F1: Antonelli iguala Ferrari e supera Hamilton e Leclerc em popularidade na Itália, aponta pesquisa

A ascensão de Kimi Antonelli dentro e fora das pistas da Fórmula 1 segue impressionando. Depois de estrear na categoria no ano passado e assumir a liderança do campeonato neste ano, o italiano de apenas 19 anos tem conquistado o coração dos torcedores. Em nova pesquisa divulgada pela Sportweek, Antonelli já divide com a Ferrari o posto de mais popular entre os fãs italianos.

O levantamento foi realizado pela consultoria esportiva StageUp, em parceria com a Ipsos-Doxa, dentro do projeto Sponsor Value, desenvolvido desde 2000. Ao todo, foram ouvidos 1.835 italianos entre 14 e 64 anos, em uma amostra representativa da população. Os entrevistados responderam à seguinte pergunta: "Pensando na F1 de hoje, por quem você sente maior envolvimento ou torcida?", podendo escolher até duas opções, entre pilotos e equipes.

O resultado chamou atenção. Antonelli recebeu 33,1% dos votos, exatamente o mesmo índice da Ferrari. O número equivale à soma dos votos recebidos por Charles Leclerc (21,5%) e Lewis Hamilton (11,6%), titulares do time de Maranello.

Em números absolutos, tanto o italiano quanto a Ferrari contam então com cerca de 8,7 milhões de torcedores na Itália, e bem atrás aparecem Max Verstappen (5,5%), Red Bull (4,9%), McLaren (4,5%), Mercedes (3,3%), George Russell (2,2%) e Oscar Piastri (1,3%).

A pesquisa foi realizada em junho, refletindo o crescimento da popularidade de Antonelli ao longo da primeira metade da temporada. Até o GP de Mônaco, sexta etapa do ano, realizada no dia sete de junho, o italiano havia vencido as cinco últimas provas, de maneira consecutiva.

Até então, o Sponsor Value avaliava apenas a torcida pelas equipes, cenário em que a Ferrari tradicionalmente concentrava cerca de 75% das preferências. Este é o primeiro levantamento que mede a popularidade dos pilotos desde o início da chamada "Kimi-mania".

De acordo com Giovanni Palazzi, presidente da StageUp, o fenômeno Antonelli vai muito além dos resultados esportivos: "A Ferrari acompanha o imaginário coletivo italiano há quase oitenta anos. Antonelli é um garoto apenas em sua segunda temporada na F1, correndo por outra equipe. O fato de sua marca pessoal já mobilizar o mesmo público da Ferrari é um sinal de ruptura que merece muita atenção porque, se confirmado internacionalmente e ao longo do tempo, pode provocar mudanças importantes nas estratégias de todos os participantes da F1", afirmou à Gazzetta Dello Sport.

Entre os mais jovens, o domínio de Antonelli é ainda maior, sendo o favorito de 44,2% dos adolescentes entre 14 e 17 anos e de 36,2% dos entrevistados entre 18 e 24 anos.

"Isso significa que o fenômeno Antonelli não é apenas um entusiasmo passageiro provocado pela estreia na F1. Ele também conversa com um público novo, que as marcas tradicionais historicamente têm dificuldade para alcançar: uma geração criada consumindo conteúdos curtos, formatos personalizados e uma relação direta e contínua com o atleta, mais do que com a instituição esportiva", analisou Federico Gaetano, CEO da StageUp e ex-diretor de marketing da Minardi.

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