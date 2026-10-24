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F1 - Antonelli na pole e Russell em sexto; Bortoleto é 22º: veja classificação completa para GP dos Estados Unidos

Brasileiro trocou quase todos os componentes do motor para a corrida em Austin e recebeu uma punição grave

Livia Veiga
Publicado:
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Andrea Kimi Antonelli tirou um 'coelho da cartola' no Q3 e garantiu mais uma pole para a conta na Fórmula 1. O italiano larga na ponta para o GP dos Estados Unidos, mas terá o grande desafio de Max Verstappen e Isack Hadjar nas posições seguintes.

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George Russell não conseguiu melhorar seus tempos e será apenas o sexto - vale lembrar que o britânico precisa terminar em nono para garantir o título de Antonelli, enquanto Lewis Hamilton precisa terminar no máximo em quinto (mesma posição em que largará).

A Ferrari, que se mostrou muito forte durante os treinos livres, não conseguiu bater de frente com a Mercedes #12 e as duas Red Bulls - Charles Leclerc será apenas o quarto, enquanto Hamilton larga em quinto.

Oscar Piastri teve uma sessão complicada, sem conseguir cravar voltas muito competitivas, enquanto Lando Norris chegou a liderar boa parte do Q2. A dupla da McLaren ocupa apenas as sétima e oitava posições, com o atual campeão do mundo tendo excedido os limites de pista em sua última tentativa.

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg perderam a chance de aparecerem no Q3 depois de treinos consistentes. O brasileiro recebeu uma punição de 20 posições na sexta-feira e acumulou mais 60 depois de trocar todas as peças de seu motor. Sendo assim, o piloto da Audi larga na última posição do grid.

Grid

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Tempo Pneus km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

1'34.035

   211.057
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+0.179

1'34.214

   210.656
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.215

1'34.250

   210.576
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.232

1'34.267

   210.538
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.276

1'34.311

   210.439
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.441

1'34.476

   210.072
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.768

1'34.803

   209.347
8 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+1.014

1'35.049

   208.805
9 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+1.023

1'35.058

   208.786
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.045

1'35.080

   208.737
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.123

1'35.158

   208.566
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+1.783

1'35.818

   207.130
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+1.996

1'36.031

   206.670
14 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+2.014

1'36.049

   206.632
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+2.496

1'36.531

   205.600
16 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+2.642

1'36.677

   205.289
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+2.735

1'36.770

   205.092
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.932

1'36.967

   204.675
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+3.398

1'37.433

   203.696
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+3.488

1'37.523

   203.508
21 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.687

1'35.722

   207.337
22 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.656

1'35.691

   207.405
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