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Relato da corrida
Fórmula 1 GP da Bélgica

F1: Antonelli supera Leclerc e vence o GP da Bélgica; Bortoleto é 8º

Já Russell abandonou ainda na primeira volta e, com isso, viu a vice-liderança ir novamente para as mãos de Hamilton

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:

A Fórmula 1 encerrou neste domingo sua passagem por Spa-Francorchamps com um GP da Bélgica dos mais polêmicos. Em meio ao abandono de George Russell e a punição de Lewis Hamilton (e outra que ainda pode vir), Andrea Kimi Antonelli superou Charles Leclerc para vencer pela primeira vez desde Mônaco, com Max Verstappen em terceiro. Já Gabriel Bortoleto fez uma nova prova de destaque, terminando em oitavo.

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Os ponteiros largam bem, com Verstappen dando o bote em cima de Antonelli na Eau Rouge. Mas durou pouco para o holandês, que acabou jantado pelo italiano e por Leclerc no fim da reta Kemmel.

A bandeira amarela foi acionada segundos depois. Um contato entre Hamilton e Russell levou o britânico à caixa de brita, ficando parado ali. Pouco depois, o SC se fez necessário.

 

Alguns pilotos do fundo aproveitaram para parar. Neste momento, Antonelli liderava com Leclerc em segundo, Verstappen em terceiro, Piastri em quarto e Hamilton em quinto. Nesta primeira volta, Bortoleto caiu de oitavo para nono, perdendo posições para Lawson e Colapinto, mas se beneficiando do abandono de Russell.

A prova foi retomada na volta 5, de um total de 44, com os pilotos recebendo informações desencontradas sobre a possibilidade de chover ou não.

Hamilton e Piastri protagonizaram a única batalha real na relargada, com o australiano da McLaren levando a melhor e mantendo a quarta posição, enquanto Antonelli já abria 1s para Leclerc em apenas algumas curvas. 

Verstappen fez uma boa manobra para ultrapassar Leclerc e subir para segundo na volta 6, com o holandês dando pinta de que poderia atacar a Mercedes. Mais atrás, Bortoleto caía para décimo, perdendo posição para Norris.

Na volta 8, a briga dura era entre Leclerc, Piastri e Hamilton. O australiano tentou apertar em cima do monegasco no final da reta Kemmel, mas os dois acabaram se tocando na curva. O caso foi colocado sob investigação.

O piloto da McLaren reclamou pelo rádio que Leclerc não havia deixado espaço suficiente na disputa. No giro seguinte, foi a vez de Hamilton fazer a manobra, com sucesso.

Pouco depois, os comissários confirmaram uma punição de 5s para Hamilton pelo toque em Russell, a ser pago no momento da parada de boxes. Neste momento, o britânico já estava em disputa plena contra seu companheiro de equipe pela última posição do pódio.

Verstappen foi o primeiro dos ponteiros a parar, na volta 18, trocando os médios pelos duros, buscando dar o undercut em cima de Antonelli.

E logo após a saída dos boxes, a direção de prova acionou o SC Virtual para limpeza de pista. A Mercedes trouxe Antonelli para os boxes, mas o SC Virtual foi encerrado antes mesmo disso. Mesmo assim, o italiano voltou 2s5 à frente de Verstappen.

 

Na volta 20, o SC Virtual foi acionado novamente de forma breve para limpeza de pista também. Leclerc, que vinha na liderança, foi chamado aos boxes, assim como Hamilton. Diferentemente do caso de Antonelli, a Ferrari se beneficiou da neutralização. Piastri também.

Na reorganização, Norris foi para a ponta, ainda sem parar, com Leclerc em segundo, Antonelli em terceiro, Verstappen em quarto, Piastri em quinto e Hamilton em sexto. Bortoleto também aproveitou para parar, voltando em oitavo.

O replay da transmissão internacional mostrou uma cena curiosa: Hamilton tentou sair rapidamente da parada e, nessa confusão, acabou acertando um de seus mecânicos. Felizmente, tudo aparentemente ok com ele. Mas o caso será investigado após a corrida.

