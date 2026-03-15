F1 - Antonelli se emociona com primeira vitória e comenta susto no fim do GP da China: "Quase tive um ataque cardíaco"

Titular da Mercedes com apenas 19 anos, Kimi Antonelli ficou "sem palavras" e caiu em lágrimas depois de conquistar sua primeira vitória na Fórmula 1 no GP da China. O italiano venceu com uma vantagem considerável sobre o companheiro de equipe, mas não sem um susto no fim que quase lhe deu "um pequeno ataque cardíaco".

Recém-consagrado como o mais jovem pole position da história da F1, Antonelli saiu vencedor de uma longa batalha entre Mercedes e Ferrari no Circuito Internacional de Xangai, retomando a liderança após um desafio inicial das Ferraris, que largaram muito bem.

A verdadeira vantagem de ritmo da Mercedes apareceu na segunda metade da corrida, com os pneus já desgastados, e Antonelli conseguiu administrar a vitória enquanto Russell precisou ultrapassar Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

O italiano cruzou a linha de chegada cinco segundos à frente do companheiro de equipe e foi tomado pela emoção após a bandeirada final. “Estou sem palavras. Para ser honesto, estou quase chorando, mas muito obrigado à minha equipe porque eles me ajudaram a realizar esse sonho”, disse o piloto de 19 anos antes de começar a chorar. “Estou super feliz. Ontem eu disse que realmente queria colocar a Itália de volta no topo e conseguimos fazer isso hoje".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Antonelli passou por um susto no fim quando travou os pneus no hairpin e seguiu reto, perdendo dois segundos em relação a Russell. O italiano vinha pressionando com pneus já desgastados antes disso, e o erro serviu como lembrete para diminuir o ritmo e apenas levar o carro até o final, como sugeriu Peter Bonnington, seu engenheiro de corrida.

“Quase tive um pequeno ataque cardíaco no final com aquele pneu travado”, reconheceu Antonelli. “Mas foi uma boa corrida. Não foi uma largada fácil e provavelmente eu fechei demais por dentro e deixei espaço demais para a Ferrari, mas no final o ritmo estava bom e conseguimos levar o carro até o fim".

“Agora estou ansioso pelo resto da temporada. Sempre foco corrida por corrida e depois veremos onde terminamos no final do ano", concluiu.

Russell, que agora lidera Antonelli por quatro pontos no campeonato de pilotos, disse que ficou feliz em compartilhar o momento com seu jovem companheiro de equipe e com o antecessor de Antonelli, Lewis Hamilton, que conquistou seu primeiro pódio pela Ferrari ao terminar em terceiro.

“Parabéns enormes ao Kimi, porque sempre é muito especial vencer sua primeira corrida e, obviamente, ele tem pilotado de forma incrível neste ano e neste fim de semana, especialmente”, disse Russell. “Então estou feliz por estar no pódio com ele e com esse cara aqui também [apontando para Hamilton]”.

“Foi uma batalha difícil. Obviamente nós dois tivemos largadas bem ruins novamente e as Ferraris passaram voando, mas no fim das contas conseguir a dobradinha de novo é tudo o que poderíamos pedir", finalizou.

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