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Fórmula 1 GP do México

F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México

Italiano garantiu o título com quatro corridas restantes no calendário de 2026

Olivia Nogueira
Editado:
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Kimi Antonelli não precisou esperar até a última etapa do ano para conquistar o primeiro título mundial de Fórmula 1. Aos 20 anos, o italiano 'fechou' o campeonato no GP do México, com quatro corridas restantes, entrando para a lista dos pilotos que garantiram a taça com maior antecedência na história da categoria. 

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A marca coloca Antonelli ao lado de Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Max Verstappen, que também foram campeões com quatro etapas ainda a serem disputadas. O heptacampeão garantiu o quarto e o sétimo títulos, em 2001 e 2004, nessas condições. Já Vettel e Verstappen alcançaram o bicampeonato, em 2011 e 2022, com quatro corridas de antecedência. 

O recorde absoluto de antecipação pertence inclusive a Schumacher. Em 2002, ano do pentacampeonato, o alemão garantiu o título seis etapas antes da final, no GP da França, em julho. Porém, vale lembrar que a temporada completa era composta por apenas 17 GPs, sete a menos do que os 24 que compõem a programação da categoria desde 2024. 

Antes do alemão, Nigel Mansell conquistou o Mundial de 1992 no GP da Hungria, com cinco provas ainda pela frente. Mais recentemente, Verstappen igualou a marca do britânico ao garantir o tricampeonato durante a corrida sprint do GP do Catar, com cinco etapas restantes. 

Ainda é válido destacar que o sistema de pontuação da F1, assim como o número de corridas por temporada, mudou de maneira significativa ao longo dos anos. Entre 1991 e 2002, apenas os seis primeiros pontuavam, com o vencedor da corrida ganhando 10 pontos, o P2 seis pontos, P3 quatro pontos, P4 três pontos, P5 dois pontos e P6 um ponto. 

Entre 2003 e 2009, a pontuação era distribuída entre os oito primeiros. O vencedor continuava recebendo 10 pontos, o P2 oito pontos, P3 seis pontos, P4 cinco pontos, P5 quatro pontos, P6 três pontos, P7 dois pontos e P8 um ponto. A partir de 2010, adotou-se o sistema utilizado até hoje, em que os dez primeiros são pontuados, começando com 25 pontos para o vencedor, dezoito para o segundo, quinze para o terceiro e doze para o quarto. Do quinto ao décimo, 10, oito, seis, quatro, dois e um ponto. 

PILOTO ANO GP  ETAPA X DE X ETAPAS RESTANTES
M. Schumacher 2002 GP da França 11 de 17 6
N. Mansell 1992 GP da Hungria 11 de 16 5
M. Verstappen  2023 Sprint Catar 18 de 23 5
M. Schumacher 2001 GP da Hungria  13 de 17 4
M. Schumacher 2004 GP da Bélgica  14 de 18 4
S. Vettel 2011 GP do Japão 15 de 19 4
M. Verstappen 2022 GP do Japão 18 de 22 4
K. Antonelli 2026 GP do México 19 de 24 4

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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