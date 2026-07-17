F1: Antonelli lidera segundo treino livre marcado por batida de Gasly; Bortoleto é 13º
Verstappen também escapou da pista e causou uma rápida bandeira vermelha na sessão
Nesta sexta-feira (17), os pilotos retornaram ao traçado de Spa-Francorchamps para a segunda sessão de treinos da Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido, seguido por Lando Norris e Max Verstappen, com o fim marcado por uma batida forte de Pierre Gasly.
Valtteri Bottas, com a Cadillac, foi o primeiro a deixar a garagem, dando suas primeiras voltas à frente de George Russell e Sergio Pérez.
Faltando 47 minutos para o fim da sessão, uma pequena escapada de Max Verstappen sujou a pista e a bandeira vermelha foi acionada para limpeza. Enquanto isso, Oscar Piastri ainda não havia conseguido sair dos boxes; isso porque a McLaren encontrou um vazamento hidráulico durante o TL1 e ainda estava finalizando o carro do australiano.
A bandeira foi retirada quase sete minutos depois, com os pilotos retornando para a pista. A repetição do rádio de Verstappen, inclusive, mostrou que o tetracampeão estava bastante incomodado com o carro.
Enquanto Andrea Kimi Antonelli tinha o melhor tempo do treino, de pneus macios, Russell estava apenas na sétima posição, reclamando que não conseguia esquentar os pneus de maneira correta.
Nos últimos quatorze minutos, Pierre Gasly bateu na curva 14, causando mais uma bandeira vermelha para retirar o carro. O francês perdeu a traseira do carro antes de acertar a barreira de proteção.
O treino terminou com Antonelli como o mais rápido, Norris em segundo, 0s190 mais lento que o italiano, e Verstappen fechando o top 3. A sessão foi retomada faltando dois minutos para o fim, permitindo apenas que os pilotos fizessem o treino de largada para o GP da Bélgica.
TL2
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|18
|
1'45.944
|S
|237.997
|2
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|18
|
+0.190
1'46.134
|0.190
|S
|237.571
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|21
|
+0.472
1'46.416
|0.282
|S
|236.941
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|16
|
+0.747
1'46.691
|0.275
|S
|236.331
|5
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|20
|
+0.770
1'46.714
|0.023
|S
|236.280
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|11
|
+0.982
1'46.926
|0.212
|S
|235.811
|7
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|20
|
+1.203
1'47.147
|0.221
|S
|235.325
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+1.285
1'47.229
|0.082
|S
|235.145
|9
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|20
|
+1.350
1'47.294
|0.065
|S
|235.002
|10
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|16
|
+1.490
1'47.434
|0.140
|S
|234.696
|11
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|18
|
+1.524
1'47.468
|0.034
|S
|234.622
|12
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|16
|
+1.848
1'47.792
|0.324
|S
|233.917
|13
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|17
|
+2.008
1'47.952
|0.160
|S
|233.570
|14
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|19
|
+2.014
1'47.958
|0.006
|S
|233.557
|15
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|19
|
+2.075
1'48.019
|0.061
|S
|233.425
|16
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|19
|
+2.312
1'48.256
|0.237
|S
|232.914
|17
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|16
|
+2.389
1'48.333
|0.077
|S
|232.749
|18
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|15
|
+3.011
1'48.955
|0.622
|S
|231.420
|19
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|19
|
+3.255
1'49.199
|0.244
|S
|230.903
|20
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|20
|
+3.652
1'49.596
|0.397
|S
|230.066
|21
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|17
|
+5.187
1'51.131
|1.535
|S
|226.888
|22
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|19
|
+5.474
1'51.418
|0.287
|S
|226.304
|Ver resultados completos
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