercedes
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 53

+24.655

24.655

 5.402   1 8   Ferrari Ferrari
7 France P. Gasly Alpine 10 53

+27.351

27.351

 2.696   1 6   Alpine Mercedes
8 United Kingdom A. Lindblad RB 41 53

+45.136

45.136

 17.785   1 4   RB Red Bull
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 53

+47.353

47.353

 2.217   1 2   Alpine Mercedes
10 Japan Y. Tsunoda RB 22 53

+58.187

58.187

 10.834   1 1   RB Red Bull
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 53

+1'05.187

1'05.187

 7.000   1     Audi Audi
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 53

+1'06.187

1'06.187

 1.000   2     Audi Audi
13 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 53

+1'14.117

1'14.117

 7.930   2     Williams Mercedes
14 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 53

+1'15.609

1'15.609

 1.492   2     Red Bull Red Bull
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 53

+1'18.958

1'18.958

 3.349   1     Haas Ferrari
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 52

1 lap

     2     Haas Ferrari
17 Thailand A. Albon Williams 23 52

1 lap

     2     Williams Mercedes
18 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 52

1 lap

     2     Cadillac Ferrari
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 51

2 laps

     2     Cadillac Ferrari
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 26

 

     1   Abandono Aston Martin Honda
dnf Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 23

 

     2   Abandono Aston Martin Honda
dnf Monaco C. Leclerc Ferrari 16 1

 

         Acidente Ferrari Ferrari
Ver resultados completos

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