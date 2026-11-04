F1: Antonelli realiza sonho e senta no Lotus 98T de Senna

Depois de conquistar o título de 2026 da Fórmula 1 e anunciar que não utilizará o #1 reservado aos campeões, permanecendo com o #12 em homenagem ao seu ídolo Ayrton Senna, Kimi Antonelli teve a oportunidade de ocupar o assento do lendário Lotus 98T, carro utilizado pela lenda brasileira na temporada 1986 do Mundial.

A visita especial ocorreu a convite direto da família do tricampeão mundial, incluindo o ex-F1 Bruno Senna, e pelo Instituto Senna. Acompanhado por seu pai, Marco Antonelli, o italiano de 20 anos pôde ver de perto e sentar no carro preto e dourado que marcou a trajetória do ídolo brasileiro.

Em seu instagram, Kimi afirmou que foi um "dia inesquecível", além de agradecer a família do tricampeão mundial: "Obrigado a toda a família Senna. Vai levar um tempo para cair a ficha, mas vou carregar todas essas memórias comigo para sempre"

Antonelli, mesmo com apenas 20 anos, sempre deixou claro que Senna é seu ídolo na F1, aparecendo no paddock com camisetas e outros itens em homenagem ao piloto brasileiro.

O Lotus 98T foi o carro com o qual Senna ficou na 4ª colocação do campeonato mundial de 1986, com duas vitórias (Detroit e Jerez de la Frontera) e 55 pontos, que resultaram na quarta colocação do brasileiro naquele ano.

O carro da hoje extinta equipe inglesa contava com um motor V6 turbo EF15B da Renault, com mais de mil cavalos nas classificações e 900cv nas corridas.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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