Correndo pela primeira vez em casa como piloto de Fórmula 1, o jovem talento da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, falou sobre os desafios em conciliar seus trabalhos dentro do Mundial e na escola, onde está nos últimos meses antes de sua formatura. O italiano revelou também que receberá nesta quinta-feira seus colegas para uma visita do paddock da categoria.

Em seu primeiro ano como piloto titular da F1, o GP da Emilia Romagna deste fim de semana marca a estreia de Kimi Antonelli correndo na Itália, com Ímola ficando a apenas 30 minutos de sua casa.

Mas, para o jovem de apenas 18 anos, sua rotina acaba sendo mais cansativa do que a de outros pilotos, já que precisa dobrar seus esforços entre os compromissos com a F1 e com a escola. No momento, Antonelli adota um sistema de educação híbrido, devido às viagens, mas, quando está em casa, é obrigado a frequentar presencialmente as aulas.

Na coletiva pré-GP da Emilia Romagna desta quinta-feira, Kimi Antonelli falou sobre como lida com sua rotina.

"Bem, não posso ir à escola, mas estou tentando estudar o máximo que posso, especialmente nos pequenos momentos que tenho livre. É claro que também estou recebendo ajuda da escola para tentar recuperar o atraso, porque, definitivamente, perdi muito trabalho durante esse período. Mas não é fácil, porque isso também consome energia, exige esforço".

"E, também, especialmente, antes de um fim de semana tão importante, é muito importante administrar esse lado, não fazer muita coisa para economizar o máximo de energia possível para este fim de semana. Mas estou tentando, sabe? Sempre que estou em casa ou sempre que tenho um pouco de tempo livre, tento fazer um pouco, para me manter ativo, e tento me atualizar o máximo possível".

Antonelli revelou também que, nesta quinta-feira, receberá seus colegas de escola para uma visita guiada ao paddock e aos boxes da Mercedes, para mostrar como funciona um fim de semana de corrida.

"Eu organizei isso, graças a algumas pessoas da Mercedes, como Rosa [Venegas, gerente de relações públicas da Mercedes], que está na sala também. Graças a ela, eu consegui organizar isso para o pessoal da escola. Acho que é uma boa maneira de eles verem tamb;em com seus próprios olhos como é esse mundo".

"Eles estão acostumados a verem as corridas pela TV, mas não sabem realmente o que acontece por trás de tudo isso. Além disso, acho que é uma experiência muito boa. E realmente espero que eles gostem".

"Organizamos algumas atividades mais tarde, mostrarei o carro a eles e explicarei um pouco, sem entrar muito em detalhes, porque sei que provavelmente é informação demais para eles. Mas, sabe, é uma boa maneira de mostrar a eles, de manter o relacionamento. Porque eu não passo muito tempo em casa, então não os vejo, não os vejo muito. E acho que essas pequenas coisas também podem fazer a diferença nos relacionamentos".

