F1: Antonelli lidera primeira fila da Mercedes e Bortoleto é 9º; confira grid de largada do GP do Japão

O GP do Japão tem um pole inédito na temporada de 2026 da Fórmula 1! Kimi Antonelli, da Mercedes, garantiu o melhor tempo durante a classificação e largará da primeira colocação, seguido pela companheiro de equipe, George Russell. Oscar Piastri completa o top três.

Aparente segunda força deste ano, a Ferrari tem sido 'atrapalhada' neste fim de semana pela McLaren. Além de Piastri, Lando Norris também conseguiu uma boa colocação para o domingo e sairá da quinta posição, atrás de Charles Leclerc, mas a frente de Lewis Hamilton, que foi sexto.

Representante brasileiro na F1, Gabriel Bortoleto chamou atenção ao avançar par o Q3 com a Audi e largará da nona colocação. Quem também surpreendeu foi Max Verstappen, mas negativamente: o tetracampeão parecia brigar com o carro e acabou eliminado no Q2, saindo como P11.

GRID DE LARGADA - GP DO JAPÃO

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