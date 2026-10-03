F1: Antonelli lidera TL3 do GP do Bahrein na Malásia à frente de Verstappen; Bortoleto é 11º
Sessão ficou interrompida por cerca de cinco minutos para limpeza de detritos na pista
A Fórmula 1 abriu o sábado em Sepang com o terceiro treino livre para o GP do Bahrein na Malásia, 16ª etapa da temporada 2026. E em mais uma sessão de muito calor, Andrea Kimi Antonelli liderou com o melhor tempo do fim de semana até aqui, tendo Max Verstappen em segundo, enquanto Gabriel Bortoleto foi o 11º.
Tradicionalmente, o terceiro treino livre já é uma sessão de início menos movimentado, com os pilotos demorando mais para irem à pista. Porém, com o alto nível de degradação dos pneus, a saída dos boxes demorou ainda mais do que o normal. Com 15 minutos, menos da metade dos pilotos havia feito algum tipo de volta.
A maioria dos pilotos optou pelos macios na primeira saída mas, com 20 minutos transcorridos, eram os médios nos carros da McLaren que estavam na frente.
Norris liderava com 01min37s161, superando a marca de 01min37s5 de Verstappen da sexta-feira, botando 0s322 de vantagem para Piastri. De pneus duros, Leclerc era o terceiro a 0s611. Gasly (+1s080) e Ocon (+1s505), de macios, fechavam o top 5, enquanto Bortoleto era o sétimo a 1s980. As duplas de Mercedes e Red Bull, além de Hamilton, ainda não haviam ido à pista neste ponto.
Com 35min30s no relógio, a sessão foi interrompida, devido a detritos na pista. Um replay mostrou que o carro de Bearman ficou com algo parecido com uma fita preta presa na suspensão dianteira direta, precisando ser recolhido pelos fiscais. A paralisação durou cinco minutos.
A 20 minutos do fim, a Mercedes começava a mostrar força. Antonelli liderava com 01min36s924, 0s129 à frente de Russell, ambos com pneus macios, enquanto o resto do top 5 estava de médios. Norris era o terceiro, a 0s237, Verstappen vinha em quarto, a 0s283 e Piastri fechava a 0s559. Bortoleto era o 15º, a 2s217.
No fim, Andrea Kimi Antonelli garantiu o melhor tempo da sessão e do fim de semana até aqui, com 01min36s302. Max Verstappen terminou em segundo, a 0s278, enquanto Isack Hadjar foi o terceiro a 0s558. Completaram o top 10: George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris, Oscar Piastri, Franco Colapinto e Arvid Lindblad, enquanto Gabriel Bortoleto foi o 11º.
A Fórmula 1 retorna à pista de Sepang mais uma vez nesta madrugada de sexta para sábado. Às 5h, horário de Brasília, acontece a classificação, que define o grid de largada para o GP do Bahrein na Malásia, com transmissão do sportv 3, do Globoplay e da F1TV Pro.
Resultado do TL3 do GP do Bahrein na Malásia de F1:
TL3
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|12
|
1'36.302
|S
|207.210
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.278
1'36.580
|0.278
|S
|206.614
|3
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|15
|
+0.558
1'36.860
|0.280
|S
|206.016
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|11
|
+0.610
1'36.912
|0.052
|S
|205.906
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|19
|
+0.714
1'37.016
|0.104
|S
|205.685
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.739
1'37.041
|0.025
|S
|205.632
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.859
1'37.161
|0.120
|M
|205.378
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|16
|
+1.064
1'37.366
|0.205
|S
|204.946
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|20
|
+1.618
1'37.920
|0.554
|S
|203.786
|10
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|24
|
+1.782
1'38.084
|0.164
|S
|203.446
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|15
|
+1.902
1'38.204
|0.120
|S
|203.197
|12
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|13
|
+1.921
1'38.223
|0.019
|S
|203.158
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|20
|
+1.939
1'38.241
|0.018
|S
|203.120
|14
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|12
|
+1.950
1'38.252
|0.011
|S
|203.098
|15
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|17
|
+1.964
1'38.266
|0.014
|S
|203.069
|16
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|14
|
+2.054
1'38.356
|0.090
|S
|202.883
|17
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|12
|
+2.390
1'38.692
|0.336
|S
|202.192
|18
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|21
|
+2.414
1'38.716
|0.024
|S
|202.143
|19
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|12
|
+2.509
1'38.811
|0.095
|S
|201.949
|20
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|18
|
+2.747
1'39.049
|0.238
|S
|201.463
|21
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|14
|
+3.629
1'39.931
|0.882
|S
|199.685
|22
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|20
|
+3.921
1'40.223
|0.292
|S
|199.103
|Ver resultados completos
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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