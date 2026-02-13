Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Testes de pré-temporada no Bahrein

F1: Antonelli supera Russell e é o mais rápido do terceiro dia de testes no Bahrein; Hamilton com problemas no carro

Piloto italiano assumiu o carro da Mercedes na tarde e superou o companheiro de equipe; Bortoleto ficou com o 14° melhor tempo

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli superou o companheiro de equipe George Russell e cravou o tempo mais rápido do dia e da semana de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein nesta sexta-feira (13).

Leia também:

O jovem italiano assumiu o carro da Mercedes no período da tarde, marcando 1min33s669 como o tempo mais rápido em uma sessão relativamente calma, com apenas uma bandeira vermelha causada por problemas no carro de Lewis Hamilton nos minutos finais. O heptacampeão foi o terceiro mais rápido do dia, com 1min34s209.

Atrás dele, Oscar Piastri cravou melhor tempo de 1min34s549, mas isso não foi o que mais surpreendeu no dia do australiano. O piloto da McLaren fez o maior número de voltas da sexta, com 164, seguido de Hamilton, com 148, e Franco Colapinto, com 146.

Max Verstappen, da Red Bull, completou o top com um tempo de 1min35s341, seguido do companheiro de equipe Isack Hadjar, com 1min35s610.

Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, fez as sessões de pistas na primeira metade do dia, marcando volta mais rápida de 1min37s536. Hulkenberg, que assumiu o carro alemão no período da tardem ficou em 10°, com 1min36s271.

Este foi o primeiro dos dois testes oficiais de pré-temporada de 2026, com os pilotos retornando ao Bahrein para outra sessão de três dias entre 18 e 20 de fevereiro, antes da etapa de abertura em Melbourne, no dia 8 de março.

Tabela do terceiro dia de testes no Bahrein

Pos PILOTo Equipe voltas tempo dif
Italy Antonelli Mercedes 56 1:33.669  
United Kingdom Russell Mercedes 78 1:33.918 +0.249
United Kingdom Hamilton Ferrari 148 1:34.209 +0.540
Australia Piastri McLaren 164 1:34.549 +0.880
Netherlands Verstappen Red Bull 61 1:35.341 +1.672
France Hadjar Red Bull 59 1:35.610 +1.941
France Ocon Haas 68 1:35.753 +2.084
Argentina Colapinto Alpine 146 1:35.806 +2.137
United Kingdom Bearman Haas 70 1:35.972 +2.303
10º Germany Hulkenberg Audi 56 1:36.271

+2.622
11º Thailand Albon Williams 76 1:36.793 +3.124
12º New Zealand Lawson Racing Bulls 126 1:36.808 +3.139
13º Spain Sainz Williams 68 1:37.186 +3.517
14º Mexico Pérez Cadillac 65 1:37.400 +5.582
15º Brazil Bortoleto Audi 60 1:37.536 +3.867
16º Canada Stroll Aston Martin 74 1:38.165 +4.496
17º Finland Bottas Cadillac 37 1:38.772 +5.103

