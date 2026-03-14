O grid de largada para o GP da China de Fórmula 1 foi definido na madrugada deste sábado (14) e Kimi Antonelli, da Mercedes, garantiu a primeira posição. Aos 19 anos, o italiano bateu o recorde de Sebastian Vettel e se tornou o pole position mais novo da história da categoria.

Companheiro de equipe de Antonelli, George Russell vinha dominando o fim de semana, tendo inclusive vencido a sprint, mas teve problemas com o carro no começo do Q3 e só conseguiu fazer uma volta rápida. Ainda assim, o britânico registrou o segundo melhor tempo do dia e largará na primeira fila.

Logo atrás vem a dupla da Ferrari, liderada por Lewis Hamilton e, completando o top cinco, Oscar Piastri, da McLaren. Brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto errou no fim do Q2 e foi parar na brita. Ele conseguiu voltar aos boxes e não teve grandes prejuízos, mas irá largar da 16ª colocação.

Grid de largada - GP da China

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