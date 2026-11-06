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Relato do treino livre
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F1: Antonelli lidera TL2 do GP de São Paulo em Interlagos; Bortoleto é oitavo e Câmara é 16º

Sessão teve condições bem diferentes do TL1, com forte neblina, temperaturas mais baixas e ameaça de chuva

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
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A Fórmula 1 encerrou a sexta-feira em Interlagos com um movimentado segundo treino livre para o GP de São Paulo. Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido, com Lando Norris e Max Verstappen no top 3, enquanto Gabriel Bortoleto foi o oitavo e Rafa Câmara o 16º.

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Enquanto o TL1 aconteceu sob céu mais ensolarado, o TL2 começou sob forte neblina ao redor do autódromo, e com alguns pilotos relatando garoa em diversos pontos do traçado.

Mesmo assim, os pilotos começaram a sessão com bons tempos, mesmo com pneus médios e duros. Após os cinco minutos iniciais, Antonelli, de duros, era o líder com 01min11s857, pouco mais de um décimo acima da marca de Norris no TL1. Bortoleto, também com o composto branco, era o quarto, a 0s579, tendo superado seu tempo na outra sessão.

 

Passados 15 minutos de TL2, apenas Hulkenberg ainda seguia sem uma volta rápida. Antonelli seguia na ponta, agora com 01min11s824, 0s209 à frente de Norris, ambos de duros. De médios, Verstappen era o terceiro a 0s284, com Russell em quarto a 0s428 (duros) e Leclerc em quinto a 0s566 (médios). Bortoleto era o sétimo a 0s612, de duros, enquanto Câmara vinha em 18º a 2s120.

Um dos grandes desafios dos pilotos neste primeiro dia de atividades em Interlagos se mostrou a frenada na chegada ao S do Senna. Diversos pilotos, incluindo Russell e Antonelli, acabaram fritando o pneu, passando reto. 

 

Pouco depois, a Audi confirmou que Hulk não participaria do TL2, com a equipe ainda tentando descobrir a origem do problema que comprometeu a saída de Freddie Slater no TL1.

Com as simulações de classificação em andamento, os tempos foram caindo nos minutos seguintes, com Antonelli sendo o primeiro a baixar de 01min11s,chegando a 01min10s763. Norris era o segundo a 0s253, com Verstappen em terceiro a 0s259, Russell em quarto e Piastri em quinto. Bortoleto era o oitavo, a 1s017 e Câmara era o 16º, a 1s798.

 

A direção de prova anunciou que Câmara seria investigado após a sessão por atrapalhar Leclerc. 

No final, Andrea Kimi Antonelli manteve a ponta para terminar a sexta-feira com o melhor tempo do dia. Lando Norris foi o segundo, com Max Verstappen em terceiro. Completaram o top 10: George Russell, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar e Oliver Bearman. Rafa Câmara terminou em 16º.

A Fórmula 1 retorna a Interlagos no sábado para mais duas sessões. O dia começa às 11h30, com o terceiro treino livre, com transmissão do sportv 3, Globoplay e F1TV Pro. Na sequência, às 15h, tem a classificação, que define o grid de largada para o GP de São Paulo, que você pode acompanhar ao vivo na Globo, no sportv 3, no Globoplay e na F1TV Pro.

Resultado do TL2 do GP de São Paulo de F1:

TL2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 37

1'10.763

   S 219.216
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 31

+0.253

1'11.016

 0.253 S 218.435
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 23

+0.259

1'11.022

 0.006 S 218.416
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 35

+0.273

1'11.036

 0.014 S 218.373
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 32

+0.321

1'11.084

 0.048 S 218.226
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 35

+0.450

1'11.213

 0.129 S 217.831
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 33

+0.720

1'11.483

 0.270 S 217.008
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 33

+1.017

1'11.780

 0.297 S 216.110
9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 33

+1.076

1'11.839

 0.059 S 215.932
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 36

+1.228

1'11.991

 0.152 S 215.476
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 33

+1.233

1'11.996

 0.005 S 215.461
12 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 36

+1.245

1'12.008

 0.012 S 215.426
13 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 36

+1.279

1'12.042

 0.034 S 215.324
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 37

+1.346

1'12.109

 0.067 S 215.124
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 34

+1.775

1'12.538

 0.429 S 213.852
16
R. Câmara Haas F1 Team
 51 Haas Ferrari 30

+1.798

1'12.561

 0.023 S 213.784
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 33

+1.979

1'12.742

 0.181 S 213.252
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 31

+2.179

1'12.942

 0.200 S 212.667
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 37

+2.190

1'12.953

 0.011 S 212.635
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 34

+2.553

1'13.316

 0.363 S 211.582
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 33

+2.620

1'13.383

 0.067 S 211.389
22 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 0

 

      
Ver resultados completos

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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