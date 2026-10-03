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F1: Antonelli lidera TL3 do GP do Bahrein na Malásia à frente de Verstappen; Bortoleto é 11º

Sessão ficou interrompida por cerca de cinco minutos para limpeza de detritos na pista

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

A Fórmula 1 abriu o sábado em Sepang com o terceiro treino livre para o GP do Bahrein na Malásia, 16ª etapa da temporada 2026. E em mais uma sessão de muito calor, Andrea Kimi Antonelli liderou com o melhor tempo do fim de semana até aqui, tendo Max Verstappen em segundo, enquanto Gabriel Bortoleto foi o 11º.

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Tradicionalmente, o terceiro treino livre já é uma sessão de início menos movimentado, com os pilotos demorando mais para irem à pista. Porém, com o alto nível de degradação dos pneus, a saída dos boxes demorou ainda mais do que o normal. Com 15 minutos, menos da metade dos pilotos havia feito algum tipo de volta.

A maioria dos pilotos optou pelos macios na primeira saída mas, com 20 minutos transcorridos, eram os médios nos carros da McLaren que estavam na frente.

Norris liderava com 01min37s161, superando a marca de 01min37s5 de Verstappen da sexta-feira, botando 0s322 de vantagem para Piastri. De pneus duros, Leclerc era o terceiro a 0s611. Gasly (+1s080) e Ocon (+1s505), de macios, fechavam o top 5, enquanto Bortoleto era o sétimo a 1s980. As duplas de Mercedes e Red Bull, além de Hamilton, ainda não haviam ido à pista neste ponto.

 

Com 35min30s no relógio, a sessão foi interrompida, devido a detritos na pista. Um replay mostrou que o carro de Bearman ficou com algo parecido com uma fita preta presa na suspensão dianteira direta, precisando ser recolhido pelos fiscais. A paralisação durou cinco minutos.

A 20 minutos do fim, a Mercedes começava a mostrar força. Antonelli liderava com 01min36s924, 0s129 à frente de Russell, ambos com pneus macios, enquanto o resto do top 5 estava de médios. Norris era o terceiro, a 0s237, Verstappen vinha em quarto, a 0s283 e Piastri fechava a 0s559. Bortoleto era o 15º, a 2s217.

 

No fim, Andrea Kimi Antonelli garantiu o melhor tempo da sessão e do fim de semana até aqui, com 01min36s302. Max Verstappen terminou em segundo, a 0s278, enquanto Isack Hadjar foi o terceiro a 0s558. Completaram o top 10: George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris, Oscar Piastri, Franco Colapinto e Arvid Lindblad, enquanto Gabriel Bortoleto foi o 11º.

A Fórmula 1 retorna à pista de Sepang mais uma vez nesta madrugada de sexta para sábado. Às 5h, horário de Brasília, acontece a classificação, que define o grid de largada para o GP do Bahrein na Malásia, com transmissão do sportv 3, do Globoplay e da F1TV Pro.

Resultado do TL3 do GP do Bahrein na Malásia de F1:

TL3

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

1'36.302

   S 207.210
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 12

+0.278

1'36.580

 0.278 S 206.614
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 15

+0.558

1'36.860

 0.280 S 206.016
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

+0.610

1'36.912

 0.052 S 205.906
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19

+0.714

1'37.016

 0.104 S 205.685
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.739

1'37.041

 0.025 S 205.632
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.859

1'37.161

 0.120 M 205.378
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 16

+1.064

1'37.366

 0.205 S 204.946
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 20

+1.618

1'37.920

 0.554 S 203.786
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 24

+1.782

1'38.084

 0.164 S 203.446
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 15

+1.902

1'38.204

 0.120 S 203.197
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 13

+1.921

1'38.223

 0.019 S 203.158
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+1.939

1'38.241

 0.018 S 203.120
14 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 12

+1.950

1'38.252

 0.011 S 203.098
15 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 17

+1.964

1'38.266

 0.014 S 203.069
16 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 14

+2.054

1'38.356

 0.090 S 202.883
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 12

+2.390

1'38.692

 0.336 S 202.192
18 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 21

+2.414

1'38.716

 0.024 S 202.143
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 12

+2.509

1'38.811

 0.095 S 201.949
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 18

+2.747

1'39.049

 0.238 S 201.463
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 14

+3.629

1'39.931

 0.882 S 199.685
22 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 20

+3.921

1'40.223

 0.292 S 199.103
Ver resultados completos

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