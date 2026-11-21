A Fórmula 1 fechou a sexta-feira com a classificação que definiu o grid de largada para o GP de Las Vegas, antepenúltima etapa da temporada 2026. Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido mas, com a punição, é Max Verstappen quem larga na frente. Gabriel Bortoleto foi o 15º enquanto Rafa Câmara terminou em 17º, mas ambos os brasileiros devem se beneficiar das punições a outros pilotos por trocas de componentes da unidade de potência.

Q1

A sessão começou com preocupação em torno de Bortoleto. No início da regressiva de 18 minutos, os mecânicos da Audi ainda mexiam no carro do brasileiro. Mas o piloto de Osasco conseguiu ir à pista para dar sua voltas rápidas.

O Q1 ainda teve outro susto, envolvendo Câmara. O brasileiro da Haas rodou na chegada à curva 1, conseguindo evitar uma batida

No final, a Mercedes fez um 1-2 no Q1, com Russell liderando com 01min34s664, apenas 0s020 à frente de Antonelli. Leclerc ficou em terceiro a 0s376, com Norris e Verstappen fechando o top 5. Bortoleto terminou em 16º, a 1s485.

Foram eliminados, ficando com as posições de 17º a 22º (sem considerar as punições de grid): Rafa Câmara, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Ollie Bearman.

Q2

A sessão teve seu início levemente atrasado, mas sem uma justificativa oficial por parte da FIA.

Em um Q2 disputado até o último segundo, Verstappen foi o mais rápido com 01min34s394, 0s165 à frente de Gasly, com Russell em terceiro a 0s223, Piastri em quarto e 0s369 e Norris fechando o top 5 a 0s372. Completaram os dez que avançaram para a disputa da pole position: Lindblad, Colapinto, Lawson, Hadjar e Antonelli.

Foram eliminados, ficando com as posições de 11º a 16º (sem considerar as punições de grid): Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Alex Albon.

Q3

No final, Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido com 01min33s893. Mas, coma punição de 5 segundos pela troca do motor de combustão interna, é Max Verstappen quem larga na frente na corrida, com George Russell, Lando Norris, Isack Hadjar e Arvid Lindblad no top 5.

O atual campeão cai para sexto, à frente de Oscar Piastri, Liam Lawson, Pierre Gasly e Franco Colapinto, que completam o top 10.

A Fórmula 1 encerra o fim de semana na madrugada de sábado para domingo. À 1h, horário de Brasília, tem a largada do GP de Las Vegas, que você acompanha ao vivo na Globo, no sportv 3, no Globoplay e na F1TV Pro.

Confira o resultado da classificação do GP de Las Vegas (já com as punições):

MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1

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