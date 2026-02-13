Andrea Kimi Antonelli superou o companheiro de equipe George Russell e cravou o tempo mais rápido do dia e da semana de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein nesta sexta-feira (13).

O jovem italiano assumiu o carro da Mercedes no período da tarde, marcando 1min33s669 como o tempo mais rápido em uma sessão relativamente calma, com apenas uma bandeira vermelha causada por problemas no carro de Lewis Hamilton nos minutos finais. O heptacampeão foi o terceiro mais rápido do dia, com 1min34s209.

Atrás dele, Oscar Piastri cravou melhor tempo de 1min34s549, mas isso não foi o que mais surpreendeu no dia do australiano. O piloto da McLaren fez o maior número de voltas da sexta, com 164, seguido de Hamilton, com 148, e Franco Colapinto, com 146.

Max Verstappen, da Red Bull, completou o top com um tempo de 1min35s341, seguido do companheiro de equipe Isack Hadjar, com 1min35s610.

Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, fez as sessões de pistas na primeira metade do dia, marcando volta mais rápida de 1min37s536. Hulkenberg, que assumiu o carro alemão no período da tardem ficou em 10°, com 1min36s271.

Este foi o primeiro dos dois testes oficiais de pré-temporada de 2026, com os pilotos retornando ao Bahrein para outra sessão de três dias entre 18 e 20 de fevereiro, antes da etapa de abertura em Melbourne, no dia 8 de março.

Tabela do terceiro dia de testes no Bahrein

Pos PILOTo Equipe voltas tempo dif 1º Antonelli Mercedes 56 1:33.669 2º Russell Mercedes 78 1:33.918 +0.249 3º Hamilton Ferrari 148 1:34.209 +0.540 4º Piastri McLaren 164 1:34.549 +0.880 5º Verstappen Red Bull 61 1:35.341 +1.672 6º Hadjar Red Bull 59 1:35.610 +1.941 7º Ocon Haas 68 1:35.753 +2.084 8º Colapinto Alpine 146 1:35.806 +2.137 9º Bearman Haas 70 1:35.972 +2.303 10º Hulkenberg Audi 56 1:36.271 +2.622 11º Albon Williams 76 1:36.793 +3.124 12º Lawson Racing Bulls 126 1:36.808 +3.139 13º Sainz Williams 68 1:37.186 +3.517 14º Pérez Cadillac 65 1:37.400 +5.582 15º Bortoleto Audi 60 1:37.536 +3.867 16º Stroll Aston Martin 74 1:38.165 +4.496 17º Bottas Cadillac 37 1:38.772 +5.103

