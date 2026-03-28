F1: Antonelli lidera primeira fila da Mercedes e Bortoleto é 9º; confira grid de largada do GP do Japão
Italiano garantiu o melhor tempo em Suzuka
O GP do Japão tem um pole inédito na temporada de 2026 da Fórmula 1! Kimi Antonelli, da Mercedes, garantiu o melhor tempo durante a classificação e largará da primeira colocação, seguido pela companheiro de equipe, George Russell. Oscar Piastri completa o top três.
Aparente segunda força deste ano, a Ferrari tem sido 'atrapalhada' neste fim de semana pela McLaren. Além de Piastri, Lando Norris também conseguiu uma boa colocação para o domingo e sairá da quinta posição, atrás de Charles Leclerc, mas a frente de Lewis Hamilton, que foi sexto.
Representante brasileiro na F1, Gabriel Bortoleto chamou atenção ao avançar par o Q3 com a Audi e largará da nona colocação. Quem também surpreendeu foi Max Verstappen, mas negativamente: o tetracampeão parecia brigar com o carro e acabou eliminado no Q2, saindo como P11.
GRID DE LARGADA - GP DO JAPÃO
|Cla
|Piloto
|#
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|A. AntonelliMercedes
|12
|
1'28.778
|235.477
|2
|G. RussellMercedes
|63
|
+0.298
1'29.076
|234.689
|3
|O. PiastriMcLaren
|81
|
+0.354
1'29.132
|234.542
|4
|C. LeclercFerrari
|16
|
+0.627
1'29.405
|233.825
|5
|L. NorrisMcLaren
|1
|
+0.631
1'29.409
|233.815
|6
|L. HamiltonFerrari
|44
|
+0.789
1'29.567
|233.402
|7
|P. GaslyAlpine
|10
|
+0.913
1'29.691
|233.080
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|
+1.200
1'29.978
|232.336
|9
|G. BortoletoAudi
|5
|
+1.496
1'30.274
|231.574
|10
|A. LindbladRB
|41
|
+1.541
1'30.319
|231.459
|11
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|
+1.484
1'30.262
|231.605
|12
|E. OconHaas F1 Team
|31
|
+1.531
1'30.309
|231.485
|13
|N. HulkenbergAudi
|27
|
+1.609
1'30.387
|231.285
|14
|L. LawsonRB
|30
|
+1.717
1'30.495
|231.009
|15
|F. ColapintoAlpine
|43
|
+1.849
1'30.627
|230.672
|16
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|
+2.255
1'31.033
|229.644
|17
|A. AlbonWilliams
|23
|
+2.310
1'31.088
|229.505
|18
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|
+2.312
1'31.090
|229.500
|19
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|
+3.428
1'32.206
|226.722
|20
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|
+3.552
1'32.330
|226.418
|21
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|
+3.868
1'32.646
|225.646
|22
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|
+4.142
1'32.920
|224.980
|Ver resultados completos
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