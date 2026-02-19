Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

F1: Antonelli lidera quinto dia no Bahrein; tarde é marcada por problema na Aston Martin

Italiano da Mercedes assumiu a ponta na última hora do teste

Redação Motorsport.com
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli bateu o tempo registrado por Lando Norris na manhã desta quinta-feira no Bahrein e terminou o dia como o mais rápido da pré-temporada da Fórmula 1 até agora - o italiano registrou 1min32s803. 

Leia também:

A sessão da tarde começou às 15h locais, 9h de Brasília. Depois de chamar atenção com uma asa traseira 'inovadora' durante a manhã, a Ferrari foi para a pista durante a segunda parte do dia com a peça do modelo convencional. Antonelli, Nico Hulkenberg, Oscar Piastri, Franco Colapinto, Liam Lawson, Esteban Ocon Lewis Hamilton e estavam entre os primeiros a saírem dos boxes, seguidos por Max Verstappen. 

Por apenas 0,009s, o holandês da Red Bull foi o primeiro a superar o tempo de 1min33s453 registrado por Norris durante a manhã. Passada a primeira hora, a Aston Martin de Fernando Alonso parou no meio da pista, ocasionando uma bandeira vermelha. O bicampeão espanhol voltou aos pits a pé. 

Após 15 minutos de atraso por causa do incidente com o carro de Alonso, a sessão voltou e a Cadillac foi a pista com Sergio Pérez. Pouco depois disso, Verstappen conseguiu melhorar o próprio tempo e marcou 1min33s162. 

Piastri então superou o tetracampeão e colocou a McLaren na ponta com 1min32s861. A uma hora para o fim da sessão, Antonelli fez 1min32s803 e assumiu a liderança em mais um dia de treino, tempo que permaneceu inalcançável até o fim.  

Conforme combinado com a FIA, assim como na quarta-feira, os últimos 10 minutos foram dedicados a treinos de largada. Com exceção da Aston Martin e da Audi, representada apenas por Hulkenberg durante esta tarde, todos os times participaram, com Hamilton, aparentemente, tendo largado melhor. 

Teste 2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes 79

1'32.803

   M 209.941
2 Australia O. Piastri McLaren 81   Mercedes 86

+0.058

1'32.861

 0.058 M 209.810
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3   Red Bull 139

+0.359

1'33.162

 0.301 M 209.132
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari 78

+0.605

1'33.408

 0.246 M 208.581
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1   Mercedes 72

+0.650

1'33.453

 0.045 M 208.481
6 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Mercedes 120

+1.015

1'33.818

 0.365 S 207.670
7 Germany N. Hulkenberg Audi 27   Audi 73

+1.184

1'33.987

 0.169 M 207.296
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes 77

+1.308

1'34.111

 0.124 M 207.023
9 France E. Ocon Haas F1 Team 31   Ferrari 58

+1.398

1'34.201

 0.090 M 206.825
10 New Zealand L. Lawson RB 30   Red Bull 106

+1.729

1'34.532

 0.331 M 206.101
11 Thailand A. Albon Williams 23   Mercedes 117

+1.752

1'34.555

 0.023 S 206.051
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5   Audi 29

+2.460

1'35.263

 0.708 T 204.520
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87   Ferrari 69

+2.476

1'35.279

 0.016 T 204.485
14 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11   Ferrari 50

+2.566

1'35.369

 0.090 S 204.292
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14   Honda 68

+4.669

1'37.472

 2.103 M 199.885
16 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77   Ferrari 58

+7.390

1'40.193

 2.721 H 194.456
17 France I. Hadjar Red Bull Racing 6   Red Bull 0

 

      
18 France P. Gasly Alpine 10   Mercedes 0

 

      
19 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari 0

 

      
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18   Honda 0

 

      
21 United Kingdom A. Lindblad RB 41   Red Bull 0

 

      
22 Spain C. Sainz Jr. Williams 55   Mercedes 0

 

      
Ver resultados completos

Artigo anterior F1 AO VIVO: Acompanhe debate sobre quinto dia de testes de pré-temporada no Bahrein
Próximo artigo Antonelli lidera, Verstappen com mais voltas: Resultado do quinto dia de testes da F1 no Bahrein

