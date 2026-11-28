O campeão mundial Kimi Antonelli afirma que o fato de a Mercedes ter ignorado seu pedido durante a classificação para o GP do Catar de Fórmula 1 teve, "sem dúvida, um impacto", uma vez que ele foi superado por George Russell e larga do segundo lugar.

Russell conquistou sua sexta pole da temporada em Doha, levando vantagem sobre seu companheiro de equipe no segundo setor do circuito de Lusail, ao cruzar a linha de chegada com uma diferença de 0s128.

Antonelli ficou bastante chateado com a Mercedes por ter sido mandado à pista primeiro durante o Q3, sendo que ele havia pedido expressamente à equipe para que fosse depois do britânico, o que lhe proporcionaria as melhores condições de pista possíveis.

Havia um risco associado a esse desejo: o de que o italiano não cruzasse a linha a tempo de iniciar sua volta final. Liam Lawson, da Racing Bulls — que vinha por último na fila —, cruzou a linha com apenas 12 segundos de sobra.

Mas, com a equipe de Brackley tão dominante no Catar — meio segundo à frente da McLaren — e com Antonelli, de qualquer forma, em segundo lugar atrás de Russell após a primeira tentativa, ele claramente considerou que valia a pena correr o risco para tentar superar o britânico.

"Por que vocês me mandaram primeiro?", questionou Antonelli, irritado, durante sua volta de saída, voltando a tocar no assunto ao cruzar a linha de chegada. "Precisamos conversar sobre isso; se eu pedir algo, por favor, façam — não me importa [o resto]."

Photo by: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Sem ser ouvido na transmissão ao vivo, o chefe da equipe, Toto Wolff, rapidamente emitiu um pedido de desculpas: "Isso é por nossa conta, com certeza revisaremos o processo aqui. Devíamos ter enviado você primeiro, vamos trabalhar nisso."

Ao explicar sua frustração posteriormente, Antonelli disse que o incidente "definitivamente" afetou seu desempenho.

"Bem, isso certamente teve um certo impacto, também é uma questão um pouco ligada ao aspecto mental", disse Antonelli à Sky. "Eu queria ser o último, justamente para ter a melhor chance possível, mas, obviamente, isso não aconteceu. Por isso, precisamos analisar com a equipe por que tomaram essa decisão."

Ao ser questionado mais a fundo na coletiva de imprensa sobre o que havia sido discutido previamente, Antonelli respondeu: "Eu queria sair no final do pelotão, ou seja, ser o último carro na pista, esse foi o meu pedido. Não posso entrar em muitos detalhes sobre isso".

Antonelli admitiu que o segundo setor era seu ponto fraco em comparação com Russell: "No geral, sinto que tenho tido bastante dificuldade no segundo setor. Fui forte no primeiro e no terceiro setores, mas o segundo setor nunca esteve bom o suficiente na classificação", disse ele.

"Tive dificuldades com o travamento das rodas na curva seis, por isso não consegui atacar a frenagem como deveria. Além disso, na curva dez, não encontrei o equilíbrio ideal entre a entrada e a saída. Foi um desempenho que, hoje, não foi bom o suficiente."

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