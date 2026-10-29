F1: Antonelli planeja criar academia de pilotos e correr com o pai de GT3
Astro da Mercedes quer abrir sua própria equipe júnior, assim como fez Lando Norris, além de cumprir o sonho de correr junto do pai Marco
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Com apenas 20 anos, Kimi Antonelli está voando alto, batendo recordes em sua segunda temporada na Fórmula 1. Mas, aparentemente, dominar com facilidade a temporada 2026 não é o suficiente para manter o italiano ocupado. Em uma entrevista recente à revista alemã Auto Motor und Sport, o astro da Mercedes revelou que já está planejando seu próximo grande passo fora do paddock: criar sua própria academia de pilotos.
Após o lançamento da LN4 Fusion, equipe de Lando Norris nas categorias de formação da F1, Antonelli quer uma fatia do bolo do desenvolvimento de pilotos. E, como ele literalmente cresceu dentro da oficina da equipe de GT de seu pai, a AKM Motorsport, ele sabe exatamente como a exigência de verba para avançar no automobilismo pode ser brutal para um jovem com talento, mas sem dinheiro.
“Queremos criar uma academia para jovens, para que tenham uma chance no automobilismo”, disse Antonelli à AMUS. “O automobilismo é um mundo incrível, mas difícil. Não é fácil conseguir oportunidades nesse meio. Queremos ajudar os jovens pilotos a terem uma chance".
Curiosamente, Antonelli não está focando sua futura academia estritamente em levar os jovens para as categorias de base da F1. Ele destacou explicitamente que as corridas profissionais de GT são um caminho altamente viável e lucrativo — uma mentalidade fortemente influenciada por um certo tetracampeão.
Max Verstappen basicamente transformou o mundo das corridas endurance de GT3 em sua própria aventura paralela, despertando o interesse de diversos pilotos do grid. Antonelli não é exceção.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
“As corridas de GT estão crescendo fortemente neste momento”, confirmou Antonelli. “Max está ajudando a torná-las mais conhecidas e a mostrar o fascínio que elas exercem".
Com essa popularidade em alta em mente, Antonelli quer que sua futura academia amplie o leque de jovens pilotos. “Isso não precisa necessariamente ser na F1”, acrescentou. “Também há muitas oportunidades nas corridas profissionais de GT".
Realizando o sonho do pai
Antes de Antonelli começar os planos para uma academia juvenil em grande escala, ele tem um assunto muito mais pessoal no mundo do automobilismo para resolver.
Seu pai, Marco Antonelli, é um piloto de carros de turismo que fundou a equipe AKM Motorsport, de grande sucesso. Embora Kimi já tenha testado os carros de GT3 do pai, os dois nunca dividiram o cockpit durante um fim de semana de corrida. Segundo Kimi, isso está prestes a mudar muito em breve.
Marco Antonelli, pai de Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto: Kym Illman / Getty Images
“Nós compartilhamos quase tudo, especialmente quando se trata de automobilismo. Também temos projetos em conjunto para o futuro”, explicou Antonelli. “Um sonho do meu pai é que um dia corramos juntos. Eu corri pela equipe dele há três anos, mas nunca participamos de uma corrida juntos como companheiros de equipe. Gostaríamos de fazer isso em um carro de GT3".
Quando questionado sobre um prazo para essa tão esperada parceria entre pai e filho, Antonelli não hesitou em colocá-la nos planos imediatos.
“Se encontrarmos tempo, com certeza”, disse Antonelli. “No ano que vem, no início ou no meio da temporada, com certeza haverá uma oportunidade. Seria ótimo realizar esse sonho do meu pai".
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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