 

Poucas voltas depois, Norris não teve como segurar o avanço de Leclerc, que retomou a liderança, deixando o britânico para ser pressionado por Antonelli. A questão é que o italiano demorou para ultrapassar o atual campeão, permitindo que Leclerc abrisse 3s de vantagem na frente.

Na chegada à volta 30, Leclerc seguia na liderança, tendo 2s de vantagem para Antonelli, com Verstappen em terceiro a 7s. O holandês era seguido de perto por Norris e Piastri, com Hamilton em sexto a 6s5. Hadjar era o sétimo, com Bortoleto em oitavo, 4s à frente de Lindblad.

Na volta 31, Norris finalmente entrou nos boxes para fazer sua troca de pneus, colocando médios. O britânico voltou em oitavo, logo atrás de Bortoleto, enquanto lá na frente a vantagem de Leclerc caía para 1s3.

 

Antonelli retoma a liderança da prova na volta 34, usando a reta Kemmel para acionar a potência elétrica e fazer a manobra de ultrapassagem em cima de Leclerc. Mas o italiano não conseguiu abrir uma vantagem acima de 1s, que o livrasse do uso do modo ultrapassagem.

No final, Andrea Kimi Antonelli levou a melhor, voltando a vencer pela primeira vez desde Mônaco, chegando ao seu sexto triunfo na temporada 2026. Charles Leclerc foi o segundo, com Max Verstappen completando o pódio. Fecharam o top 10: Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Lando Norris, Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad e Franco Colapinto.

A Fórmula 1 retoma as atividades da temporada 2026 já no próximo fim de semana, visitando o circuito do Hungaroring para mais uma edição do GP da Hungria, 11ª etapa do campeonato e última prova antes da pausa de meio de ano.

Confira o resultado final do GP da Bélgica de F1:

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 44

1:24'42.479

   218.199 1 25   Mercedes Mercedes
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 44

+1.952

1:24'44.431

 1.952 218.115 1 18   Ferrari Ferrari
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 44

+11.586

1:24'54.065

 9.634 217.703 1 15   Red Bull Red Bull
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 44

+17.245

1:24'59.724

 5.659 217.461 1 12   Ferrari Ferrari
5 Australia O. Piastri McLaren 81 44

+18.988

1:25'01.467

 1.743 217.387 1 10   McLaren Mercedes
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 44

+23.307

1:25'05.786

 4.319 217.203 3 8   Red Bull Red Bull
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 44

+24.014

1:25'06.493

 0.707 217.173 1 6   McLaren Mercedes
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 44

+49.140

1:25'31.619

 25.126 216.110 1 4   Audi Audi
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 44

+50.406

1:25'32.885

 1.266 216.056 1 2   RB Red Bull
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 44

+1'16.037

1:25'58.516

 25.631 214.983 1 1   Alpine Mercedes
11 France P. Gasly Alpine 10 44

+1'16.991

1:25'59.470

 0.954 214.943 1     Alpine Mercedes
12 New Zealand L. Lawson RB 30 44

+1'17.523

1:26'00.002

 0.532 214.921 1     RB Red Bull
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 44

+1'18.348

1:26'00.827

 0.825 214.886 1     Audi Audi
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 44

+1'34.465

1:26'16.944

 16.117 214.217 2     Haas Ferrari
15 Thailand A. Albon Williams 23 44

+1'44.684

1:26'27.163

 10.219 213.795 1     Williams Mercedes
16 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 44

+1'45.856

1:26'28.335

 1.172 213.747 1     Williams Mercedes
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 44

+1'50.925

1:26'33.404

 5.069 213.539 2     Haas Ferrari
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 43

+1 Volta

1:25'43.458

 1 Volta 210.710 2     Cadillac Ferrari
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 42

+2 Voltas

1:25'03.327

 1 Volta 207.426 2     Aston Martin Honda
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 25

+19 Voltas

52'00.581

 17 Voltas 201.860 2   Abandono Aston Martin Honda
dnf Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 13

+31 Voltas

28'34.226

 12 Voltas 190.959 3   Abandono Cadillac Ferrari
dnf United Kingdom G. Russell Mercedes 63 0

44 laps

         Colisão Mercedes Mercedes
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