Andrea Kimi Antonelli tirou um 'coelho da cartola' no Q3 e garantiu mais uma pole para a conta na Fórmula 1. O italiano larga na ponta para o GP dos Estados Unidos, mas terá o grande desafio de Max Verstappen e Isack Hadjar nas posições seguintes.

George Russell não conseguiu melhorar seus tempos e será apenas o sexto - vale lembrar que o britânico precisa terminar em nono para garantir o título de Antonelli, enquanto Lewis Hamilton precisa terminar no máximo em quinto (mesma posição em que largará).

A Ferrari, que se mostrou muito forte durante os treinos livres, não conseguiu bater de frente com a Mercedes #12 e as duas Red Bulls - Charles Leclerc será apenas o quarto, enquanto Hamilton larga em quinto.

Oscar Piastri teve uma sessão complicada, sem conseguir cravar voltas muito competitivas, enquanto Lando Norris chegou a liderar boa parte do Q2. A dupla da McLaren ocupa apenas as sétima e oitava posições, com o atual campeão do mundo tendo excedido os limites de pista em sua última tentativa.

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg perderam a chance de aparecerem no Q3 depois de treinos consistentes. O brasileiro recebeu uma punição de 20 posições na sexta-feira e acumulou mais 60 depois de trocar todas as peças de seu motor. Sendo assim, o piloto da Audi larga na última posição do grid.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!