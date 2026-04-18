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F1 - Antonelli sobre pausa de abril: "É preciso desconectar, mas também manter o ritmo"

Italiano da Mercedes reconhece que intervalo está sendo longo, mas continua focado em se manter ativo para voltar às pistas da melhor forma possível

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Voz baixa, perfeita para chamar a atenção, frases articuladas com uma “habilidade” que contrasta fortemente com o rosto e a idade. Quando se está repentinamente sob os holofotes, há sempre o risco de alguma repercussão indesejada; o esporte está repleto de promessas, e a Fórmula 1 não é exceção.

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A exceção, se é que há alguma, é Kimi Antonelli, aparentemente imune às atenções que chovem sobre quem de repente se vê vencendo GPs e subindo na classificação geral. Antonelli parece capaz de aproveitar tudo de bom que seu novo status traz, eliminando qualquer resquício negativo.

“O início da temporada foi certamente melhor do que muitos esperavam”, explicou Antonelli. “Estou ciente de que agora as expectativas podem ser diferentes, mas tento manter a mesma mentalidade das primeiras corridas: permanecer concentrado no trabalho e aproveitar ao máximo cada oportunidade". 

"Não quero pensar no resultado final, não faria muito sentido fazer isso hoje. O que importa é dar o melhor de mim sempre que entro no carro. Sei que o George é muito forte e espero que as equipes adversárias também se aproximem, então preciso continuar a evoluir e elevar o nível”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Antonelli transmite serenidade. Mesmo quando as perguntas são aquelas tradicionalmente menos agradáveis, ele não demonstra qualquer desapontamento.

“George? Há um grande respeito entre nós e trabalhamos muito bem juntos. Temos um carro competitivo e ambos queremos aproveitar essa oportunidade, mas, ao mesmo tempo, sabemos o quanto é importante manter um bom equilíbrio dentro da equipe. Nossa relação é sólida e acredito que permanecerá assim durante toda a temporada”.

Durante as semanas de pausa em abril, Antonelli diminuiu um pouco o ritmo, mas não ficou muito longe da pista.

“Por um lado, a pausa foi útil para refletir sobre as primeiras corridas e entender o que funcionou e o que precisa melhorar. Mas, obviamente, tentei me manter ativo, entre testes em outros carros e treino físico, mas talvez tenha sido um pouco longa demais: sinto falta de correr”.

“Provavelmente, apreciarei os benefícios dessa pausa mais adiante, especialmente na parte final da temporada. Por isso, era importante aproveitar esse período para recarregar as energias e me preparar fisicamente. Usei o simulador em casa e tentei me manter ativo também pilotando outros carros. É importante desconectar um pouco, mas também manter o ritmo”.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Pirelli

O mundo ao redor, para Kimi, agora parece mais familiar. Não é apenas uma questão de resultados, mas também de dúvidas esclarecidas, uma a uma, ao longo de 2025.

“Sim, hoje me sinto muito mais no controle. A experiência adquirida nos circuitos e nos fins de semana de corrida me ajuda a me controlar melhor e a estar mais relaxado e seguro. Tudo isso será uma ajuda, sobretudo nas pistas onde no ano passado tive mais dificuldades; o objetivo é recomeçar em Miami no mesmo nível visto no Japão, ou até melhor”.

“Estou ciente do apoio que sinto crescer ao meu redor, e isso é muito bom. Mas se falamos de pressão, posso dizer que é a mesma do início da temporada, e, assim como no início da temporada, permaneço concentrado no trabalho que me espera e procuro manter sempre os pés no chão”, concluiu.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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