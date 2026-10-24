F1 - Antonelli na pole e Russell em sexto; Bortoleto é 22º: veja classificação completa para GP dos Estados Unidos
Brasileiro trocou quase todos os componentes do motor para a corrida em Austin e recebeu uma punição grave
Andrea Kimi Antonelli tirou um 'coelho da cartola' no Q3 e garantiu mais uma pole para a conta na Fórmula 1. O italiano larga na ponta para o GP dos Estados Unidos, mas terá o grande desafio de Max Verstappen e Isack Hadjar nas posições seguintes.
George Russell não conseguiu melhorar seus tempos e será apenas o sexto - vale lembrar que o britânico precisa terminar em nono para garantir o título de Antonelli, enquanto Lewis Hamilton precisa terminar no máximo em quinto (mesma posição em que largará).
A Ferrari, que se mostrou muito forte durante os treinos livres, não conseguiu bater de frente com a Mercedes #12 e as duas Red Bulls - Charles Leclerc será apenas o quarto, enquanto Hamilton larga em quinto.
Oscar Piastri teve uma sessão complicada, sem conseguir cravar voltas muito competitivas, enquanto Lando Norris chegou a liderar boa parte do Q2. A dupla da McLaren ocupa apenas as sétima e oitava posições, com o atual campeão do mundo tendo excedido os limites de pista em sua última tentativa.
Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg perderam a chance de aparecerem no Q3 depois de treinos consistentes. O brasileiro recebeu uma punição de 20 posições na sexta-feira e acumulou mais 60 depois de trocar todas as peças de seu motor. Sendo assim, o piloto da Audi larga na última posição do grid.
Grid
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
1'34.035
|211.057
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.179
1'34.214
|210.656
|3
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.215
1'34.250
|210.576
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.232
1'34.267
|210.538
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.276
1'34.311
|210.439
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.441
1'34.476
|210.072
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.768
1'34.803
|209.347
|8
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+1.014
1'35.049
|208.805
|9
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|
+1.023
1'35.058
|208.786
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.045
1'35.080
|208.737
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+1.123
1'35.158
|208.566
|12
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+1.783
1'35.818
|207.130
|13
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+1.996
1'36.031
|206.670
|14
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|
+2.014
1'36.049
|206.632
|15
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+2.496
1'36.531
|205.600
|16
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+2.642
1'36.677
|205.289
|17
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+2.735
1'36.770
|205.092
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+2.932
1'36.967
|204.675
|19
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.398
1'37.433
|203.696
|20
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.488
1'37.523
|203.508
|21
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+1.687
1'35.722
|207.337
|22
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+1.656
1'35.691
|207.405
|Ver resultados completos
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
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