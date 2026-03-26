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Piloto italiano da Mercedes chega ao Japão impulsionado pelo primeiro triunfo conquistado na China

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Publicado:

O início do fim de semana em Suzuka encerra oficialmente 10 dias muito intensos para Kimi Antonelli. Desde as emoções de Xangai até a onda de popularidade da qual um vencedor de uma corrida na Fórmula 1 dificilmente consegue escapar.

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 “Eu aproveitei, mas não exatamente como gostaria. Cheguei da China na segunda-feira e na terça já estava na Inglaterra para me preparar para este fim de semana. Mas tudo bem, é mais um motivo para tentar repetir o feito neste fim de semana”.

Antonelli está bem ciente de que o triunfo também o expõe a alguns riscos. “Houve um grande boom, e foi ótimo, mas tentei não me deixar levar demais, porque é muito fácil perder o foco no objetivo. Sei bem como é rápido passar do céu ao inferno, por isso é importante fazer bem aqui em Suzuka também”.

Em outros aspectos, a primeira vitória na F1 representa um passo importante também em termos de autoconfiança. “Sim, reforçou um pouco a confiança no meu potencial e no que posso alcançar. Tirei um peso das costas, mas ainda tenho muito a provar”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

O assunto do dia no paddock de Suzuka foi a saga da asa dianteira da Mercedes. “É um roteiro já conhecido", explicou Antonelli. "Quando uma equipe vence, acaba sempre sob os holofotes".

"Tratou-se de uma falha no sistema, portanto não foi algo intencional e, acima de tudo, não trazia vantagem. Pelo contrário, revelou-se uma desvantagem, especialmente na frenagem, porque a asa demorava mais tempo para recuperar o ângulo”.

Nenhuma dúvida, por outro lado, sobre as medidas adotadas pela FIA na véspera do fim de semana no Japão. “Fazer lift and coast na classificação não é o ideal, nem para os espectadores, nem para nós, porque às vezes vai contra a natureza da volta rápida".

"Na classificação, você tenta dar o máximo, e a FIA está tentando garantir exatamente isso. Mas continua sendo um assunto muito delicado, não se deve apressar as soluções, porque há o risco de criar novos problemas”.

No contexto do fim de semana, assim como aconteceu na Austrália e na China, a principal referência para Antonelli será George Russell. A vitória de Kimi, pelo menos aparentemente, não alterou o equilíbrio dentro do box.

“Os comportamentos continuam os mesmos, apenas suas declarações mudaram um pouco, mas George se comporta comigo como sempre. Talvez sejam necessárias algumas corridas para entender como a situação vai evoluir, mas há uma boa dinâmica na equipe; eu e George nos respeitamos muito".

" Obviamente, queremos competir um contra o outro e vencer, mas, ao mesmo tempo, queremos que a equipe volte a conquistar o título de Construtores”.

Antonelli sabe que não será fácil levar a melhor sobre Russell. Quando o principal adversário é o companheiro de equipe, cada detalhe pode fazer a diferença, e muitas vezes esses detalhes estão ligados à experiência.

"Hoje me sinto mais no controle da situação; aspectos como administrar o fim de semana e meus níveis de energia melhoraram. Tenho uma temporada de experiência, e mesmo que nem todos os momentos do ano passado tenham sido positivos, aprendi muito".

“Sinto-me mais relaxado quando entro no carro, consigo me divertir mais e aproveitar as sessões. Também sei como administrar melhor o trabalho entre os treinos livres, a classificação e a corrida. Sinto-me muito mais completo em relação ao ano passado, mas obviamente ainda há muito a fazer: o potencial é alto, mas ainda há um longo caminho a percorrer para conseguir explorá-lo ao máximo”.

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