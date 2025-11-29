F1: Antonelli punido, Piastri vence e Bortoleto em 11°; veja resultado final da sprint no Catar
Corrida teve pouquíssimas oportunidades de ultrapassagem
A sprint do Catar foi bastante monótona, sem nenhuma batida e uma única ultrapassagem de Andrea Kimi Antonelli sobre Fernando Alonso. Oscar Piastri dominou de ponta a ponta, conseguindo ganhar um respiro contra Max Verstappen na disputa pelo título da Fórmula 1 de 2025. Lando Norris, por sua vez, agora tem exatos 25 pontos de vantagem sobre o holandês e segue na liderança.
A corrida foi complicada para Verstappen, que reclamou bastante do carro balançando e pulando muito. Inclusive, o holandês cometeu erros que não lhe são comuns. Ele terminou a sprint apenas em quarto, 'deixando' Piastri abrir uma pequena diferença de pontos.
Yuki Tsunoda foi uma peça importante para 'proteger' Max de qualquer possível ataque de Antonelli. O japonês foi punido em cinco segundos por não respeitar os limites de pista e perdeu a quinta posição para o italiano.
No entanto, no fim da corrida, o piloto da Mercedes também foi punido em cinco segundos e voltou a ser apenas o sexto, isso porque ambos terminaram mais de cinco segundos à frente de Alonso.
Gabriel Bortoleto, por sua vez, fez uma ótima largada, ganhando algumas posições e terminou em 11°, tendo um bom sábado e se preparando para um bom domingo.
SPRINT
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|O. Piastri McLaren
|81
|19
|
-
|8
|McLaren
|Mercedes
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|19
|
+4.951
4.951
|4.951
|7
|Mercedes
|Mercedes
|3
|L. Norris McLaren
|4
|19
|
+6.279
6.279
|1.328
|6
|McLaren
|Mercedes
|4
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|19
|
+9.054
9.054
|2.775
|5
|Red Bull
|Red Bull
|5
|Y. Tsunoda Red Bull Racing
|22
|19
|
+19.327
19.327
|10.273
|4
|Red Bull
|Red Bull
|6
|A. Antonelli Mercedes
|12
|19
|
+21.391
21.391
|2.064
|3
|Mercedes
|Mercedes
|7
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|19
|
+24.556
24.556
|3.165
|2
|Aston Martin
|Mercedes
|8
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|19
|
+27.333
27.333
|2.777
|1
|Williams
|Mercedes
|9
|I. Hadjar RB
|6
|19
|
+28.206
28.206
|0.873
|RB
|Honda
|10
|A. Albon Williams
|23
|19
|
+28.925
28.925
|0.719
|Williams
|Mercedes
|11
|G. Bortoleto Sauber
|5
|19
|
+32.966
32.966
|4.041
|Sauber
|Ferrari
|12
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|19
|
+34.529
34.529
|1.563
|Haas
|Ferrari
|13
|C. Leclerc Ferrari
|16
|19
|
+35.182
35.182
|0.653
|Ferrari
|Ferrari
|14
|L. Lawson RB
|30
|19
|
+36.916
36.916
|1.734
|RB
|Honda
|15
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|19
|
+38.838
38.838
|1.922
|Haas
|Ferrari
|16
|N. Hulkenberg Sauber
|27
|19
|
+39.638
39.638
|0.800
|Sauber
|Ferrari
|17
|L. Hamilton Ferrari
|44
|19
|
+46.171
46.171
|6.533
|Ferrari
|Ferrari
|18
|P. Gasly Alpine
|10
|19
|
+1'09.534
1'09.534
|23.363
|1
|Alpine
|Renault
|19
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|19
|
+1'17.960
1'17.960
|8.426
|1
|Aston Martin
|Mercedes
|20
|F. Colapinto Alpine
|43
|19
|
+1'20.804
1'20.804
|2.844
|1
|Alpine
|Renault
|Ver resultados completos
Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o GP do Catar
F1: Norris "não tem o que reclamar" e explica erro que custou pole no Catar
F1: Bortoleto analisa classificação no Catar e "chatice" de duas paradas obrigatórias
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários