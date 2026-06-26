F1: Antonelli lidera 1-2 da Mercedes no primeiro treino na Áustria

A Fórmula 1 deu o pontapé inicial para o fim de semana do GP da Áustria, oitava etapa da temporada de 2026.

O líder do campeonato, Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido, com 1min07s796, seguido por George Russell por míseros 0s040.

A sessão foi marcada pela presença de seis novatos, incluindo Paul Aron no lugar do brasileiro Gabriel Bortoleto.

Alguns pilotos tiveram problemas. Max Verstappen viu sua Red Bull entrar no modo 'anti-stall' duas vezes, quando tentava ir para a pista no início. Lando Norris, com sua McLaren com problema hidráulico, só entrou nos minutos finais. Isack Hadjar só pôde registrar tempo na segunda metade do treino.

O Treino

A sessão contou com seis jovens pilotos: na Ferrari, Dino Beganovic estava no lugar de Leclerc, na Racing Bulls - Ayumu Iwasa no lugar de Lawson, na Haas, Ryo Hirakawa no lugar de Ocon, na Williams, Luke Browning na vaga de Sainz, na Audi, Paul Aron no lugar de Bortoleto e na Aston Martin, Jak Crawford no carro de Stroll.

Os últimos dois campeões tiveram problemas logo no início. Verstappen não conseguiu sair do pitlane, reportando que seu carro entrava em modo 'anti-stall' e Norris com vazamento hidráulico.

Alheios a isso, a dupla da Mercedes começou na frente, com Antonelli na ponta, 1min09s001. Essa marca foi melhorada pelo italiano com 1min08s448.

Quase na metade da sessão, Verstappen finalmente conseguiu ir à pista, utilizando pneus macios, chegando ao terceiro lugar.

Na sequência, Antonelli cravou 1min07s796, já também com pneus macios, no que seria a melhor marca da sessão. Minutos depois, Lindblad chegou ao terceiro posto, à frente de Verstappen, a 0s930 de Kimi.

Mas por pouco tempo: Hamilton tomou a P3 de Lindblad e ficou a 0s753 do italiano.

Nos minutos finais, Piastri chegou ao terceiro lugar, a 0s117 do líder. Verstappen fechou o treino em quarto e Hamilton em quinto.

O treino livre 2 acontece nesta sexta-feira ao meio-dia, horário de Brasília.

Resultado completo em instantes...

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