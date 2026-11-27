A Fórmula 1 chegou ao Catar para a penúltima etapa da temporada de 2026 e, na tarde desta sexta-feira (27), os pilotos foram a pista para o segundo treino livre. Andrea Kimi Antonelli foi o mais rápido, seguido por George Russell e Lando Norris.

Como foi

Cinco minutos após o início da sessão, a dupla da Mercedes liderava a tabela de tempos, com Russell na primeira colocação. Charles Leclerc, Isack Hadjar e Norris completavam o top cinco. No fundo do grid, Oscar Piastri, Liam Lawson e Arvid Lindblad eram os únicos ainda sem marcar tempo.

Após registrar sua primeira volta rápida, o australiano da McLaren foi para a quarta colocação. Minutos depois, Hadjar e Max Verstappen o superaram. Na curva nove, Leclerc escapou e rodou na brita. O monegasco conseguiu se recuperar, mas foi para o box.

Brasileiro da Audi, Bortoleto chegou a 12ª posição, uma a frente de Hulkenberg, enquanto Câmara era 18º. Na frente do pelotão, Antonelli marcou 1min23s077 e assumiu a liderança.

Passados quinze minutos, Antonelli, Verstappen, Leclerc, Norris, Piastri, Lawson, Hulkenberg, Albon, Sainz, Colapinto, Stroll, Bottas, Perez e Alonso foram ao pit antes de novas tentativas.

Alguns minutos depois, Sainz também escapou na pista, mas conseguiu voltar. Enquanto isso, no box da Ferrari, Leclerc continuava fora do carro, vendo os mecânicos mexerem em seu carro.

Após retornar do box com pneus macios, Verstappen alcançou a terceira colocação, seguido por Hadjar. No entanto, a dupla da McLaren, também com compostos macios, superou os pilotos da Red Bull, com Norris em terceiro e Piastri em quarto.

Na metade do treino, a bandeira vermelha foi acionada para que a pista pudesse ser limpa, com diversos pontos do circuito sujos devido a pedaços de brita, especialmente próximo as curvas nove e dez.

A interrupção durou pouco mais de cinco minutos e, com exceção das duplas da McLaren e da Red Bull, todos voltaram para a pista. Com vinte e dois minutos restantes, Pierre Gasly escapou da pista e ocasionou uma bandeira amarela a qual se transformou em uma vermelha. O francês da Alpine passou pela zebra, o carro 'chicoteou' para o outro lado e ficou preso na brita.

A pista foi liberada com quatorze minutos restantes no cronômetro, com Antonelli ainda a frente, seguido por Russell e Norris. Neste momento, a direção de prova anunciou que a sessão seria estendida em treze minutos, provavelmente para compensar o tempo perdida durante as bandeiras vermelhas.

Algum tempo depois, Verstappen reclamou pelo rádio de um lance de Hamilton na pista. Segundo o holandês, o heptacampeão se movimentou durante a frenagem, o atrapalhando. A direção de prova reconheceu o ocorrido, mas concluiu que não era necessário investigação.

A quatro minutos para o fim, Hamilton perdeu potência, saiu da pista e ficou parado na beira da pista. Pelo rádio, o britânico avisou a equipe que o carro tinha problemas no motor. Como consequência, o safety car virtual foi acionado e a sessão foi encerrada.

No fim, ninguém superou o tempo estabelecido por Antonelli e o italiano da Mercedes terminou como líder da sessão, seguido por Russell e Norris. Bortoleto foi 11º e Câmara 17º.

Treino Livre 2 - Catar

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