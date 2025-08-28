O piloto de Fórmula 1 da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, respondeu aos recentes comentários do consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, sobre a pressão exercida sobre o piloto italiano por pilotar para uma equipe de ponta.

Antonelli assinou com a Mercedes para sua temporada de estreia em 2025, substituindo o heptacampeão Lewis Hamilton após sua mudança para a Ferrari. O anúncio de que Hamilton estava saindo a equipe de Brackley, onde conquistou seis de seus sete títulos de pilotos, chamou muita atenção para quem a Mercedes traria para substituí-lo.

Embora Antonelli não esteja na equipe 'só' para ocupar o lugar de Hamilton, o entusiasmo em torno de sua chegada foi muito maior do que o de alguns dos outros novatos no grid. Marko afirmou em uma entrevista ao F1 Insider que assinar com uma das principais equipes do campeonato poderia ter "exposto Antonelli imediatamente à pressão", e argumentou que esse era um benefício da Red Bull ter uma equipe júnior, a Racing Bulls.

"A grande diferença é que, quando trazemos os juniores para a F1, eles primeiro pilotam na Racing Bulls, onde não são expostos a uma pressão tão imensa ou à pressão da F1 em geral", explicou Marko. "E também não fazemos tanto alarde sobre um jovem piloto antes que ele se sente na Fórmula 1".

Ele acrescentou: "Como isso funciona com outra equipe, não vou fazer absolutamente nenhum comentário de fora. Antonelli é certamente um piloto muito rápido, mas também muito jovem. E agora, estranhamente, no hotel em Spa, conversamos brevemente à noite, e ele disse que não tem confiança no carro e que, assim que ele empurra, não tem mais o controle".

"Portanto, isso é mais uma questão mental e, aparentemente, o carro também é semelhante ao nosso, muito crítico na janela de operação. E quando ele funciona uma vez, fica consideravelmente mais sensível. E, é claro, um piloto rotineiro como Russell acha isso muito mais fácil. Mas agora é preciso dar tempo para que ele se encontre novamente".

Toto Wolff, diretor executivo da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

O piloto italiano foi questionado sobre os comentários de Marko durante antes do GP da Holanda. "É claro que começar logo de cara em uma equipe de ponta nem sempre é fácil, porque, obviamente, correr pela Mercedes é um privilégio enorme, mas, ao mesmo tempo, você precisa entregar, precisa fazer o trabalho", explicou o piloto de 19 anos.

"Então, às vezes, você pode se sentir sob muita pressão, mas estou muito feliz por ter começado na Mercedes. Obviamente, passei por momentos difíceis, mas a equipe sempre me deu muito apoio".

"Estou ciente de que não fiz o melhor dos trabalhos, especialmente em alguns momentos da temporada, mas este ano é principalmente para aprender. É claro que o objetivo é sempre ir para a pista e vencer, mas, ao mesmo tempo, é importante me preparar para o próximo ano".

"Mas, sem dúvida, se eu corresse em uma equipe júnior, haveria um pouco menos de pressão, mas, como eu disse antes, estou muito feliz por ter começado na Mercedes, porque posso aprender muito", concluiu Antonelli.

