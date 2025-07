Ainda há muitas dúvidas sobre o futuro de Max Verstappen e seu contrato com a Red Bull na Fórmula 1. O holandês está sendo amplamente relacionado a uma transferência para a Mercedes, mas ainda não se sabe se no assento de Andrea Kimi Antonelli ou George Russell.

Os rumores envolvendo o nome do tetracampeão ganham cada vez mais espaço no paddock a medida que a Red Bull não consegue dar a volta por cima e a dupla da McLaren segue abrindo vantagem na tabela do campeonato.

Ao fim de 2024, depois de Verstappen ter conquistado seu quarto campeonato consecutivo, Christian Horner, ex-chefe da equipe de Milton Keynes, admitiu que o contrato do holandês tinha uma cláusula de performance, mas não deu detalhes de qual poderia ser a saída.

Acredita-se que, se o tetracampeão terminar o campeonato abaixo da quarta posição no campeonato após o fim do GP da Hungria, ele poderia acionar essa cláusula e deixar a Red Bull antes do fim de seu contrato em 2028.

No momento, Verstappen está 18 pontos à frente de Russell, ocupando a terceira posição na tabela de classificação, mas está em uma sequência de fins de semana complicados.

Os rumores de transferência do holandês envolvem, em sua maioria, a saída de Russell da equipe de Brackley. Porém, uma publicação do Gazzetta dello Sport traz um cenário diferente e interessante: Antonelli poderia ser levado temporariamente para a Alpine, enquanto George e Max protagonizam uma nova dupla na Mercedes.

É importante ressaltarmos que, na próxima temporada, a Alpine se tornará a terceira equipe-cliente da Mercedes, juntando-se a Williams e McLaren, depois de fechar as portas da Renault.

A publicação revela que Russell pode não aceitar assinar a extensão de apenas mais um ano com a equipe e segue insistindo em ter uma garantia maior com um contrato pluri-anual.

Como surgiram esses rumores?

Acontece que Toto Wolff, chefe da Mercedes, e Flavio Briatore, conselheiro da Alpine, foram vistos fazendo uma reunião na Áustria. Os rumores iniciais eram de que o futuro de Valtteri Bottas poderia estar sendo discutido, principalmente com a situação atual da equipe francesa e o segundo assento.

Segundo informações do PlanetF1, Wolff confirmou que Bottas foi assunto de algumas reuniões, mas não chegou a mencionar o nome de Antonelli. Porém, essas reuniões a portas fechadas costumam envolver diversos assuntos que não são publicados na mídia.

O chefe da Mercedes não negou a possibilidade de ter Verstappen sendo companheiro de Russell, mas disse que imagina todas as possíveis combinações, já que "já teve [Nico] Rosberg lutando pelo título com Hamilton, então qualquer coisa depois disso é fácil".

Além disso, George já deixou bem claro que não se importaria em ter Max como companheiro de equipe. O britânico também está confiante de que seu contrato será assinado logo e não há dúvidas de que tudo não "passa de rumores".

"O fato é que o Toto nunca me decepcionou. Ele me deu sua palavra, mas ele também tem que fazer o que é melhor para a equipe, o que me inclui, mas também inclui centenas de outras pessoas".

