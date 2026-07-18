F1: Antonelli lidera treino pré-quali em Spa; Hamilton bate no fim e Bortoleto é nono

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Classificação que define o grid de largada é às 11h (Brasília), com cobertura completa do Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Líder do campeonato da Fórmula 1 2026, o piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, foi o mais rápido do terceiro e último treino livre para o GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps.

O editor recomenda:

A sessão foi marcada por batida de Lewis Hamilton, britânico da Ferrari, na reta final da atividade. O Motorsport.com mostra no vídeo abaixo:

 

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ficou em nono, seu melhor resultado no fim de semana até aqui.

Atual campeão mundial, o britânico Lando Norris, da McLaren, ficou em segundo, à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull

Vice-líder do campeonato, o britânico George Russell, da Mercedes, foi quarto, à frente de Hamilton.

Vencedor da última etapa, em Silverstone, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi sexto, enquanto o australiano Oscar Piastri, da McLaren, ficou em sétimo.

A oitava posição ficou com o alemão Nico Hulkenberg, da Audi -- ele ficou imediatamente à frente de Bortoleto.

Quem completou o top 10 foi o franco-argelino Isack Hadjar, da Red Bull. A classificação para o GP da Bélgica é às 11h (Brasília), com transmissão do SporTV e cobertura completa do Motorsport.com.

1   Andrea Kimi Antonelli   1:45.990 S
6L
3Pit
2   Lando Norris +0.139 1:46.129 S
5L
2Pit
3   Max Verstappen +0.148 1:46.138 S
5L
2Pit
4   George Russell +0.367 1:46.357 S
6L
3Pit
5   Lewis Hamilton +0.392 1:46.382 S
4L
2Pit
6   Charles Leclerc +0.760 1:46.750 S
4L
2Pit
7   Oscar Piastri +0.795 1:46.785 S
0L
3Pit
8   Nico Hulkenberg +0.934 1:46.924 S
7L
4Pit
9   Gabriel Bortoleto +1.059 1:47.049 S
4L
4Pit
10   Isack Hadjar +1.106 1:47.096 M
12L
3Pit
11   Arvid Lindblad +1.186 1:47.176 S
5L
4Pit
12   Liam Lawson +1.700 1:47.690 S
5L
4Pit
13   Franco Colapinto +1.914 1:47.904 S
4L
2Pit
14   Oliver Bearman +1.930 1:47.920 S
5L
3Pit
15   Pierre Gasly +1.959 1:47.949 S
4L
2Pit
16   Alex Albon +2.000 1:47.990 S
5L
3Pit
17   Valtteri Bottas +2.654 1:48.644 S
4L
2Pit
18   Carlos Sainz +2.702 1:48.692 S
4L
2Pit
19   Esteban Ocon +2.740 1:48.730 S
5L
2Pit
20   Sergio Pérez +3.000 1:48.990 S
4L
2Pit
21   Fernando Alonso +4.165 1:50.155 S
5L
3Pit
22   Lance Stroll +4.641 1:50.631 S
6L
2Pit

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