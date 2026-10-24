F1: Antonelli minimiza chance de vitória em Austin e prevê "corrida difícil"

Andrea Kimi Antonelli conquistou mais uma pole position graças a um desempenho excelente com o carro da Mercedes. No entanto, o atual líder da Fórmula 1 fala com cautela sobre uma possível vitória no domingo.

Antonelli, que destacou que o vento dificultou bastante a pilotagem, fez as seguintes declarações após a sessão: "Conseguimos a pole position, então faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para vencer amanhã".

"Max [Verstappen] esteve muito rápido durante todo o fim de semana, e Isack [Hadjar] também fez um trabalho incrível. Por isso, a corrida de amanhã não será nada fácil".

A dupla da Red Bull larga logo atrás do italiano, seguidos por Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que aparecem à frente de George Russell.

"Nosso objetivo é fazer uma boa largada, entrar na primeira curva na liderança e, em seguida, estabelecer nosso próprio ritmo. Mesmo assim, as diferenças serão mínimas".

"Estou extremamente satisfeito com a classificação. O Q3 foi realmente muito difícil por causa do vento. Foi um vento muito repentino e imprevisível, mas, apesar disso, estou muito feliz por ter feito uma boa volta".

O italiano terá o desafio de segurar as duas Red Bulls, que demonstraram bom ritmo durante os treinos, assim como a Ferrari - que liderou todas as sessões de preparação. Para conquistar o título, Antonelli precisa vencer a corrida, com Russell terminando no mínimo em nono e Hamilton em quinto.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!