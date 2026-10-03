A Fórmula 1 abriu o sábado em Sepang com o terceiro treino livre para o GP do Bahrein na Malásia, 16ª etapa da temporada 2026. E em mais uma sessão de muito calor, Andrea Kimi Antonelli liderou com o melhor tempo do fim de semana até aqui, tendo Max Verstappen em segundo, enquanto Gabriel Bortoleto foi o 11º.

Tradicionalmente, o terceiro treino livre já é uma sessão de início menos movimentado, com os pilotos demorando mais para irem à pista. Porém, com o alto nível de degradação dos pneus, a saída dos boxes demorou ainda mais do que o normal. Com 15 minutos, menos da metade dos pilotos havia feito algum tipo de volta.

A maioria dos pilotos optou pelos macios na primeira saída mas, com 20 minutos transcorridos, eram os médios nos carros da McLaren que estavam na frente.

Norris liderava com 01min37s161, superando a marca de 01min37s5 de Verstappen da sexta-feira, botando 0s322 de vantagem para Piastri. De pneus duros, Leclerc era o terceiro a 0s611. Gasly (+1s080) e Ocon (+1s505), de macios, fechavam o top 5, enquanto Bortoleto era o sétimo a 1s980. As duplas de Mercedes e Red Bull, além de Hamilton, ainda não haviam ido à pista neste ponto.

Com 35min30s no relógio, a sessão foi interrompida, devido a detritos na pista. Um replay mostrou que o carro de Bearman ficou com algo parecido com uma fita preta presa na suspensão dianteira direta, precisando ser recolhido pelos fiscais. A paralisação durou cinco minutos.

A 20 minutos do fim, a Mercedes começava a mostrar força. Antonelli liderava com 01min36s924, 0s129 à frente de Russell, ambos com pneus macios, enquanto o resto do top 5 estava de médios. Norris era o terceiro, a 0s237, Verstappen vinha em quarto, a 0s283 e Piastri fechava a 0s559. Bortoleto era o 15º, a 2s217.

No fim, Andrea Kimi Antonelli garantiu o melhor tempo da sessão e do fim de semana até aqui, com 01min36s302. Max Verstappen terminou em segundo, a 0s278, enquanto Isack Hadjar foi o terceiro a 0s558. Completaram o top 10: George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris, Oscar Piastri, Franco Colapinto e Arvid Lindblad, enquanto Gabriel Bortoleto foi o 11º.

A Fórmula 1 retorna à pista de Sepang mais uma vez nesta madrugada de sexta para sábado. Às 5h, horário de Brasília, acontece a classificação, que define o grid de largada para o GP do Bahrein na Malásia, com transmissão do sportv 3, do Globoplay e da F1TV Pro.

Resultado do TL3 do GP do Bahrein na Malásia de F1:

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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