F1: Antonelli lidera dobradinha da Mercedes e Bortoleto é 16º; confira grid de largada do GP da China
Veja tabela completa da classificação em Xangai
O grid de largada para o GP da China de Fórmula 1 foi definido na madrugada deste sábado (14) e Kimi Antonelli, da Mercedes, garantiu a primeira posição. Aos 19 anos, o italiano bateu o recorde de Sebastian Vettel e se tornou o pole position mais novo da história da categoria.
Companheiro de equipe de Antonelli, George Russell vinha dominando o fim de semana, tendo inclusive vencido a sprint, mas teve problemas com o carro no começo do Q3 e só conseguiu fazer uma volta rápida. Ainda assim, o britânico registrou o segundo melhor tempo do dia e largará na primeira fila.
Logo atrás vem a dupla da Ferrari, liderada por Lewis Hamilton e, completando o top cinco, Oscar Piastri, da McLaren. Brasileiro da Audi, Gabriel Bortoleto errou no fim do Q2 e foi parar na brita. Ele conseguiu voltar aos boxes e não teve grandes prejuízos, mas irá largar da 16ª colocação.
Grid de largada - GP da China
|Cla
|Piloto
|#
|Tempo
|km/h
|1
|A. AntonelliMercedes
|12
|
1'32.064
|213.151
|2
|G. RussellMercedes
|63
|
+0.222
1'32.286
|212.638
|3
|L. HamiltonFerrari
|44
|
+0.351
1'32.415
|212.342
|4
|C. LeclercFerrari
|16
|
+0.364
1'32.428
|212.312
|5
|O. PiastriMcLaren
|81
|
+0.486
1'32.550
|212.032
|6
|L. NorrisMcLaren
|1
|
+0.544
1'32.608
|211.899
|7
|P. GaslyAlpine
|10
|
+0.809
1'32.873
|211.294
|8
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|
+0.938
1'33.002
|211.001
|9
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|
+1.057
1'33.121
|210.732
|10
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|
+1.228
1'33.292
|210.346
|11
|N. HulkenbergAudi
|27
|
+1.290
1'33.354
|210.206
|12
|F. ColapintoAlpine
|43
|
+1.293
1'33.357
|210.199
|13
|E. OconHaas F1 Team
|31
|
+1.474
1'33.538
|209.792
|14
|L. LawsonRB
|30
|
+1.701
1'33.765
|209.284
|15
|A. LindbladRB
|41
|
+1.720
1'33.784
|209.242
|16
|G. BortoletoAudi
|5
|
+1.901
1'33.965
|208.839
|17
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|
+2.253
1'34.317
|208.060
|18
|A. AlbonWilliams
|23
|
+2.708
1'34.772
|207.061
|19
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|
+3.139
1'35.203
|206.123
|20
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|
+3.372
1'35.436
|205.620
|21
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|
+3.931
1'35.995
|204.423
|22
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|
+4.842
1'36.906
|202.501
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