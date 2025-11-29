Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1: Antonelli punido, Piastri vence e Bortoleto em 11°; veja resultado final da sprint no Catar

Corrida teve pouquíssimas oportunidades de ultrapassagem

Redação Motorsport.com
Editado:

A sprint do Catar foi bastante monótona, sem nenhuma batida e uma única ultrapassagem de Andrea Kimi Antonelli sobre Fernando Alonso. Oscar Piastri dominou de ponta a ponta, conseguindo ganhar um respiro contra Max Verstappen na disputa pelo título da Fórmula 1 de 2025. Lando Norris, por sua vez, agora tem exatos 25 pontos de vantagem sobre o holandês e segue na liderança.

Leia também:

A corrida foi complicada para Verstappen, que reclamou bastante do carro balançando e pulando muito. Inclusive, o holandês cometeu erros que não lhe são comuns. Ele terminou a sprint apenas em quarto, 'deixando' Piastri abrir uma pequena diferença de pontos.

Yuki Tsunoda foi uma peça importante para 'proteger' Max de qualquer possível ataque de Antonelli. O japonês foi punido em cinco segundos por não respeitar os limites de pista e perdeu a quinta posição para o italiano.

No entanto, no fim da corrida, o piloto da Mercedes também foi punido em cinco segundos e voltou a ser apenas o sexto, isso porque ambos terminaram mais de cinco segundos à frente de Alonso.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, fez uma ótima largada, ganhando algumas posições e terminou em 11°, tendo um bom sábado e se preparando para um bom domingo.

SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Australia O. Piastri McLaren 81 19

-

       8   McLaren Mercedes
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 19

+4.951

4.951

 4.951     7   Mercedes Mercedes
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 19

+6.279

6.279

 1.328     6   McLaren Mercedes
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 19

+9.054

9.054

 2.775     5   Red Bull Red Bull
5 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 19

+19.327

19.327

 10.273     4   Red Bull Red Bull
6 Italy A. Antonelli Mercedes 12 19

+21.391

21.391

 2.064     3   Mercedes Mercedes
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 19

+24.556

24.556

 3.165     2   Aston Martin Mercedes
8 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 19

+27.333

27.333

 2.777     1   Williams Mercedes
9 France I. Hadjar RB 6 19

+28.206

28.206

 0.873         RB Honda
10 Thailand A. Albon Williams 23 19

+28.925

28.925

 0.719         Williams Mercedes
11 Brazil G. Bortoleto Sauber 5 19

+32.966

32.966

 4.041         Sauber Ferrari
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 19

+34.529

34.529

 1.563         Haas Ferrari
13 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 19

+35.182

35.182

 0.653         Ferrari Ferrari
14 New Zealand L. Lawson RB 30 19

+36.916

36.916

 1.734         RB Honda
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 19

+38.838

38.838

 1.922         Haas Ferrari
16 Germany N. Hulkenberg Sauber 27 19

+39.638

39.638

 0.800         Sauber Ferrari
17 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 19

+46.171

46.171

 6.533         Ferrari Ferrari
18 France P. Gasly Alpine 10 19

+1'09.534

1'09.534

 23.363   1     Alpine Renault
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 19

+1'17.960

1'17.960

 8.426   1     Aston Martin Mercedes
20 Argentina F. Colapinto Alpine 43 19

+1'20.804

1'20.804

 2.844   1     Alpine Renault
Ver resultados completos  

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior PÓDIO SPRINT: Piastri vence tranquilamente e diminui distância para Norris no campeonato; veja debate
Próximo artigo F1: Verstappen lista problemas que Red Bull precisa consertar para o quali no Catar

