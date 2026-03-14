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Veja tabela completa da classificação em Xangai

Publicado:

O grid de largada para o GP da China de Fórmula 1 foi definido na madrugada deste sábado (14) e Kimi Antonelli, da Mercedes, garantiu a primeira posição. Aos 19 anos, o italiano bateu o recorde de Sebastian Vettel e se tornou o pole position mais novo da história da categoria. 

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Companheiro de equipe de Antonelli, George Russell vinha dominando o fim de semana, tendo inclusive vencido a sprint, mas teve problemas com o carro no começo do Q3 e só conseguiu fazer uma volta rápida. Ainda assim, o britânico registrou o segundo melhor tempo do dia e largará na primeira fila. 

Logo atrás vem a dupla da Ferrari, liderada por Lewis Hamilton e, completando o top cinco, Oscar Piastri, da McLaren. Brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto errou no fim do Q2 e foi parar na brita. Ele conseguiu voltar aos boxes e não teve grandes prejuízos, mas irá largar da 16ª colocação. 

Grid de largada - GP da China 

Cla Piloto # Tempo km/h
1 A. AntonelliMercedes 12

1'32.064

 213.151
2 G. RussellMercedes 63

+0.222

1'32.286

 212.638
3 L. HamiltonFerrari 44

+0.351

1'32.415

 212.342
4 C. LeclercFerrari 16

+0.364

1'32.428

 212.312
5 O. PiastriMcLaren 81

+0.486

1'32.550

 212.032
6 L. NorrisMcLaren 1

+0.544

1'32.608

 211.899
7 P. GaslyAlpine 10

+0.809

1'32.873

 211.294
8 M. VerstappenRed Bull Racing 3

+0.938

1'33.002

 211.001
9 I. HadjarRed Bull Racing 6

+1.057

1'33.121

 210.732
10 O. BearmanHaas F1 Team 87

+1.228

1'33.292

 210.346
11 N. HulkenbergAudi 27

+1.290

1'33.354

 210.206
12 F. ColapintoAlpine 43

+1.293

1'33.357

 210.199
13 E. OconHaas F1 Team 31

+1.474

1'33.538

 209.792
14 L. LawsonRB 30

+1.701

1'33.765

 209.284
15 A. LindbladRB 41

+1.720

1'33.784

 209.242
16 G. BortoletoAudi 5

+1.901

1'33.965

 208.839
17 C. Sainz Jr.Williams 55

+2.253

1'34.317

 208.060
18 A. AlbonWilliams 23

+2.708

1'34.772

 207.061
19 F. AlonsoAston Martin Racing 14

+3.139

1'35.203

 206.123
20 V. BottasCadillac-Ferrari 77

+3.372

1'35.436

 205.620
21 L. StrollAston Martin Racing 18

+3.931

1'35.995

 204.423
22 S. PerezCadillac-Ferrari 11

+4.842

1'36.906

 202.501

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