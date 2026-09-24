F1: Antonelli revela truque "fascinante" de Verstappen que ainda quer aprender
Líder do campeonato não esconde admiração pelas performances do tetracampeão
Com apenas 20 anos, Kimi Antonelli está numa idade em que muitos acreditam não ter o que aprender com aqueles mais experientes do que si próprios. Tendo vencido oito GPs de Fórmula 1, o italiano quase poderia ser perdoado se pensasse assim. Porém, ele não esconde ver em Max Verstappen uma fonte de inspiração.
Durante o fim de semana do GP do Azerbaijão, Antonelli confessou observar de perto o estilo de pilotagem do tetracampeão, citando uma manobra do holandês durante o GP da Espanha.
"Max tem uma visão realmente incrível da corrida, de como posicionar o carro. Por exemplo, em Madri, na segunda chicane, quando tentei ir por fora de Lando e depois desisti e deixei ele passar, meu erro ali foi deixá-lo passar imediatamente, porque eu sabia que Max estava indo por fora naquela [próxima] curva", falou.
"É claro que ele [Verstappen] deve ter visto a oportunidade e foi em frente. Isso é sempre fascinante, porque em um tempo muito curto ele consegue ler bem a situação e consegue sempre, nesse cenário, encontrar um espaço para ganhar uma posição", explicou.
O italiano ainda destacou que estar perto de Verstappen na pista "mostra como ele consegue virar situações mesmo quando não parecem boas".
"Lembro de Mônaco este ano no TL3, eles [Red Bull] pareciam bastante atrás e então, na classificação, ele quase colocou o carro na pole. Com Max, o que também é ótimo é o desconhecido às vezes, especialmente nos treinos livres. Você não sabe realmente todo o potencial dele, porque quando importa ele sempre encontra algo a mais. É realmente fascinante de ver", completou.
Neste momento, Antonelli lidera o campeonato de pilotos com uma vantagem de 81 pontos sobre o companheiro de equipe, George Russell. Enquanto isso, Verstappen é sexto colocado e, na semana passada, descartou protagonizar uma recuperação nos moldes daquela que o levou à beira do quinto título em 2025 e elogiou o trabalho do italiano até aqui.
"Kimi só precisa fazer o que está fazendo," disse quando questionado se tinha algum conselho para Antonelli. "Ele ainda é jovem e está bem no início da carreira, mas já está voando. Está simplesmente funcionando".
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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