Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Stroll faz ultimato para Aston Martin ter atualizações efetivas na Hungria

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Stroll faz ultimato para Aston Martin ter atualizações efetivas na Hungria

Na mira da Haas, Câmara deve fazer teste decisivo com a Ferrari visando F1 em 2027

Fórmula 1
GP da Bélgica
Na mira da Haas, Câmara deve fazer teste decisivo com a Ferrari visando F1 em 2027

VÍDEO F1: Gasly sofre forte acidente durante segundo treino livre na Bélgica; confira

Fórmula 1
GP da Bélgica
VÍDEO F1: Gasly sofre forte acidente durante segundo treino livre na Bélgica; confira

SEXTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre dia de treinos do GP da Bélgica de F1

Fórmula 1
GP da Bélgica
SEXTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre dia de treinos do GP da Bélgica de F1

F1: Antonelli lidera segundo treino livre marcado por batida de Gasly; Bortoleto é 13º

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Antonelli lidera segundo treino livre marcado por batida de Gasly; Bortoleto é 13º

F2: Câmara brilha no fim e fatura pole em Spa; Fittipaldi é 15º

F2
Spa-Francorchamps
F2: Câmara brilha no fim e fatura pole em Spa; Fittipaldi é 15º

F1: Quais pilotos fizeram trocas e quem será punido na Bélgica?

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Quais pilotos fizeram trocas e quem será punido na Bélgica?

F1 - "Talvez seja um pouco mais lento": Verstappen aprova recuo da Red Bull com asa 'macarena'

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1 - "Talvez seja um pouco mais lento": Verstappen aprova recuo da Red Bull com asa 'macarena'
Fórmula 1 GP da Bélgica

F1: Antonelli lidera segundo treino livre marcado por batida de Gasly; Bortoleto é 13º

Verstappen também escapou da pista e causou uma rápida bandeira vermelha na sessão

Livia Veiga
Editado:

Nesta sexta-feira (17), os pilotos retornaram ao traçado de Spa-Francorchamps para a segunda sessão de treinos da Fórmula 1Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido, seguido por Lando Norris e Max Verstappen, com o fim marcado por uma batida forte de Pierre Gasly.

Leia também:

Valtteri Bottas, com a Cadillac, foi o primeiro a deixar a garagem, dando suas primeiras voltas à frente de George Russell e Sergio Pérez.

Faltando 47 minutos para o fim da sessão, uma pequena escapada de Max Verstappen sujou a pista e a bandeira vermelha foi acionada para limpeza. Enquanto isso, Oscar Piastri ainda não havia conseguido sair dos boxes; isso porque a McLaren encontrou um vazamento hidráulico durante o TL1 e ainda estava finalizando o carro do australiano.

 

A bandeira foi retirada quase sete minutos depois, com os pilotos retornando para a pista. A repetição do rádio de Verstappen, inclusive, mostrou que o tetracampeão estava bastante incomodado com o carro.

Enquanto Andrea Kimi Antonelli tinha o melhor tempo do treino, de pneus macios, Russell estava apenas na sétima posição, reclamando que não conseguia esquentar os pneus de maneira correta.

Nos últimos quatorze minutos, Pierre Gasly bateu na curva 14, causando mais uma bandeira vermelha para retirar o carro. O francês perdeu a traseira do carro antes de acertar a barreira de proteção.

 

O treino terminou com Antonelli como o mais rápido, Norris em segundo, 0s190 mais lento que o italiano, e Verstappen fechando o top 3. A sessão foi retomada faltando dois minutos para o fim, permitindo apenas que os pilotos fizessem o treino de largada para o GP da Bélgica.

TL2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 18

1'45.944

   S 237.997
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 18

+0.190

1'46.134

 0.190 S 237.571
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 21

+0.472

1'46.416

 0.282 S 236.941
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 16

+0.747

1'46.691

 0.275 S 236.331
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 20

+0.770

1'46.714

 0.023 S 236.280
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 11

+0.982

1'46.926

 0.212 S 235.811
7 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 20

+1.203

1'47.147

 0.221 S 235.325
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

+1.285

1'47.229

 0.082 S 235.145
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 20

+1.350

1'47.294

 0.065 S 235.002
10 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 16

+1.490

1'47.434

 0.140 S 234.696
11 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+1.524

1'47.468

 0.034 S 234.622
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 16

+1.848

1'47.792

 0.324 S 233.917
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 17

+2.008

1'47.952

 0.160 S 233.570
14 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 19

+2.014

1'47.958

 0.006 S 233.557
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 19

+2.075

1'48.019

 0.061 S 233.425
16 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 19

+2.312

1'48.256

 0.237 S 232.914
17 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 16

+2.389

1'48.333

 0.077 S 232.749
18 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 15

+3.011

1'48.955

 0.622 S 231.420
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 19

+3.255

1'49.199

 0.244 S 230.903
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 20

+3.652

1'49.596

 0.397 S 230.066
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 17

+5.187

1'51.131

 1.535 S 226.888
22 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 19

+5.474

1'51.418

 0.287 S 226.304
Ver resultados completos

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior SEXTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre dia de treinos do GP da Bélgica de F1
Próximo artigo SEXTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre dia de treinos do GP da Bélgica de F1

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

Na mira da Haas, Câmara deve fazer teste decisivo com a Ferrari visando F1 em 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
Na mira da Haas, Câmara deve fazer teste decisivo com a Ferrari visando F1 em 2027

F1: Quais pilotos fizeram trocas e quem será punido na Bélgica?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Quais pilotos fizeram trocas e quem será punido na Bélgica?

F1: Piastri é categórico e afasta rumores de saída da McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Piastri é categórico e afasta rumores de saída da McLaren

Últimas notícias

F1: Stroll faz ultimato para Aston Martin ter atualizações efetivas na Hungria

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Stroll faz ultimato para Aston Martin ter atualizações efetivas na Hungria

Na mira da Haas, Câmara deve fazer teste decisivo com a Ferrari visando F1 em 2027

Fórmula 1
GP da Bélgica
Na mira da Haas, Câmara deve fazer teste decisivo com a Ferrari visando F1 em 2027

VÍDEO F1: Gasly sofre forte acidente durante segundo treino livre na Bélgica; confira

Fórmula 1
GP da Bélgica
VÍDEO F1: Gasly sofre forte acidente durante segundo treino livre na Bélgica; confira

SEXTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre dia de treinos do GP da Bélgica de F1

Fórmula 1
GP da Bélgica
SEXTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre dia de treinos do GP da Bélgica de F1