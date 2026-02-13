F1: Antonelli supera Russell e é o mais rápido do terceiro dia de testes no Bahrein; Hamilton com problemas no carro
Piloto italiano assumiu o carro da Mercedes na tarde e superou o companheiro de equipe; Bortoleto ficou com o 14° melhor tempo
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Andrea Kimi Antonelli superou o companheiro de equipe George Russell e cravou o tempo mais rápido do dia e da semana de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein nesta sexta-feira (13).
O jovem italiano assumiu o carro da Mercedes no período da tarde, marcando 1min33s669 como o tempo mais rápido em uma sessão relativamente calma, com apenas uma bandeira vermelha causada por problemas no carro de Lewis Hamilton nos minutos finais. O heptacampeão foi o terceiro mais rápido do dia, com 1min34s209.
Atrás dele, Oscar Piastri cravou melhor tempo de 1min34s549, mas isso não foi o que mais surpreendeu no dia do australiano. O piloto da McLaren fez o maior número de voltas da sexta, com 164, seguido de Hamilton, com 148, e Franco Colapinto, com 146.
Max Verstappen, da Red Bull, completou o top com um tempo de 1min35s341, seguido do companheiro de equipe Isack Hadjar, com 1min35s610.
Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, fez as sessões de pistas na primeira metade do dia, marcando volta mais rápida de 1min37s536. Hulkenberg, que assumiu o carro alemão no período da tardem ficou em 10°, com 1min36s271.
Este foi o primeiro dos dois testes oficiais de pré-temporada de 2026, com os pilotos retornando ao Bahrein para outra sessão de três dias entre 18 e 20 de fevereiro, antes da etapa de abertura em Melbourne, no dia 8 de março.
Tabela do terceiro dia de testes no Bahrein
|Pos
|PILOTo
|Equipe
|voltas
|tempo
|dif
|1º
|Antonelli
|Mercedes
|56
|1:33.669
|2º
|Russell
|Mercedes
|78
|1:33.918
|+0.249
|3º
|Hamilton
|Ferrari
|148
|1:34.209
|+0.540
|4º
|Piastri
|McLaren
|164
|1:34.549
|+0.880
|5º
|Verstappen
|Red Bull
|61
|1:35.341
|+1.672
|6º
|Hadjar
|Red Bull
|59
|1:35.610
|+1.941
|7º
|Ocon
|Haas
|68
|1:35.753
|+2.084
|8º
|Colapinto
|Alpine
|146
|1:35.806
|+2.137
|9º
|Bearman
|Haas
|70
|1:35.972
|+2.303
|10º
|Hulkenberg
|Audi
|56
|1:36.271
|
+2.622
|11º
|Albon
|Williams
|76
|1:36.793
|+3.124
|12º
|Lawson
|Racing Bulls
|126
|1:36.808
|+3.139
|13º
|Sainz
|Williams
|68
|1:37.186
|+3.517
|14º
|Pérez
|Cadillac
|65
|1:37.400
|+5.582
|15º
|Bortoleto
|Audi
|60
|1:37.536
|+3.867
|16º
|Stroll
|Aston Martin
|74
|1:38.165
|+4.496
|17º
|Bottas
|Cadillac
|37
|1:38.772
|+5.103
