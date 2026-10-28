F1: Antonelli rejeita número #1 e manterá homenagem a Senna em caso de título

Andrea Kimi Antonelli está cada vez mais próximo de conquistar seu primeiro título mundial de Fórmula 1, mas já decidiu que não pretende adotar o número #1 em seu carro caso confirme a conquista. O italiano da Mercedes deseja continuar utilizando o #12, escolhido em homenagem a Ayrton Senna.

"Primeiro preciso terminar o trabalho no México”, afirmou Antonelli ao jornal suíço Blick. Mas acho que, assim que alcançar meu objetivo, continuarei correndo com o número #12".

A escolha tem um significado especial para o piloto de 20 anos. Senna utilizou o número #12 durante sua passagem pela Lotus, entre 1985 e 1987, e também em sua primeira temporada pela McLaren, em 1988, quando conquistou seu primeiro título mundial. Antonelli, por sua vez, carrega a numeração desde as categorias de base.

Pelo regulamento da F1, o campeão mundial tem o direito de utilizar o número #1 na temporada seguinte, mas a mudança não é obrigatória. Lewis Hamilton, por exemplo, preferiu manter o tradicional #44 durante seus anos de domínio na Mercedes, mesmo tendo a possibilidade de adotar a numeração reservada ao campeão.

Com nove vitórias em 2026, Antonelli chega ao GP do México com 365 pontos, contra 242 de George Russell e 241 de Hamilton. A vantagem de 123 pontos sobre seu companheiro de equipe coloca o italiano em condições de assegurar matematicamente o campeonato já na próxima etapa.

Para isso, basta terminar a corrida mexicana entre os nove primeiros colocados, independentemente dos resultados de seus adversários.

Caso confirme a conquista, Antonelli se tornará o campeão mundial mais jovem da história da F1, superando o recorde estabelecido por Sebastian Vettel em 2010, além de encerrar um jejum de 73 anos sem títulos de pilotos italianos na categoria.

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