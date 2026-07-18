F1: Antonelli lidera treino pré-quali em Spa; Hamilton bate no fim e Bortoleto é nono
Classificação que define o grid de largada é às 11h (Brasília), com cobertura completa do Motorsport.com
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Líder do campeonato da Fórmula 1 2026, o piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, foi o mais rápido do terceiro e último treino livre para o GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps.
A sessão foi marcada por batida de Lewis Hamilton, britânico da Ferrari, na reta final da atividade. O Motorsport.com mostra no vídeo abaixo:
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou em nono, seu melhor resultado no fim de semana até aqui.
Atual campeão mundial, o britânico Lando Norris, da McLaren, ficou em segundo, à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull
Vice-líder do campeonato, o britânico George Russell, da Mercedes, foi quarto, à frente de Hamilton.
Vencedor da última etapa, em Silverstone, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi sexto, enquanto o australiano Oscar Piastri, da McLaren, ficou em sétimo.
A oitava posição ficou com o alemão Nico Hulkenberg, da Audi -- ele ficou imediatamente à frente de Bortoleto.
Quem completou o top 10 foi o franco-argelino Isack Hadjar, da Red Bull. A classificação para o GP da Bélgica é às 11h (Brasília), com transmissão do SporTV e cobertura completa do Motorsport.com.
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|1:45.990
|
6L3Pit
|2
|Lando Norris
|+0.139
|1:46.129
|
5L2Pit
|3
|Max Verstappen
|+0.148
|1:46.138
|
5L2Pit
|4
|George Russell
|+0.367
|1:46.357
|
6L3Pit
|5
|Lewis Hamilton
|+0.392
|1:46.382
|
4L2Pit
|6
|Charles Leclerc
|+0.760
|1:46.750
|
4L2Pit
|7
|Oscar Piastri
|+0.795
|1:46.785
|
0L3Pit
|8
|Nico Hulkenberg
|+0.934
|1:46.924
|
7L4Pit
|9
|Gabriel Bortoleto
|+1.059
|1:47.049
|
4L4Pit
|10
|Isack Hadjar
|+1.106
|1:47.096
|
12L3Pit
|11
|Arvid Lindblad
|+1.186
|1:47.176
|
5L4Pit
|12
|Liam Lawson
|+1.700
|1:47.690
|
5L4Pit
|13
|Franco Colapinto
|+1.914
|1:47.904
|
4L2Pit
|14
|Oliver Bearman
|+1.930
|1:47.920
|
5L3Pit
|15
|Pierre Gasly
|+1.959
|1:47.949
|
4L2Pit
|16
|Alex Albon
|+2.000
|1:47.990
|
5L3Pit
|17
|Valtteri Bottas
|+2.654
|1:48.644
|
4L2Pit
|18
|Carlos Sainz
|+2.702
|1:48.692
|
4L2Pit
|19
|Esteban Ocon
|+2.740
|1:48.730
|
5L2Pit
|20
|Sergio Pérez
|+3.000
|1:48.990
|
4L2Pit
|21
|Fernando Alonso
|+4.165
|1:50.155
|
5L3Pit
|22
|Lance Stroll
|+4.641
|1:50.631
|
6L2Pit
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