O segundo treino livre que antecede o GP da Áustria teve Andrea Kimi Antonelli como o mais rápido na sessão da Fórmula 1. A Cadillac, mais uma vez, apresentou problemas - em ambos os carros -, enquanto a McLaren apareceu andando com tempos parecidos com os da Mercedes.

A dupla da Audi - Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg - foi a primeira a deixar os boxes, seguida pela Alpine, Liam Lawson, Lewis Hamilton e a Williams.

Max Verstappen, que teve problemas no TL1, conseguiu sair da garagem e dar suas primeiras voltas já no início da segunda sessão. Por outro lado, Alexander Albon precisou retornar aos boxes, avisando à Williams que estava sem potência.

Lando Norris também não conseguiu fazer uma primeira sessão limpa, conseguindo deixar a garagem apenas nos últimos minutos no início da manhã, mas conseguiu cravar a melhor volta em exatamente 1min08s00 ainda de pneus médios.

Menos de dez minutos depois do início, Sergio Pérez causou uma bandeira amarela ao ficar parado antes da curva 6. O mexicano informou pelo rádio que estava com o mesmo problema do TL1.

Ainda com o safety car virtual, Verstappen informou a Red Bull que precisaria entrar no box para mexer no assento.

Cerca de vinte minutos depois, Andrea Kimi Antonelli conseguiu abaixar o tempo para 1min07s657. Enquanto isso, Valtteri Bottas reclamou de fumaça no carro, precisando voltar para os boxes.

O carro da Cadillac apresentava o assoalho levemente solto, batendo bastante na pista. Quando o finlandês chegou à garagem, a equipe precisou usar o extintor de incêndio para apagar o fogo na parte frontal do carro.

Quando os pilotos começaram a trocar os pneus por macios, Oscar Piastri fez o melhor tempo, abaixando para 1min07s251, seguido por Norris, ficando 0s088 atrás do companheiro de equipe.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, voltou para os boxes depois de dar 15 voltas com pneus duros e ficou um tempo considerável fora da pista. O brasileiro voltou para a pista de pneus macios, conseguindo subir para a 10ª posição.

Verstappen pulou para quarto nos últimos minutos da sessão, seguido por Hamilton e Russell. Antonelli se manteve à frente das McLarens de Piastri e Norris.

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