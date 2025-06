A Mercedes permanece em busca de si mesma na Fórmula 1, em uma temporada que continua a representar uma espécie de rito de passagem para o verdadeiro objetivo da equipe, 2026, quando novos regulamentos técnicos serão introduzidos e as ambições serão muito maiores do que agora.

Porém, isso não diminui o fato de que eles estão trabalhando constantemente para tentar encontrar o principal problema, de modo a permitir que os W16s de George Russell e Andrea Kimi Antonelli explorem os pneus da melhor maneira possível, sem superaquecimento no eixo traseiro, o que vem prejudicando o desempenho desde Melbourne.

Neste fim de semana, a F1 estará de volta ao Canadá, em Montreal. Uma pista semipermanente onde a Pirelli levará o composto mais macios da linha 2025 pela terceira vez nesta temporada: o C6.

Se a Mercedes está trabalhando para melhorar o gerenciamento dos pneus, Antonelli está procurando uma maneira tirar melhor proveito dos compostos mais macios na classificação e, portanto, poder largar mais à frente no domingo. Por isso, descobrir como colocar os C6s na janela certa pode fazer a diferença.

"O Canadá será uma pista muito diferente das últimas, assim como o asfalto, e haverá o retorno do composto C6. Meu objetivo também será colocar tudo em ordem no fim de semana, porque realmente acho que há potencial. Em Barcelona, fui bem na classificação, mas ainda havia mais a extrair em termos de desempenho. Fiz apenas uma volta rápida, não consegui fazer tudo junto", explicou Antonelli.

"Será muito importante entender melhor os C6s, especialmente quando entrarmos na classificação com condições variáveis. Teremos que entender como tirar o máximo proveito do C6, porque, como vimos em Ímola e Mônaco, é um composto com uma janela de uso muito pequena e, se não estiver nela, não poderá usar a aderência que ele oferece. É fundamental entender como colocá-lo na janela certa para o início da volta de pilotagem", finalizou.

Para a Mercedes, também será crucial recuperar a confiabilidade depois de ver Antonelli se retirar duas vezes nos últimos três finais de semana devido a problemas técnicos. Tanto em Ímola quanto em Barcelona, o italiano terminou a corrida prematuramente. A equipe liderada por Toto Wolff terá trabalho em várias frentes e precisará permitir uma reação rápida e uma boa base de operações em tempo para uma possível reação, caso seja necessário em 2026.

