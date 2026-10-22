F1 - Antonelli minimiza chance de título em Austin: "Teria que acontecer uma catástrofe"

Andrea Kimi Antonelli está prestes a fazer história na Fórmula 1. Aos 20 anos de idade, o italiano está muito perto de se tornar o campeão mais novo da categoria, com um título que pode ser confirmado já neste fim de semana, no GP dos Estados Unidos. No entanto, ele mesmo não acredita que o campeonato será decidido em Austin.

"É uma loucura pensarmos nisso e precisamente por isso prefiro não pensar nisso", respondeu ao ser questionado sobre a possibilidade matemática de se sagrar campeão no próximo domingo.

Antonelli tem 340 pontos, 102 a mais que o vice-líder, seu companheiro de equipe George Russell. Terceiro colocado, Lewis Hamilton tem 11 pontos a menos que o italiano. Matematicamente, Kimi pode ser campeão mundial caso vença o GP dos Estados Unidos, Russell seja nono ou pior e Hamilton quinto ou pior.

"Ouvi dizer que teria de acontecer algo catastrófico aos outros para que eu pudesse ser campeão. Eu precisaria de um fim de semana perfeito e eles teriam de conseguir resultados muito ruins, algo que pouco provável de acontecer", explicou.

"Esta manhã tivemos uma reunião com Bono [engenheiro de corrida] e simplesmente dissemos que era preciso aproveitar. Manter a mesma mentalidade que tive durante todo o ano, ir corrida a corrida e tentar fazer o melhor possível. Se fizer bem as coisas, os resultados chegarão", concluiu.

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