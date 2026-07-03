F1: Antonelli lamenta perda da pole da sprint após disputada "acirrada" em Silverstone

Lewis Hamilton liderou o treino para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 por dois décimos de segundo em relação a Kimi Antonelli e, horas depois, o superou na disputa pela pole position para a corrida sprint de sábado por uma margem ainda mais estreita: 0,011s.

Apesar da ordem final do treino, de forma alguma estava predeterminado que a Ferrari seria a mais rápida em Silverstone – e Antonelli ficou visivelmente decepcionado por não ter conseguido a primeira posição.

"Foi muito apertado e foi uma pena," disse o piloto da Mercedes, líder do campeonato. "Para ser justo, no SQ1, me senti um pouco mal. Não me senti ótimo no carro, mas fizemos um pequeno ajuste e o SQ2 pareceu completamente diferente, de repente estávamos de volta ao ritmo. No SQ3 faltou um pouco, mas foi uma volta decente e, infelizmente, foi super apertado com Lewis. Mas é claro, parabéns a ele".

A classificação sprint em Silverstone aconteceu num contexto de rancor crescente entre Mercedes e Ferrari, depois que o chefe da Mercedes, Toto Wolff, questionou abertamente como a Scuderia poderia se dar ao luxo, sob o teto orçamentário da F1, de continuar atualizando o SF-26. Entre o treino e a classificação sprint, durante a coletiva de imprensa da FIA, o chefe da Ferrari, Frederic Vasseur, ficou cada vez mais irritado com novas perguntas sobre esse tema.

A Ferrari introduziu um novo motor na Áustria, aproveitando as concessões de desempenho que lhe foram concedidas no âmbito da primeira das avaliações trimestrais do ADUO (Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização) da FIA, mas as altas temperaturas possivelmente mascararam o potencial da atualização. Até agora, a Scuderia surgiu como a desafiante mais próxima da Mercedes, com um carro que é possivelmente o mais rápido em curvas de baixa e média velocidade, mas que carece ligeiramente de implantação elétrica.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

O quadro de desempenho relativo permanece incerto em Silverstone, dado que este circuito é muito menos determinante para estratégias de recuperação e implantação de energia do que as quatro pistas que o precederam no calendário. Há uma mistura relativamente convencional de retas e curvas no início da volta, mas a partir da reta Wellington (entre curvas 5 e 6) a proporção de retas para curvas muda – e as curvas que existem tendem a ser rápidas, oferecendo poucas oportunidades para recuperar energia.

Silverstone map Foto de: Uncredited

Assim, a partir da saída de Luffield (curva 7), existe a possibilidade de as estratégias de recuperação e uso de energia divergirem pelo restante da volta, já que o componente elétrico fica com pouca entrada de energia, a menos que os pilotos tirem o pé e deixem o carro deslizar ou entrem nas curvas de maneira extremamente agressiva. A FIA reduziu o limite de recarga na classificação para 6,5 megajoules, na prática, trocando a velocidade máxima em retas por uma menor necessidade de superclipping.

Companheiro de equipe de Antonelli, George Russell, cuja vitória na Áustria no último fim de semana o recolocou à frente de Hamilton em segundo na classificação de pilotos, teve dificuldades para acompanhar o italiano o dia todo, terminando três décimos atrás, no quinto lugar no grid da sprint.

"[Estou] muito surpreso," disse Russell. "Você sabe, eles [Ferrari] estavam em desvantagem com a unidade de potência e o gerenciamento de energia – e aqui parecem os melhores no momento, então isso foi uma verdadeira surpresa. Sempre soubemos que eles tinham um ótimo chassi, mas acho que algumas coisas não fazem muito sentido".

"Se eu tivesse que prever, teria dito Ferrari rápida na semana passada e nós esta semana. Obviamente, Kimi fez um ótimo trabalho, mas ainda assim a Ferrari levou vantagem o dia todo", concluiu o britânico.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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