F1: Antonelli lidera TL2 do GP de São Paulo em Interlagos; Bortoleto é oitavo e Câmara é 16º

A Fórmula 1 encerrou a sexta-feira em Interlagos com um movimentado segundo treino livre para o GP de São Paulo. Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido, com Lando Norris e Max Verstappen no top 3, enquanto Gabriel Bortoleto foi o oitavo e Rafa Câmara o 16º.

Enquanto o TL1 aconteceu sob céu mais ensolarado, o TL2 começou sob forte neblina ao redor do autódromo, e com alguns pilotos relatando garoa em diversos pontos do traçado.

Mesmo assim, os pilotos começaram a sessão com bons tempos, mesmo com pneus médios e duros. Após os cinco minutos iniciais, Antonelli, de duros, era o líder com 01min11s857, pouco mais de um décimo acima da marca de Norris no TL1. Bortoleto, também com o composto branco, era o quarto, a 0s579, tendo superado seu tempo na outra sessão.

Passados 15 minutos de TL2, apenas Hulkenberg ainda seguia sem uma volta rápida. Antonelli seguia na ponta, agora com 01min11s824, 0s209 à frente de Norris, ambos de duros. De médios, Verstappen era o terceiro a 0s284, com Russell em quarto a 0s428 (duros) e Leclerc em quinto a 0s566 (médios). Bortoleto era o sétimo a 0s612, de duros, enquanto Câmara vinha em 18º a 2s120.

Um dos grandes desafios dos pilotos neste primeiro dia de atividades em Interlagos se mostrou a frenada na chegada ao S do Senna. Diversos pilotos, incluindo Russell e Antonelli, acabaram fritando o pneu, passando reto.

Pouco depois, a Audi confirmou que Hulk não participaria do TL2, com a equipe ainda tentando descobrir a origem do problema que comprometeu a saída de Freddie Slater no TL1.

Com as simulações de classificação em andamento, os tempos foram caindo nos minutos seguintes, com Antonelli sendo o primeiro a baixar de 01min11s,chegando a 01min10s763. Norris era o segundo a 0s253, com Verstappen em terceiro a 0s259, Russell em quarto e Piastri em quinto. Bortoleto era o oitavo, a 1s017 e Câmara era o 16º, a 1s798.

A direção de prova anunciou que Câmara seria investigado após a sessão por atrapalhar Leclerc.

No final, Andrea Kimi Antonelli manteve a ponta para terminar a sexta-feira com o melhor tempo do dia. Lando Norris foi o segundo, com Max Verstappen em terceiro. Completaram o top 10: George Russell, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar e Oliver Bearman. Rafa Câmara terminou em 16º.

A Fórmula 1 retorna a Interlagos no sábado para mais duas sessões. O dia começa às 11h30, com o terceiro treino livre, com transmissão do sportv 3, Globoplay e F1TV Pro. Na sequência, às 15h, tem a classificação, que define o grid de largada para o GP de São Paulo, que você pode acompanhar ao vivo na Globo, no sportv 3, no Globoplay e na F1TV Pro.

Resultado do TL2 do GP de São Paulo de F1:

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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