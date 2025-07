A primeira temporada de um rookie nunca é fácil e eles sempre precisam se adaptar ao rápido mundo da Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli sabe muito bem disso, principalmente porque ele foi promovido direto para a Mercedes com bastante pressão em suas costas para entregar resultados em uma equipe que tenta voltar a crescer.

Nas últimas semanas, inevitavelmente, falou-se muito sobre o mercado e especulou-se sobre seu futuro, mas, como Toto Wolff reiterou, a prioridade da Mercedes deve ser continuar com George Russell e Antonelli, em quem o chefe austríaco colocou seus olhos como o talento do futuro.

"Nunca me preocupei. Conheço a situação, sei o que a equipe quer, especialmente em relação ao futuro, e acho que Toto também foi claro recentemente, então isso é definitivamente positivo", disse Antonelli durante o dia de mídia da Bélgica.

"Acho que a equipe está trabalhando bem, a formação é sólida. George e eu estamos trabalhando bem juntos e também estamos tentando trabalhar juntos para ajudar a equipe a recuperar o desempenho".

"Acho que estamos fazendo um bom trabalho e também há uma ótima atmosfera dentro da equipe. É sempre bom voltar à fábrica e ver o quanto todos estão se esforçando, não apenas para este ano, mas também para o próximo. Isso mostra que há uma boa dinâmica dentro da equipe. Tenho certeza de que a equipe sabe o que é melhor fazer, especialmente para o próximo ano, e estou bastante confiante de que estamos em uma boa posição".

Os rumores envolvem que Wolff teria que 'abrir' mão de um de seus talentos para contratar Max Verstappen. Está sendo amplamente ventilado de que o assento de Russell é que estaria ameaçado, mas, nos últimos dias, começou a circular a possibilidade de Antonelli ser 'rebaixado' para uma equipe do meio do grid em favor de formar uma dupla entre George e Max.

As pressões de um novato

O italiano chegou com grandes expectativas a Brackley, mas é claro passaria por altos e baixos ao longo da temporada.

Antonelli sabe onde estão seus pontos fracos e entende que precisa aperfeiçoá-los, já que as cobranças são enormes por resultado, principalmente porque seu companheiro é George Russell, que é considerado um dos melhores do mundo em pilotagem.

Kimi sabe que precisa melhorar suas classificações, onde raramente brilhou desde o início da temporada.

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Tem sido um desafio. Passei por muitas coisas, altos e baixos. Acho que a temporada europeia não foi muito boa", comentou Antonelli quando perguntado sobre sua opinião a respeito da primeira parte desta temporada, referindo-se ao fato de que as últimas corridas não foram como o esperado.

De fato, em Ímola, depois de uma classificação negativa, o piloto da Mercedes foi forçado a se retirar devido a um problema de confiabilidade com o pedal do acelerador, seguido por um acidente em Monte Carlo, que comprometeu a corrida, e outro zero na Espanha devido à falha da unidade de potência.

Três zeros difíceis de engolir, aos quais se somam os da Áustria, pelo contato com Max Verstappen, e os de Silverstone, pela colisão com Isack Hadjar. Das cinco corridas realizadas no "velho continente", Antonelli só viu a linha de chegada em uma delas, então está claro que não é fácil tentar extrair aspectos positivos de um período tão complicado.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

No entanto, isso não quer dizer que não existam problemas que representem oportunidades de crescimento e bases para continuar trabalhando. A vitória de Russell no Canadá, que também poderia ter sido um bom segundo lugar com uma estratégia mais agressiva da equipe, é o principal exemplo, mas analisando os dados mais de perto, há alguns pontos positivos, como o ritmo de corrida mostrado na Espanha.

"Eu diria que foi muito ruim [a temporada europeia]. Cometi alguns erros e também houve alguns problemas, mas ainda estou tentando aprender e reunir o máximo de informações que posso, porque às vezes, especialmente quando há corridas acirradas, é um pouco complicado juntar tudo o que você reuniu em um fim de semana e conseguir transferir o que aprendeu para a pista imediatamente. Foi bastante desafiador", acrescentou Antonelli.

Na verdade, o calendário previa várias corridas em sequência, alternadas com pequenas pausas, e a "parada" entre a Grã-Bretanha e a Bélgica foi uma boa primeira oportunidade para entender melhor os dados coletados. Por mais paradoxal que possa parecer para um novato, as melhores indicações de Antonelli não vieram na qualificação, como geralmente acontece, mas no ritmo de corrida, onde em alguns eventos ele esteve muito mais próximo de Russell do que pode ser visto na classificação final.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

Está claro, no entanto, que é necessário um passo claro e decisivo na classificação, pois o risco é comprometer a corrida largando muito atrás no grid.

"Acho que a classificação tem sido um ponto fraco para mim, mas para mim é mais uma questão de fazer tudo junto, especialmente quando se trata de encontrar os últimos décimos".

Se analisarmos os dados da primeira parte da temporada, em média, entre a Q1 e a Q3, Antonelli melhorou cerca de dois décimos e meio, enquanto Russell aumentou esse número para quatro décimos. É lógico que, em um grid às vezes muito compacto, até mesmo alguns centésimos podem mudar a posição no grid em algumas fileiras.

"Acho que não fui muito bom em acertar o ritmo naquele momento, mas no geral ainda é positivo, porque aprendi muito e também obtivemos alguns bons resultados. Mas agora a segunda metade da temporada será importante para dar um passo a mais e encontrar mais consistência de minha parte".

"Acho que o ritmo nesta primeira metade da temporada tem sido muito alto. A intensidade também tem sido muito alta. Tive de me adaptar um pouco, especialmente depois da primeira partida tripla, e também tive de rever a maneira como administrei minha energia durante essas três semanas. Portanto, há muito a aprender nesse aspecto também".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"E isso também significa ter tempo para si mesmo e, de modo geral, ter tempo para recarregar as energias e conseguir manter o foco, especialmente mentalmente. Portanto, acho que ainda há muito a aprender nesse aspecto também, mas agora tenho uma visão e ideias muito mais claras para a segunda metade da temporada".

