Andrea Kimi Antonelli agora vai "pensar duas vezes" antes de tentar repetir a manobra que acabou causando a batida com Charles Leclerc durante o GP da Holanda de Fórmula 1.

Leclerc abandonou na volta 53 depois que sua Ferrari bateu na barreira da Curva 3, ao ser atingido pela Mercedes de Antonelli, que estava tentando uma ultrapassagem arriscada por dentro.

Isso aconteceu depois que a Mercedes colocou pneus macios em seu novato de 19 anos na volta 52, já que ele estava lutando para ultrapassar Leclerc em quinto lugar com seus pneus duros antigos.

A Ferrari respondeu imediatamente, colocando também pneus macios em Leclerc, que retornou em sétimo e bem à frente de Antonelli antes da batida na mesma volta.

Embora Antonelli não estivesse muito confiante de que a manobra daria certo, ele disse que a natureza apertada e sinuosa do circuito de Zandvoort o fez tentar uma ultrapassagem na primeira oportunidade.

"Fui em frente porque é muito difícil ultrapassar", disse Antonelli, que recebeu uma penalidade de 10 segundos por causa disso.

"Quanto mais voltas você dá no ar sujo, mais prejudica seu pneu e seu ritmo. Eu tentei e foi um pouco demais. Agora estou apenas revendo a situação. Em um determinado momento, tentei deixar para lá, mas não foi o suficiente".

"Obviamente, sinto muito por ele. Da próxima vez, provavelmente pensarei duas vezes antes de fazer a manobra - a não ser que eu tenha 100% de certeza de que vou conseguir".

Antonelli acabou terminando fora dos pontos, o que representou uma oportunidade perdida, já que o italiano havia se saído bem até o incidente.

"É uma pena, porque o ritmo estava bom, estávamos voltando à frente", acrescentou. "Eu sabia que aquela era provavelmente a melhor chance que eu tinha de fazer a manobra porque eu estava muito perto dele, ele tinha um pneu mais frio".

"Tentei fazer a manobra, mas foi um pouco demais. Quando vi que ele estava voltando para a frente, tentei deixá-lo ir, mas não foi o suficiente".

Antonelli então recebeu uma penalidade de cinco segundos por excesso de velocidade no pitlane, encerrando um fim de semana cheio de incidentes para ele, que também sofreu uma batida no TL1 - o que ele acha que causou sua saída no Q2 do classificatório.

"O limite de velocidade é algo que preciso garantir que não aconteça novamente", disse Antonelli, que substituiu Lewis Hamilton na Mercedes. "Não tenho muita certeza de quando fiz isso, mas acho que provavelmente foi no primeiro pitstop. Portanto, preciso me certificar de que isso não aconteça".

"Também acho que o safety car tardio foi uma infelicidade. Porque eu já tinha uma diferença de quase 10 segundos em relação ao piloto que estava atrás. Acho que teria sido possível terminar em P6 ou P7".

Antonelli continua em sétimo lugar no campeonato de pilotos antes das nove rodadas finais de 2025, mas agora está empatado em 64 pontos com o piloto da Williams, Alex Albon.

O piloto da Mercedes está à frente graças ao seu melhor resultado este ano, que foi o terceiro lugar no Canadá, em comparação com os vários quintos lugares de Albon.

