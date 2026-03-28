F1: Antonelli lidera primeira fila da Mercedes e Bortoleto é 9º; confira grid de largada do GP do Japão

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Italiano garantiu o melhor tempo em Suzuka

Redação Motorsport.com
Editado:

O GP do Japão tem um pole inédito na temporada de 2026 da Fórmula 1! Kimi Antonelli, da Mercedes, garantiu o melhor tempo durante a classificação e largará da primeira colocação, seguido pela companheiro de equipe, George Russell. Oscar Piastri completa o top três. 

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Aparente segunda força deste ano, a Ferrari tem sido 'atrapalhada' neste fim de semana pela McLaren. Além de Piastri, Lando Norris também conseguiu uma boa colocação para o domingo e sairá da quinta posição, atrás de Charles Leclerc, mas a frente de Lewis Hamilton, que foi sexto. 

Representante brasileiro na F1, Gabriel Bortoleto chamou atenção ao avançar par o Q3 com a Audi e largará da nona colocação. Quem também surpreendeu foi Max Verstappen, mas negativamente: o tetracampeão parecia brigar com o carro e acabou eliminado no Q2, saindo como P11. 

GRID DE LARGADA - GP DO JAPÃO 

Cla Piloto # Tempo Pneus km/h
1 A. AntonelliMercedes 12

1'28.778

   235.477
2 G. RussellMercedes 63

+0.298

1'29.076

   234.689
3 O. PiastriMcLaren 81

+0.354

1'29.132

   234.542
4 C. LeclercFerrari 16

+0.627

1'29.405

   233.825
5 L. NorrisMcLaren 1

+0.631

1'29.409

   233.815
6 L. HamiltonFerrari 44

+0.789

1'29.567

   233.402
7 P. GaslyAlpine 10

+0.913

1'29.691

   233.080
8 I. HadjarRed Bull Racing 6

+1.200

1'29.978

   232.336
9 G. BortoletoAudi 5

+1.496

1'30.274

   231.574
10 A. LindbladRB 41

+1.541

1'30.319

   231.459
11 M. VerstappenRed Bull Racing 3

+1.484

1'30.262

   231.605
12 E. OconHaas F1 Team 31

+1.531

1'30.309

   231.485
13 N. HulkenbergAudi 27

+1.609

1'30.387

   231.285
14 L. LawsonRB 30

+1.717

1'30.495

   231.009
15 F. ColapintoAlpine 43

+1.849

1'30.627

   230.672
16 C. Sainz Jr.Williams 55

+2.255

1'31.033

   229.644
17 A. AlbonWilliams 23

+2.310

1'31.088

   229.505
18 O. BearmanHaas F1 Team 87

+2.312

1'31.090

   229.500
19 S. PerezCadillac-Ferrari 11

+3.428

1'32.206

   226.722
20 V. BottasCadillac-Ferrari 77

+3.552

1'32.330

   226.418
21 F. AlonsoAston Martin Racing 14

+3.868

1'32.646

   225.646
22 L. StrollAston Martin Racing 18

+4.142

1'32.920

   224.980
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Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

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