F1: Antonelli lidera, mas é Verstappen quem larga na pole no GP de Las Vegas; Bortoleto é 15º e Câmara fica em 17º
Grid do domingo terá diversas alterações em relação ao resultado da classificação, já que cinco pilotos estão punidos
A Fórmula 1 fechou a sexta-feira com a classificação que definiu o grid de largada para o GP de Las Vegas, antepenúltima etapa da temporada 2026. Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido mas, com a punição, é Max Verstappen quem larga na frente. Gabriel Bortoleto foi o 15º enquanto Rafa Câmara terminou em 17º, mas ambos os brasileiros devem se beneficiar das punições a outros pilotos por trocas de componentes da unidade de potência.
Q1
A sessão começou com preocupação em torno de Bortoleto. No início da regressiva de 18 minutos, os mecânicos da Audi ainda mexiam no carro do brasileiro. Mas o piloto de Osasco conseguiu ir à pista para dar sua voltas rápidas.
O Q1 ainda teve outro susto, envolvendo Câmara. O brasileiro da Haas rodou na chegada à curva 1, conseguindo evitar uma batida
No final, a Mercedes fez um 1-2 no Q1, com Russell liderando com 01min34s664, apenas 0s020 à frente de Antonelli. Leclerc ficou em terceiro a 0s376, com Norris e Verstappen fechando o top 5. Bortoleto terminou em 16º, a 1s485.
Foram eliminados, ficando com as posições de 17º a 22º (sem considerar as punições de grid): Rafa Câmara, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Ollie Bearman.
Q2
A sessão teve seu início levemente atrasado, mas sem uma justificativa oficial por parte da FIA.
Em um Q2 disputado até o último segundo, Verstappen foi o mais rápido com 01min34s394, 0s165 à frente de Gasly, com Russell em terceiro a 0s223, Piastri em quarto e 0s369 e Norris fechando o top 5 a 0s372. Completaram os dez que avançaram para a disputa da pole position: Lindblad, Colapinto, Lawson, Hadjar e Antonelli.
Foram eliminados, ficando com as posições de 11º a 16º (sem considerar as punições de grid): Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Alex Albon.
Q3
No final, Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido com 01min33s893. Mas, coma punição de 5 segundos pela troca do motor de combustão interna, é Max Verstappen quem larga na frente na corrida, com George Russell, Lando Norris, Isack Hadjar e Arvid Lindblad no top 5.
O atual campeão cai para sexto, à frente de Oscar Piastri, Liam Lawson, Pierre Gasly e Franco Colapinto, que completam o top 10.
A Fórmula 1 encerra o fim de semana na madrugada de sábado para domingo. À 1h, horário de Brasília, tem a largada do GP de Las Vegas, que você acompanha ao vivo na Globo, no sportv 3, no Globoplay e na F1TV Pro.
Confira o resultado da classificação do GP de Las Vegas (já com as punições):
Grid
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
1'34.151
|237.104
|2
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.073
1'34.224
|236.920
|3
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+0.093
1'34.244
|236.870
|4
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.441
1'34.592
|235.998
|5
|41
|RB
|Red Bull
|
+0.517
1'34.668
|235.809
|6
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
1'33.893
|237.755
|7
|30
|RB
|Red Bull
|
+0.939
1'35.090
|234.762
|8
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+0.954
1'35.105
|234.725
|9
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+1.163
1'35.314
|234.211
|10
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+1.046
1'35.197
|234.498
|11
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+1.102
1'35.253
|234.361
|12
|27
|Audi
|Audi
|
+1.309
1'35.460
|233.852
|13
|5
|Audi
|Audi
|
+1.842
1'35.993
|232.554
|14
|23
|Williams
|Mercedes
|
+1.974
1'36.125
|232.235
|15
|51
|Haas
|Ferrari
|
+2.069
1'36.220
|232.005
|16
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.232
1'37.383
|229.235
|17
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.748
1'34.899
|235.235
|18
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+3.249
1'37.400
|229.195
|19
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.450
1'37.601
|228.723
|20
|55
|Williams
|Mercedes
|
+1.490
1'35.641
|233.410
|21
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+3.399
1'37.550
|228.842
|22
|87
|Haas
|Ferrari
|
+13.854
1'48.005
|206.690
|Ver resultados completos
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
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