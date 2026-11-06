F1: Antonelli lidera TL2 do GP de São Paulo em Interlagos; Bortoleto é oitavo e Câmara é 16º
Sessão teve condições bem diferentes do TL1, com forte neblina, temperaturas mais baixas e ameaça de chuva
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A Fórmula 1 encerrou a sexta-feira em Interlagos com um movimentado segundo treino livre para o GP de São Paulo. Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido, com Lando Norris e Max Verstappen no top 3, enquanto Gabriel Bortoleto foi o oitavo e Rafa Câmara o 16º.
Enquanto o TL1 aconteceu sob céu mais ensolarado, o TL2 começou sob forte neblina ao redor do autódromo, e com alguns pilotos relatando garoa em diversos pontos do traçado.
Mesmo assim, os pilotos começaram a sessão com bons tempos, mesmo com pneus médios e duros. Após os cinco minutos iniciais, Antonelli, de duros, era o líder com 01min11s857, pouco mais de um décimo acima da marca de Norris no TL1. Bortoleto, também com o composto branco, era o quarto, a 0s579, tendo superado seu tempo na outra sessão.
Passados 15 minutos de TL2, apenas Hulkenberg ainda seguia sem uma volta rápida. Antonelli seguia na ponta, agora com 01min11s824, 0s209 à frente de Norris, ambos de duros. De médios, Verstappen era o terceiro a 0s284, com Russell em quarto a 0s428 (duros) e Leclerc em quinto a 0s566 (médios). Bortoleto era o sétimo a 0s612, de duros, enquanto Câmara vinha em 18º a 2s120.
Um dos grandes desafios dos pilotos neste primeiro dia de atividades em Interlagos se mostrou a frenada na chegada ao S do Senna. Diversos pilotos, incluindo Russell e Antonelli, acabaram fritando o pneu, passando reto.
Pouco depois, a Audi confirmou que Hulk não participaria do TL2, com a equipe ainda tentando descobrir a origem do problema que comprometeu a saída de Freddie Slater no TL1.
Com as simulações de classificação em andamento, os tempos foram caindo nos minutos seguintes, com Antonelli sendo o primeiro a baixar de 01min11s,chegando a 01min10s763. Norris era o segundo a 0s253, com Verstappen em terceiro a 0s259, Russell em quarto e Piastri em quinto. Bortoleto era o oitavo, a 1s017 e Câmara era o 16º, a 1s798.
A direção de prova anunciou que Câmara seria investigado após a sessão por atrapalhar Leclerc.
No final, Andrea Kimi Antonelli manteve a ponta para terminar a sexta-feira com o melhor tempo do dia. Lando Norris foi o segundo, com Max Verstappen em terceiro. Completaram o top 10: George Russell, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar e Oliver Bearman. Rafa Câmara terminou em 16º.
A Fórmula 1 retorna a Interlagos no sábado para mais duas sessões. O dia começa às 11h30, com o terceiro treino livre, com transmissão do sportv 3, Globoplay e F1TV Pro. Na sequência, às 15h, tem a classificação, que define o grid de largada para o GP de São Paulo, que você pode acompanhar ao vivo na Globo, no sportv 3, no Globoplay e na F1TV Pro.
Resultado do TL2 do GP de São Paulo de F1:
TL2
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|37
|
1'10.763
|S
|219.216
|2
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|31
|
+0.253
1'11.016
|0.253
|S
|218.435
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.259
1'11.022
|0.006
|S
|218.416
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|35
|
+0.273
1'11.036
|0.014
|S
|218.373
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|32
|
+0.321
1'11.084
|0.048
|S
|218.226
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|35
|
+0.450
1'11.213
|0.129
|S
|217.831
|7
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|33
|
+0.720
1'11.483
|0.270
|S
|217.008
|8
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|33
|
+1.017
1'11.780
|0.297
|S
|216.110
|9
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|33
|
+1.076
1'11.839
|0.059
|S
|215.932
|10
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|36
|
+1.228
1'11.991
|0.152
|S
|215.476
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|33
|
+1.233
1'11.996
|0.005
|S
|215.461
|12
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|36
|
+1.245
1'12.008
|0.012
|S
|215.426
|13
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|36
|
+1.279
1'12.042
|0.034
|S
|215.324
|14
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|37
|
+1.346
1'12.109
|0.067
|S
|215.124
|15
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|34
|
+1.775
1'12.538
|0.429
|S
|213.852
|16
|
R. Câmara Haas F1 Team
|51
|Haas
|Ferrari
|30
|
+1.798
1'12.561
|0.023
|S
|213.784
|17
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|33
|
+1.979
1'12.742
|0.181
|S
|213.252
|18
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|31
|
+2.179
1'12.942
|0.200
|S
|212.667
|19
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|37
|
+2.190
1'12.953
|0.011
|S
|212.635
|20
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|34
|
+2.553
1'13.316
|0.363
|S
|211.582
|21
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|33
|
+2.620
1'13.383
|0.067
|S
|211.389
|22
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|0
|
|Ver resultados completos
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