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F1: Antonelli rejeita número #1 e manterá homenagem a Senna em caso de título

Italiano da Mercedes pretende manter o número #12 em 2027, em homenagem ao brasileiro

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Publicado:
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli está cada vez mais próximo de conquistar seu primeiro título mundial de Fórmula 1, mas já decidiu que não pretende adotar o número #1 em seu carro caso confirme a conquista. O italiano da Mercedes deseja continuar utilizando o #12, escolhido em homenagem a Ayrton Senna.

Leia também:

"Primeiro preciso terminar o trabalho no México”, afirmou Antonelli ao jornal suíço Blick. Mas acho que, assim que alcançar meu objetivo, continuarei correndo com o número #12".

A escolha tem um significado especial para o piloto de 20 anos. Senna utilizou o número #12 durante sua passagem pela Lotus, entre 1985 e 1987, e também em sua primeira temporada pela McLaren, em 1988, quando conquistou seu primeiro título mundial. Antonelli, por sua vez, carrega a numeração desde as categorias de base.

Pelo regulamento da F1, o campeão mundial tem o direito de utilizar o número #1 na temporada seguinte, mas a mudança não é obrigatória. Lewis Hamilton, por exemplo, preferiu manter o tradicional #44 durante seus anos de domínio na Mercedes, mesmo tendo a possibilidade de adotar a numeração reservada ao campeão.

Com nove vitórias em 2026, Antonelli chega ao GP do México com 365 pontos, contra 242 de George Russell e 241 de Hamilton. A vantagem de 123 pontos sobre seu companheiro de equipe coloca o italiano em condições de assegurar matematicamente o campeonato já na próxima etapa.

Para isso, basta terminar a corrida mexicana entre os nove primeiros colocados, independentemente dos resultados de seus adversários.

Caso confirme a conquista, Antonelli se tornará o campeão mundial mais jovem da história da F1, superando o recorde estabelecido por Sebastian Vettel em 2010, além de encerrar um jejum de 73 anos sem títulos de pilotos italianos na categoria.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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