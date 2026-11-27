Andrea Kimi Antonelli liderou o primeiro treino livre do GP do Catar de Fórmula 1 seguido por George Russell e Isack Hadjar completou os três primeiros colocados. O italiano campeão do mundo fez o tempo de 1m23s217, com pneus médios, sendo 0s5 mais rápido que seu companheiro de equipe - que usava compostos macios. Gabriel Bortoleto foi o 11º colocado e Rafa Câmara o 15º.

O treino

Por conta das condições da pista, os pilotos calçaram, em sua maioria, pneus médios para a primeira parte da sessão. Apenas Lando Norris, Nico Hulkenberg, Oscar Paistri, Lance Stroll, Oliver Bearman, Rafa Câmara e Jack Crawford optaram pelos duros.

Com pouco mais de 10 minutos de treino, Kimi Antolli era o líder com o tempo de 1m24s057, srguido por Charles Leclerc 0s8 atrás e George Russell em terceiro.

Isack Hadjar saiu um pouco cedo demais dos boxes e quase acertou um dos seus mecânicos, mas tudo ficou bem.

Com pouco menos de 35 minutos para o fim, Carlos Sainz acabou passando direto na curva 15, passeou pela brita, mas sem grandes problemas.

Charles Leclerc foi o primeiro dos pilotos a calçar os pneus macios. Logo depois, Russell seguiu o mesmo caminho. Ambos escaparam levemente, mas não perderam o controle completamente. Vale lembrar que a Pirelli selecionou uma gama mais macia para este fim de semana em comparação com Las Vegas.

Com o cronômetro marcando 20 minutos para encerrar a sessão, Bortoleto era o 10º colocado e Câmara, ainda de pneus duros, em penúltimo. Destaque para a diferença entre os pilotos: do Antonelli, primeiro, até Botta, o último, a diferença era de 3s.

Na reta finalíssima, 21 dos 22 pilotos estavam de pneus macios, apenas Antonelli de médio e, ainda assim, tinha um tempo mais rápido que o do companheiroo de equipe em 0s507.

Antes da bandeira quadriculada, ainda deu tempo de Alex Albon passear do lado de fora da pista, assim como Lance Stroll. No rádio, Max Verstappen colecionou reclamações sobre o carro.

As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto

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