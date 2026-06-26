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F1: Antonelli lidera TL2 à frente da McLaren na Áustria; Bortoleto termina em 10º

Cadillac continua enfrentando problemas no Red Bull Ring

Livia Veiga
Editado:

O segundo treino livre que antecede o GP da Áustria teve Andrea Kimi Antonelli como o mais rápido na sessão da Fórmula 1. A Cadillac, mais uma vez, apresentou problemas - em ambos os carros -, enquanto a McLaren apareceu andando com tempos parecidos com os da Mercedes.

Leia também:

A dupla da Audi - Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg - foi a primeira a deixar os boxes, seguida pela Alpine, Liam Lawson, Lewis Hamilton e a Williams.

Max Verstappen, que teve problemas no TL1, conseguiu sair da garagem e dar suas primeiras voltas já no início da segunda sessão. Por outro lado, Alexander Albon precisou retornar aos boxes, avisando à Williams que estava sem potência.

Lando Norris também não conseguiu fazer uma primeira sessão limpa, conseguindo deixar a garagem apenas nos últimos minutos no início da manhã, mas conseguiu cravar a melhor volta em exatamente 1min08s00 ainda de pneus médios.

Menos de dez minutos depois do início, Sergio Pérez causou uma bandeira amarela ao ficar parado antes da curva 6. O mexicano informou pelo rádio que estava com o mesmo problema do TL1.

 

Ainda com o safety car virtual, Verstappen informou a Red Bull que precisaria entrar no box para mexer no assento.

Cerca de vinte minutos depois, Andrea Kimi Antonelli conseguiu abaixar o tempo para 1min07s657. Enquanto isso, Valtteri Bottas reclamou de fumaça no carro, precisando voltar para os boxes.

O carro da Cadillac apresentava o assoalho levemente solto, batendo bastante na pista. Quando o finlandês chegou à garagem, a equipe precisou usar o extintor de incêndio para apagar o fogo na parte frontal do carro.

 

Quando os pilotos começaram a trocar os pneus por macios, Oscar Piastri fez o melhor tempo, abaixando para 1min07s251, seguido por Norris, ficando 0s088 atrás do companheiro de equipe.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, voltou para os boxes depois de dar 15 voltas com pneus duros e ficou um tempo considerável fora da pista. O brasileiro voltou para a pista de pneus macios, conseguindo subir para a 10ª posição.

Verstappen pulou para quarto nos últimos minutos da sessão, seguido por Hamilton e Russell. Antonelli se manteve à frente das McLarens de Piastri e Norris.

TL2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 32

1'07.014

   S 232.393
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 32

+0.237

1'07.251

 0.237 S 231.574
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 32

+0.325

1'07.339

 0.088 S 231.271
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 29

+0.550

1'07.564

 0.225 S 230.501
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 33

+0.597

1'07.611

 0.047 S 230.341
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25

+0.623

1'07.637

 0.026 S 230.252
7 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 28

+0.744

1'07.758

 0.121 S 229.841
8 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 35

+0.841

1'07.855

 0.097 S 229.512
9 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 34

+1.221

1'08.235

 0.380 S 228.234
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+1.286

1'08.300

 0.065 S 228.017
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 33

+1.362

1'08.376

 0.076 S 227.764
12 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 29

+1.364

1'08.378

 0.002 S 227.757
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 33

+1.518

1'08.532

 0.154 S 227.245
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 32

+1.545

1'08.559

 0.027 S 227.156
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 33

+1.816

1'08.830

 0.271 S 226.261
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 30

+1.817

1'08.831

 0.001 S 226.258
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 34

+1.824

1'08.838

 0.007 S 226.235
18 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 30

+2.117

1'09.131

 0.293 S 225.276
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 27

+3.530

1'10.544

 1.413 S 220.764
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 32

+3.684

1'10.698

 0.154 S 220.283
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 6

+4.293

1'11.307

 0.609 M 218.402
22 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 2

 

      
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