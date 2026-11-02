F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México
Italiano garantiu o título com quatro corridas restantes no calendário de 2026
Kimi Antonelli não precisou esperar até a última etapa do ano para conquistar o primeiro título mundial de Fórmula 1. Aos 20 anos, o italiano 'fechou' o campeonato no GP do México, com quatro corridas restantes, entrando para a lista dos pilotos que garantiram a taça com maior antecedência na história da categoria.
A marca coloca Antonelli ao lado de Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Max Verstappen, que também foram campeões com quatro etapas ainda a serem disputadas. O heptacampeão garantiu o quarto e o sétimo títulos, em 2001 e 2004, nessas condições. Já Vettel e Verstappen alcançaram o bicampeonato, em 2011 e 2022, com quatro corridas de antecedência.
O recorde absoluto de antecipação pertence inclusive a Schumacher. Em 2002, ano do pentacampeonato, o alemão garantiu o título seis etapas antes da final, no GP da França, em julho. Porém, vale lembrar que a temporada completa era composta por apenas 17 GPs, sete a menos do que os 24 que compõem a programação da categoria desde 2024.
Antes do alemão, Nigel Mansell conquistou o Mundial de 1992 no GP da Hungria, com cinco provas ainda pela frente. Mais recentemente, Verstappen igualou a marca do britânico ao garantir o tricampeonato durante a corrida sprint do GP do Catar, com cinco etapas restantes.
Ainda é válido destacar que o sistema de pontuação da F1, assim como o número de corridas por temporada, mudou de maneira significativa ao longo dos anos. Entre 1991 e 2002, apenas os seis primeiros pontuavam, com o vencedor da corrida ganhando 10 pontos, o P2 seis pontos, P3 quatro pontos, P4 três pontos, P5 dois pontos e P6 um ponto.
Entre 2003 e 2009, a pontuação era distribuída entre os oito primeiros. O vencedor continuava recebendo 10 pontos, o P2 oito pontos, P3 seis pontos, P4 cinco pontos, P5 quatro pontos, P6 três pontos, P7 dois pontos e P8 um ponto. A partir de 2010, adotou-se o sistema utilizado até hoje, em que os dez primeiros são pontuados, começando com 25 pontos para o vencedor, dezoito para o segundo, quinze para o terceiro e doze para o quarto. Do quinto ao décimo, 10, oito, seis, quatro, dois e um ponto.
|PILOTO
|ANO
|GP
|ETAPA X DE X
|ETAPAS RESTANTES
|M. Schumacher
|2002
|GP da França
|11 de 17
|6
|N. Mansell
|1992
|GP da Hungria
|11 de 16
|5
|M. Verstappen
|2023
|Sprint Catar
|18 de 23
|5
|M. Schumacher
|2001
|GP da Hungria
|13 de 17
|4
|M. Schumacher
|2004
|GP da Bélgica
|14 de 18
|4
|S. Vettel
|2011
|GP do Japão
|15 de 19
|4
|M. Verstappen
|2022
|GP do Japão
|18 de 22
|4
|K. Antonelli
|2026
|GP do México
|19 de 24
|4
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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