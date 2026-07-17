Nesta sexta-feira (17), os pilotos retornaram ao traçado de Spa-Francorchamps para a segunda sessão de treinos da Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido, seguido por Lando Norris e Max Verstappen, com o fim marcado por uma batida forte de Pierre Gasly.

Valtteri Bottas, com a Cadillac, foi o primeiro a deixar a garagem, dando suas primeiras voltas à frente de George Russell e Sergio Pérez.

Faltando 47 minutos para o fim da sessão, uma pequena escapada de Max Verstappen sujou a pista e a bandeira vermelha foi acionada para limpeza. Enquanto isso, Oscar Piastri ainda não havia conseguido sair dos boxes; isso porque a McLaren encontrou um vazamento hidráulico durante o TL1 e ainda estava finalizando o carro do australiano.

A bandeira foi retirada quase sete minutos depois, com os pilotos retornando para a pista. A repetição do rádio de Verstappen, inclusive, mostrou que o tetracampeão estava bastante incomodado com o carro.

Enquanto Andrea Kimi Antonelli tinha o melhor tempo do treino, de pneus macios, Russell estava apenas na sétima posição, reclamando que não conseguia esquentar os pneus de maneira correta.

Nos últimos quatorze minutos, Pierre Gasly bateu na curva 14, causando mais uma bandeira vermelha para retirar o carro. O francês perdeu a traseira do carro antes de acertar a barreira de proteção.

O treino terminou com Antonelli como o mais rápido, Norris em segundo, 0s190 mais lento que o italiano, e Verstappen fechando o top 3. A sessão foi retomada faltando dois minutos para o fim, permitindo apenas que os pilotos fizessem o treino de largada para o GP da Bélgica.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!