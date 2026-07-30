F1: Antonelli revela ter sido escolhido como substituto de Hamilton antes mesmo de estrear na F2

Kimi Antonelli compartilhou bastidores inéditos sobre sua ida para a Fórmula 1, revelando que Toto Wolff o apontou como sucessor de Lewis Hamilton na Mercedes ainda em janeiro de 2024, antes mesmo da ida do heptacampeão para a Ferrari se tornar pública.

Na época com apenas 17 anos, Antonelli sequer havia estreado na Fórmula 2 e vinha de títulos na F4 e na Formula Regional. A pressa de Wolff em garantir o prodígio italiano no time da fábrica alemã visava evitar a perda de um novo talento, como aconteceu com Max Verstappen uma década antes.

"Eu estava em Silverstone, fazendo testes com um carro de F3 para aprender a pista, porque iria correr lá pela F2. Lembro que, no fim do dia, Toto me chamou ao escritório dele. Eu já fiquei meio confuso, pensei: 'Isso não é algo que costuma acontecer'", disse Antonelli em vídeo para a empresa SAP.

"Entrei no escritório e, obviamente, era o Toto e também a Rosa [Herrero Venegas, gerente sênior de PR], que é quem me ajuda nos finais de semana de corrida. Toto não perdeu tempo, foi objetivo. E isso foi antes mesmo de Lewis ser anunciado na Ferrari", continuou. "Ele disse: 'Olhe, Lewis vai para a Ferrari e estamos pensando em colocar você no carro para o ano que vem'. E eu fiquei 'Uau!', com os olhos arregalados".

"Falei: 'Você está brincando comigo?', porque eu nem tinha estreado na F2 ainda. Eu ainda tinha tanto a provar, mostrar que merecia aquela vaga, e Toto já estava falando sobre isso. E ele disse: 'Bem, se a oportunidade vier, você vai estar pronto?' e eu respondi: 'Sim. Quero dizer, preciso estar pronto'. Mas claro, depois a equipe também me ajudou bastante, me fazendo realizar testes com o carro de F1", falou.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Estreia turbulenta

Antonelli teve então uma temporada atribulada na F2, como Wolff esperava de um piloto tão inexperiente, mas ainda assim conquistou algumas vitórias e foi oficialmente anunciado como piloto de F1 da Mercedes em 31 de agosto, quando ocupava o sétimo lugar na classificação da F2.

"Fiquei extremamente feliz, mas, ao mesmo tempo, era algo tão grande para mim que demorei um pouco para assimilar o que tinha acabado de acontecer", detalhou sobre o anúncio de sua contratação. "Lembro de me deitar em uma espreguiçadeira no terraço, apenas olhando para o céu, tentando processar o que tinha acontecido".

Apesar do potencial óbvio de Antonelli, o empresário austríaco nunca escondeu o fato de que a promoção à Mercedes tinha sido apressada pela saída inesperada de Hamilton. A temporada de estreia na categoria principal, em 2025, foi, sem surpresa, irregular, com um quarto lugar na estreia em Melbourne e o primeiro pódio em Montreal, somando então apenas três pontos na fase europeia.

Questionado sobre como lidava com a pressão das expectativas, o italiano respondeu: “Senti muito isso no ano passado, porque tive um bom início de temporada e depois um período difícil, na parte europeia. Deixei que a pressão me destruísse, porque sentia que estava decepcionando tantas pessoas que tinham acreditado em mim, especialmente o Toto, pois foi o responsável pela decisão. Obviamente eu não me sentia bem".

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Mas tive uma grande reunião com a equipe após a temporada europeia e isso me permitiu, de certa forma, a simplesmente recomeçar. Aos poucos encontrei meu caminho e tive uma boa segunda metade da temporada", compartilhou, ressaltando que ter superado essa fase lhe "deu confiança para este ano".

“Aprendi sobre como meu corpo e meu cérebo reagem a esses momentos. O que me ajuda a voltar à mentalidade certa e me manter 100% em termos de energia durante todo o fim de semana. [...] A equipe fez um trabalho incrível ao tentar me proteger e acho que aprendi muito mais do que se tivesse entrado numa equipe menor. Parecia que eu estava fazendo três anos em um", concluiu.

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