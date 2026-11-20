A Federação Internacional de Automobilismo confirmou na noite desta sexta-feira (20) quais são os primeiros pilotos punidos para o grid de largada do GP de Las Vegas de Fórmula 1 por trocas de componentes da unidade de potência, em uma lista que inclui o atual campeão Andrea Kimi Antonelli.

O jovem piloto da Mercedes contará com três componentes novos neste fim de semana, marcando a introdução do ADUO da marca alemã. Antonelli trocou o motor de combustão interna, o turbocompressor e o exaustor, mas tomará punição apenas pelo primeiro. Como ele está excedendo a alocação pela segunda vez, tomará cinco posições no grid.

O piloto mais punido até o momento é Ollie Berman. O britânico da Haas trocou o motor de combustão interna, turbocompressor, exaustor, MGU-K e componente auxiliar. Com um total de 35 posições de punição, o piloto da Haas larga do fundo do grid.

A McLaren já havia confirmado no início da semana a punição de Oscar Piastri. O australiano troca o motor de combustão interna, o turbocompressor e o componente auxiliar. Ele pagará 10 posições no grid pela troca do motor.

Lance Stroll também toma dez posições de punição, cinco pela troca do armazenamento de energia (nono do ano em três permitidos) e mais cinco pelo controle eletrônico (oitavo de três permitidos).

Para fechar a primeira lista de punidos do fim de semana, Carlos Sainz também toma dez posições pela troca do turbocompressor. Ele ainda conta com um novo exaustor, mas dentro do limite da alocação.

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