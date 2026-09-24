F1: Antonelli revela truque "fascinante" de Verstappen que ainda quer aprender

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Líder do campeonato não esconde admiração pelas performances do tetracampeão

Stuart Codling Ronald Vording
Editado:
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Com apenas 20 anos, Kimi Antonelli está numa idade em que muitos acreditam não ter o que aprender com aqueles mais experientes do que si próprios. Tendo vencido oito GPs de Fórmula 1, o italiano quase poderia ser perdoado se pensasse assim. Porém, ele não esconde ver em Max Verstappen uma fonte de inspiração. 

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Durante o fim de semana do GP do Azerbaijão, Antonelli confessou observar de perto o estilo de pilotagem do tetracampeão, citando uma manobra do holandês durante o GP da Espanha. 

"Max tem uma visão realmente incrível da corrida, de como posicionar o carro. Por exemplo, em Madri, na segunda chicane, quando tentei ir por fora de Lando e depois desisti e deixei ele passar, meu erro ali foi deixá-lo passar imediatamente, porque eu sabia que Max estava indo por fora naquela [próxima] curva", falou.

"É claro que ele [Verstappen] deve ter visto a oportunidade e foi em frente. Isso é sempre fascinante, porque em um tempo muito curto ele consegue ler bem a situação e consegue sempre, nesse cenário, encontrar um espaço para ganhar uma posição", explicou.

O italiano ainda destacou que estar perto de Verstappen na pista "mostra como ele consegue virar situações mesmo quando não parecem boas".

"Lembro de Mônaco este ano no TL3, eles [Red Bull] pareciam bastante atrás e então, na classificação, ele quase colocou o carro na pole. Com Max, o que também é ótimo é o desconhecido às vezes, especialmente nos treinos livres. Você não sabe realmente todo o potencial dele, porque quando importa ele sempre encontra algo a mais. É realmente fascinante de ver", completou. 

Neste momento, Antonelli lidera o campeonato de pilotos com uma vantagem de 81 pontos sobre o companheiro de equipe, George Russell. Enquanto isso, Verstappen é sexto colocado e, na semana passada, descartou protagonizar uma recuperação nos moldes daquela que o levou à beira do quinto título em 2025 e elogiou o trabalho do italiano até aqui. 

"Kimi só precisa fazer o que está fazendo," disse quando questionado se tinha algum conselho para Antonelli. "Ele ainda é jovem e está bem no início da carreira, mas já está voando. Está simplesmente funcionando". 

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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