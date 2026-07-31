F1: Antonelli pode cumprir punição por trocas na unidade de potência em Monza; entenda
Mercedes avalia se precisa receber penalidades por troca de motor antes do fim da temporada e, em caso afirmativo, qual seria a melhor pista para isso
A Mercedes está estudando o momento ideal para cumprir uma eventual punição por troca de componentes da unidade de potência na Fórmula 1 e Kimi Antonelli deve ser o afetado. O italiano pode ser penalizado em sua corrida de casa, em Monza, com o GP da Itália surgindo como principal candidato para a troca das peças do motor.
O líder do campeonato já atingiu o limite permitido de motores a combustão, escapamentos, baterias e unidades controle eletrônico para a mesma temporada. Ele ainda tem margem para utilizar mais um turbocompressor e um MGU-K antes de sofrer penalidades.
Isso significa que, caso a Mercedes precise instalar um novo motor a combustão, escapamento, bateria ou central eletrônica, Antonelli perderá posições no grid da corrida em que o componente extra for utilizado.
Assim, é comum que as equipes escolham circuitos onde as ultrapassagens são mais fáceis para cumprir esse tipo de punição, buscando minimizar os danos. Um exemplo recente disso é o de Isack Hadjar, que trocou componentes do motor em Spa, largando do fim do pelotão, mas terminou em sexto lugar.
Com Monza sendo tradicionalmente um circuito favorável às ultrapassagens, mais do que Zandvoort e Baku, por exemplo, a Mercedes considera que a etapa italiana pode ser a melhor oportunidade para cumprir a punição.
"Espero que a gente nem precise tomar essa penalidade, mas ainda precisamos decidir se isso será necessário e, em caso positivo, em qual pista", afirmou Toto Wolff. "Existe uma prova que seria muito especial para o Kimi, mas, no papel, parece um bom lugar para cumprir uma punição por troca de motor. Vamos precisar conversar com o Marco [Antonelli, pai de Kimi] para decidir se vale a pena fazer isso em Monza".
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
Ainda assim, o chefe da Mercedes também colocou o Azerbaijão como uma alternativa: "Baku também pode ser uma opção. Talvez seja melhor tirar essa pressão de Monza e largar do fim do grid em outra pista. Nossa confiabilidade não tem sido boa, então ainda vamos avaliar se será necessário ou não".
Os problemas de confiabilidade da Mercedes começaram no GP da Espanha, quando Antonelli abandonou a corrida por uma falha elétrica na unidade de potência enquanto ocupava a segunda posição. A equipe implementou uma solução para o problema na etapa seguinte, na Áustria.
Mas, como Wolff explicou, não há certeza de que Antonelli precise mesmo cumprir uma penalização de motor, pois os pilotos podem alternar entre componentes usados anteriormente. Dependerá da vida útil dessas peças e será ponderado em relação a eventuais preocupações da Mercedes com a falta de confiabilidade de unidades mais antigas.
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