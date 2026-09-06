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F1 - Antonelli: Recuperação e vitória em Monza é um “sonho que se tornou realidade”

Jovem italiano da Mercedes superou punição, bateu companheiro de equipe no fim e fez a festa da torcida local ao encerrar marca que durava desde 1966

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:

Kimi Antonelli, da Mercedes, definiu como um "sonho que se tornou realidade" o feito de se tornar o primeiro piloto da casa a vencer o GP da Itália de Fórmula 1 em 60 anos, após uma recuperação espetacular partindo do fundo do grid em Monza.

O editor recomenda:

Antonelli largou em 19º em Monza devido à troca da unidade de potência acima da cota permitida para a temporada, o que lhe rendeu uma punição no grid. A Mercedes ainda esperava que ele conseguisse chegar a uma posição sólida para somar pontos, mas Kimi superou essas expectativas ao chegar ao topo do pódio.

“Eu não esperava por isso, é inacreditável”, disse Antonelli após a corrida. “Estou muito feliz e nunca poderia ter imaginado estar aqui hoje, mas conseguimos, e estou realmente muito, muito feliz. É um sonho que se tornou realidade".

Kimi Antonelli survived a scare in Turn 2 as he tried to repass George Russell towards the end of the race.

Kimi Antonelli passou por um susto na Curva 2 ao tentar ultrapassar George Russell novamente no final da corrida.

Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Depois de perseguir Russell no final da corrida, Antonelli atacou George pela primeira chicane, com o britânico indo muito para dentro, mas Kimi não conseguiu aproveitar o erro, pois ele próprio acabou saindo para a caixa de brita.

Antonelli admitiu que temeu ter perdido a chance de conquistar a vitória naquele momento, mas como Russell sofria com os pneus muito desgastados, o italiano conseguiu decidir a corrida na volta seguinte.

“Foi bem assustador naquele momento, porque o asfalto estava se desintegrando, mas eu ainda achava que conseguiria fazer a curva”, relatou Kimi. “Mas, quando passei por um pouco de cascalho também, segui em linha reta e pensei: ‘Talvez eu tenha perdido minha chance’. Por sorte, ainda tínhamos ritmo e conseguimos levar a vitória para casa".

A mentalidade de Antonelli mudou rapidamente depois de ter avançado pelo pelotão no início, já que o piloto de 19 anos começou a acreditar que estava na briga pela vitória após a relargada: “Eu estava lá na frente e sabia que poderia ter uma chance de vitória, então definitivamente acreditei nisso. Especialmente quando estava atrás do George”.

"Mas foi realmente difícil abrir vantagem com o vácuo sendo tão forte. No entanto, nós paramos nos boxes e ele continuou na pista, e ele sofreu um pouco com os pneus duros no final, enquanto com pneus mais novos eu consegui aumentar o ritmo e conquistar a vitória".

Antonelli agora lidera o campeonato com 66 pontos de vantagem sobre Russell, enquanto a F1 se dirige a Madri na próxima semana para o GP da Espanha, no recém-construído Madring.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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