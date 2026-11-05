F1: Antonelli quase abandonou nas voltas finais do México por vazamento de óleo, revela Mercedes

O que agora parece ter sido um domingo perfeito no México poderia facilmente ter terminado de maneira bem diferente. A apenas algumas voltas de conquistar seu primeiro título mundial de Fórmula 1, Kimi Antonelli esteve perto de abandonar a corrida depois que um vazamento de óleo começou a comprometer seu motor, como revelou o vice-chefe de equipe da Mercedes, Bradley Lord.

No México, Antonelli escreveu um capítulo notável tanto na história da F1 quanto na história do esporte italiano. Ele conquistou seu primeiro título mundial em uma temporada marcada não apenas por sua velocidade, mas também pela consistência e maturidade que demonstrou ao longo de todo o ano.

Antonelli comemorou o título ao lado de Lewis Hamilton e Max Verstappen, que mais tarde o ergueram nos ombros no pódio, em uma imagem simbólica que parecia capturar tanto o presente quanto o futuro da F1.

No entanto, as comemorações poderiam facilmente ter sido bem diferentes, já que Antonelli ficou perto de abandonar a corrida apenas algumas voltas antes da chegada.

Durante as etapas finais da corrida, o italiano foi forçado a lidar com um problema na unidade de potência de seu W17 e esteve perto de abandonar a prova, conforme revelado por Bradley Lord no podcast High Performance.

“Recebemos o carro de volta após a corrida e removemos o assoalho, que estava coberto de óleo”, disse Lord.

“O cárter rachou e Kimi disse que, a cerca de quatro voltas do final, sentiu que o motor estava começando a apresentar dificuldades. Então, ele estava bem à beira de abandonar a corrida, mas o carro aguentou firme".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Foi mais um sinal da maturidade que Antonelli tem demonstrado ao longo de toda a temporada. Quando a pressão estava alta, o italiano manteve a calma, mesmo com o sonho de toda a sua vida a apenas algumas voltas de distância. Na prática, Antonelli teria garantido o título de qualquer maneira, mesmo que tivesse abandonado a corrida.

Para manter a disputa pelo título matematicamente viva, Hamilton precisava vencer a corrida, o que significava encontrar uma maneira de ultrapassar Verstappen. Um cenário que se mostrou extremamente difícil devido a uma limitação de potência do MGU-K na longa reta principal, o que tornava a ultrapassagem quase impossível assim que os carros ultrapassavam um certo limite de velocidade.

No entanto, comemorar o título no México, ao lado de Hamilton e Verstappen no pódio, deu ao momento um significado totalmente novo. A foto dos três pilotos juntos está destinada a se tornar uma das imagens marcantes não apenas desta temporada, mas da história da F1. Um campeão entre campeões.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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